Četiri nova helikoptera Mi-35M koje je Srbija kupila od Rusije sletetela su na aerodrom „Pukovnik Milenko Pavlović“ u Batajnici

Reč je o tipu helikoptera kakvog do sada nije bilo u jedinicama Vojske Srbije, a koji će još više ojačati naše vazduhoplovne snage. Bilo je najavljeno da će novi helikopteri stići u prvom kvartalu 2020. godine, ali ih je Rusija isporučila pre predviđenog roka i to dva dana uoči susreta predsednika Srbije i Rusije, Aleksandra Vučića i Vladimira Putina, u Sočiju.

„Možda izgleda neverovatno, posebno imajući u vidu činjenicu da ruska kompanija ’Rostvertol‘ iz Rostova na Donu radi sa smanjenim brojem radnika, a istovremeno je došlo do značajnog uvećanja ugovorenih obaveza prema domaćim i inostranim klijentima. Ipak, ako u obzir uzmemo bliske i prijateljske odnose najviših zvaničnika dveju zemalja, stvari postaju mnogo jasnije. Ovde bih na prvom mestu istakao doprinos ministra odbrane Ruske Federacije Sergeja Šojgua, koji se i ovog puta založio da se obaveze prema Srbiji ispunjavaju na način koji bi se mogao opisati samo jednom rečju — bratski“, ističe za Sputnjik Svetozar Jokanović, ekspert za rusku avijaciju.

Prema njegovim rečima, kada jednog dana budemo pisali istoriju upotrebe Mi-35M u Srbiji, svakako da ime ruskog ministra odbrane nećemo moći da preskočimo, jer je upravo Šojgu preporučio svojim kolegama iz Srbije da uzmu u razmatranje nabavku helikoptera Mi-35M, a takođe je i uticao da se otklone bilo kakvi problemi koji bi usporili realizaciju ovog posla.

„Kako to izgleda u praksi, najbolje bi vam ilustrovala jedna anegdota koju mi je ispričao jedan ruski kolega, zaposlen u holdingu ’Helikopteri Rusije‘. Jedno jutro je u proizvodnu salu ruskog zavoda ušao poslovođa i prisutnima se obratio pomalo dramatičnim tonom: ’Ostavite sve, srpska narudžbina se mora ispuniti!‘. Svi koji su se tu zatekli, ma šta da su u tom trenutku radili, napustili su svoje mesto i krenuli da završe helikoptere koje je naručila Srbija. Takav pristup je i omogućio da kompletiranje helikoptera bude završeno u rekordnom roku, pa su na vreme završena testiranja, letenje po programu probnih letova, izvršena je obuka letačkog i tehničkog sastava RV i PVO... Već 25. novembra četiri neobična helikoptera Mi-35 primećena su na aerodromu ’Platov‘, međunarodnoj luci Rostova na Donu. Bili su to naši helikopteri koji su za tu priliku dobili privremene ruske oznake: zastavu Ruske Federacije na repu, ali ne i oznake Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije. Iste večeri završena je njihova priprema za transport avionom An-124 ’Ruslan‘. Nažalost, još nedelju dana su tu morali da čekaju dok nije određena ruta leta ka Srbiji“, kaže Jokanović.

Mi-35M za eskadrilu senke

Ekspert dodaje da će se Srbija naoružavati i opremati i dalje, sprovodiće vojno-tehnički sporazum koji je postignut između lidera Srbije i Rusije i izrazio je nadu da ovo nije kraj nabavki Mi-35M.

„Dok su se naši helikopteri nalazili na aerodromu ’Platov‘, tu su bila još četiri Mi-35M vrlo slično obojena, pa su se ruske kolege našalile sa mnom da bi bio red da pošalju svih osam Srbiji. I zaista, dobro bi bilo da što pre nastavimo prenaoružavanje 714. helikopterske eskadrile ’Senke‘ na novi tip helikoptera“, dodao je Jokanović.

