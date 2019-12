Novosti online | 01. decembar 2019. 17:37 | Komentara: 0

Od danas, 1. decembra 2019. godine, uvedena je nova vrsta krivične sankcije - doživotni zatvor, na inicijativu Fondacije "Tijana Jurić". Igor Jurić je, kao idejni tvorac i borac za ovaj zakon govorio o tragediji koja je zadesila njegovu porodicu, prisećajući se dana kada je njegova ćerka krasila njihove živote.On je u studiju sa voditeljkom gledao fotografije iz svog porodičnog života, a na većini njih bila je Tijana. Veselo i razdragano dete, puno poleta, pred kojom je bio život. Ali...Na monitoru je puštena fotografija Igora i Tijane, a pored nje još jedna, na kojoj je bila i Saška, Tijanina starija sestra.- Ta fotografija levo, to je 40. rođendan Mirjane, Tijanine mame. Za nju je karakteristično da sam u to vreme bio u Belgiji i došao sam da je iznenadim i napravim joj rođendan, ona nije znala, ni Tijana nije znala. Pre ove fotografije se Tijana jako iznervirala kad je došla na taj rođendan, jer je došla sa noktima namazanim flomasterima, u nekim iscepanim farmerkama - prisetio se sa blagim osmehom Igor, ali očiju punih suza.- A ovo, ovo je naše zadnje zajedničko letovanje, u Makarskoj, godinu dana pre ubistva. