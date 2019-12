Novosti Online/ Agencije | 07. decembar 2019. 08:26 > 10:37 |

Četiri nova helikoptera Mi-35M, koje je Srbija kupila od Rusije, stigla su u našu zemlju na aerodrom "Pukovnik Milenko Pavlović" u Batajnici i to pre predviđenog roka

Novi helikopteri Vojske Srbije, među kojima su i ruski Mi-35 koji su nedavno dopremljeni u zemlju, predstavljeni su u subotu javnosti na aerodromu u Batajnici, u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića.

Ovom prilikom predsednik Vučić je rekao da je zadovoljan i ponosan.

- Zadovoljan sam i ponosan. Ovo povećava sposobnost Vojske Srbije u potpunosti - obajvljeno je na Instagram profilu "buducnostsrbijeav".

Ruski Mi-35 helikopteri važe za jedne od najboljih na svetu.

Pročitajte još - VOJNA VEŽBA „SLOVENSKO BRATSTVO 2019“: Ruski vojni avioni u niskom letu iznad Požarevca

Vučića su sa karakteristikama četiri nova helikoptera Mi-35 upoznali načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović i predstavnici Ministarstva odbrane i vojske.

Prezentaciji helikoptera Mi-35, H-145M i Mi-17 na aerodromu "Pukovnik Milenko Pavlović" u Batajnici prisustvovali su i ministar odbrane Aleksandar Vulin, generalni sekretar predsednika Nikola Selaković.

Podsećanja radi, četiri nova helikoptera Mi-35M, koje je Srbija kupila od Rusije, stigla su u našu zemlju na aerodrom "Pukovnik Milenko Pavlović" u Batajnici i to pre predviđenog roka, objavio je Sputnjik 2. decembra.

Rusija ih je isporučila dva dana pre sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Rusije Vladimira Putina u Sočiju, iako je ranije bilo najavljeno da će novi helikopteri stići tek u prvom kvartalu 2020.

U pitanju je tip helikoptera koji do sada nije bio u jedinicama Vojske Srbije, a helikoptere je isporučila ruska kompanija "Rostvertol" iz Rostova na Donu.

Helikopter Mi-35M je nastao na bazi ruskog borbenog helikoptera Mi-24VM "krokodil" i predstavnik je sovjetske koncepcije jurišnog borbenog helikoptera.

To je oklopljeni i snažno naoružan helikopter, koji se više oslanja na veliku brzinu, nego na svoje manevarske sposobnosti.

Visoke borbene karakteristike ogledaju se i u maksimalnoj brzini od 310 kilometara na čas i operativnoj visini od 5.400 metara, kao i doletu do 460 kilometara, a sa dopunskim rezervoarima goriva to može da bude i do 1.085 kilometara.

Pored vatrene podrške trupama na zemlji, ovaj helikopter može da služi za specijalni desant - u transportnoj kabini prevozi do osam vojnika s punom opremom i ličnim naoružanjem, kao i za transport naoružanja i opreme ili medicinsku evakuaciju ranjenika sa linije fronta.

Helikopter poseduje oklop koji štiti kako posadu, tako i vitalne delove helikoptera.

Takođe, helikopter je za zaštitu od vođenih raketa opremljen sistemima za pasivnu i aktivnu samozaštitu, a rezervoari za gorivo obloženi su materijalom koji sprečava curenje goriva i eksploziju pri pogotku.

Mi-35M poseduje poslednju generaciju avionike i napadno-navigacijskog sistema, optoelektronski nišanski sistem, kao i sisteme samozaštite koji obezbeđuju borbenu upotrebu helikoptera u povoljnim i srednje složenim meteo-uslovima, danju i noću.

Od naoružanja na helikopteru je u obrtnoj kupoli ugrađen top kalibra 23 milimetra i uvezan je sa sistemom za upravljanje vatrom.

Na svakom krilu može nositi širok dijapazon naoružanja uključujući dodatne topove 23 milimetra, nevođene rakete 80 milimetara i protivoklopne vođene rakete "Ataka" dometa šest do osam kilometara zavisno od varijante.

Za Srbiju su u oktobru, kako su preneli mediji, stigla još tri nova ruska helikoptera Mi-17-V5 za RV i PVO Vojske Srbije, tako da je našoj zemlji isporučeno ukupno pet tih vojno-transportnih helikoptera.

Od pet helikoptera, dva su bila dopremljena Srbiji 2016. godine za RV i PVO.