On je ocenio da je dolaskom novih helikoptera došlo do značajnog povećanja borbenih mogućnosti naše jedinice.

„Konačno smo nabavili pravi lek da prevaziđemo teško tehnološko zaostajanje. Ali dolazak ovog helikoptera znači i mnogo više od toga. Ovo je veliki doprinos popularizaciji vojnog poziva, posebno poziva vojnog pilota za koji se danas malo ko opredeljuje. Mladi čovek naravno očekuje i da će za svoj posao biti dobro plaćen i da će kvalitetno rešiti stambeno pitanje, ali pre svega mašta da će mu država obezbediti adekvatna sredstva za rad. Niko ne mašta o tome da postane pilot letelice koja je starija od njega“.

Dok smo mi čekali isporuku prva četiri Mi-35M, navodi Jokanović, „Rostvertol“ se pripremio za proizvodnju duboko modernizovane varijante tog helikoptera, koji će biti naoružan novom laserski vođenom protivoklopnom raketom. Helikopter je dobio raketni kompleks „Vihor-M“, u čijem je sastavu najmoćnija ruska protivoklopna raketa „Vihor-1“, koju od 2016. godine serijski proizvodi koncern „Kalašnjikov“. Domet ove rakete je oko 10 kilometara, a može da probije i čelični oklop debljine 1.000 milimetara ispod dodatnog ERA oklopa.

Ovom supersoničnom raketom se mogu oboriti i vazdušni ciljevi koji lete brzinama do 800 kilometara na čas. Raketa je već uveliko ispitana u realnim borbenim uslovima u Siriji na helikopteru Ka-52. Rezultati dejstva su impresivni — ciljevi, oklopna sredstva kojim su raspolagali teroristi uništavani su u proseku na daljinama od oko osam kilometara, što je ravno maksimalnom dometu najpoznatije američke protivoklopne rakete „Helfajer“, kakve je za naoružavanje svojih helikoptera „Kajova“ kupila i susedna Hrvatska, rekao je Jokanović.

Karakteristike Mi-35M

Helikopter Mi-35M je nastao na bazi ruskog borbenog helikoptera Mi-24VM „krokodil“ i predstavnik je sovjetske koncepcije jurišnog borbenog helikoptera koja je podrazumevala oklopljeni i snažno naoružan helikopter, koji se više oslanja na veliku brzinu, nego na svoje manevarske sposobnosti.

Visoke borbene karakteristike ogledaju se i u maksimalnoj brzini od 310 kilometara na čas i operativnoj visini od 5.400 metara, kao i doletu do 460 kilometara. S dopunskim rezervoarima goriva to može da bude i do 1.085 kilometara. Pored vatrene podrške trupama na zemlji, ovaj helikopter može da služi za specijalni desant — u transportnoj kabini prevozi do osam vojnika s punom opremom i ličnim naoružanjem, kao i za transport naoružanja i opreme ili medicinsku evakuaciju ranjenika sa linije fronta.

Helikopter poseduje oklop koji štiti kako posadu, tako i vitalne delove helikoptera. Za zaštitu od vođenih raketa, helikopter je opremljen sistemima za pasivnu i aktivnu samozaštitu, a rezervoari za gorivo obloženi su materijalom koji sprečava curenje goriva i eksploziju pri pogotku. Helikopter Mi-35M poseduje poslednju generaciju avionike i napadno-navigacijskog sistema, optoelektronski nišanski sistem, kao i sisteme samozaštite koji obezbeđuju borbenu upotrebu helikoptera u povoljnim i srednje složenim meteo-uslovima, danju i noću. Od naoružanja na helikopteru je u obrtnoj kupoli ugrađen top kalibra 23 milimetra i uvezan je sa sistemom za upravljanje vatrom. Na svakom krilu može nositi širok dijapazon naoružanja, uključujući dodatne topove 23 milimetra, nevođene rakete 80 milimetara i protivoklopne vođene rakete „Ataka“ dometa 6-8 kilometara zavisno od varijante.

