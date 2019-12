Na samom početku kaže kako u doba multilateralizma je pravo vreme da sve države brane svoja prava kako bi zaštitile kulturno nasleđe.

Dodaje kako će uloga UNESKO-a biti još veća kao i da će njihov uticaj rasti širom sveta.

Pročitajte još: Vučić sa direktorkom UNESKO o saradnji i nasleđu na KiM

Zaključuje da smo zajedno uvek jači i da kroz dublju saradnju možemo da izgradimo mir.



'It's time for all our countries to defend our rights, to protect our #CulturalHeritage sites' - @avucic, President of #Serbia.



Together we are always stronger.



Through deeper cooperation, we can build peace.#IChoosePeace #unescoGC pic.twitter.com/XXMJ1ZSJCf