Najavljeno je bilo da će nova tri Mi-17V-5, kao i prethodna dva, biti predata 890. mešovitoj helikopterskoj eskadrili "Pegazi" na Batajnici.

Specijalizovani portal Tangosix ranije je objavio da je maksimalna nosivost helikoptera Mi-17 4.500 kilograma. Helikopter je dugačak 18,6 metara i visok 4,7 metara. Maksimalna masa na poletanju mu je 13.000 kilograma, a maksimalna brzina 262 kilometra na čas.

Kapacitet mu je 36 putnika ili 24 padobranca ili 12 ranjenika.

Reč je o višenamenskim vojno-transportnim helikopterima. Akcenat je na naoružanju tako da novi helikopteri mogu izvršavati široki krug zadataka u uslovima realnih borbenih dejstava.

Pored transporta vojnika, različitog tereta - do četiri tone unutar trupa ili na spoljašnjem nosaču, obavljanja zadataka traganja i spasavanja (može da preveze 12 ranjenika na nosilima sa medicinskom pratnjom), patroliranja i izvidanja, novi helikopteri mogu da pružaju i vatrenu podršku našim snagama, uništavaju živu silu i tehniku protivnika na zemlji ili vodi.

Osnovno naoružanje helikoptera Mi-17V5 su četiri 20-cevna saćasta lansera B-8V-20 koji koriste nevodena raketna zrna S-8, kalibra 80 milimetara.

Mogu da nose i kontejner UPK-23-250 sa dvocevnim topom GŠ-23 kalibra 23 milimetara sa 250 granata i nevodene avio-bombe FAB-100.

Kada je reč o erabsovim helikopterima H145 M, u Srbiju je, prema nezvaničnim informacijama objavljenim u medijima, stiglo sedam letelica.

Pročitajte još - Vučić i Putin: Rusija će obezbediti Srbiji dovoljno gas

Srbiji, inače, treba da bude isporučeno devet helikoptera H145M, koji će biti namenjeni Ratnom vazduhoplovstvu i protivvazduhoplovnoj odbrani Vojske Srbije - pet helikopera i Helikopterskoj jedinici MUP-a Srbije - četiri. Ostalo je da se još isporuči po jedan helikopter za Vojsku i MUP.

Na vojni aerodrom "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović", preneli su mediji 29. novembra, sletela su još dva helikoptera H145M koji ulaze u sastav RV i PVO Vojske Srbije. To su bili treći i četvrti od pet letelica ovog tipa koji su za naše vojno vazduhoplovstvo naručeni decembra 2016. godine.

Prvi H145M, helikopter sa evidencijskim brojem 14501 namenjen za borbeno traganje i spasavanje, stigao je u Srbiju 12. juna 2019, a potom je 16. oktobra stigao i helikopter 14502 koji će, takođe, služiti za traganje i spasavanje.

Preostalo je bilo da se isporuče tri helikoptera u naoružanoj verziji sa sistemom za upravljanje vatrom HForce.

Njihov korisnik biće 119. mešovita helikopterska eskadrila "Zmajevi", 98. vazduhoplovne brigade koja je bazirana na aerodromu "Narednik-pilot Mihajlo Petrovic" u Nišu na kome je za smeštaj novih H145M izgrađen novi hangar gotovo identičan novom hangaru na Batajnici.

Tri srpska borbena H145M će najverovatnije imati domaće naoružanje i to sedmocevne saćaste lansere L80-07 nevodenih raketnih zrna S-8 kalibra 80 mm kao i kontejnere GH-78 sa mitraljezom M87 kalibra 12,7 milimetara ciji borbeni komplet iznosi 250 metaka.

Srpske letelice opremljene su takozvanim "fast rope" sistemom za brzi izlazak specijalnih snaga, visokoperformansnom kamerom, opremom za gašenje požara, balističkom zaštitom kao i sistemom za elektronske protivmere koji služi kao podrška najzahtevnijim operativnim zahtevima.

Sistem za upravljanje naoružanjem HForce, razvijen od strane "Airbus Helicopters", će omogućiti Srbiji da opremi i upotrebljava svoje letelice sa raznovrsnim setom nevodenog i vodenog naoružanja vazduh-zemlja i vazduh-vazduh.

Pored devet H145M helikoptera, Srbija je, takođe, naručila tri H215 helikoptera za Helikoptersku jedinicu MUP-a.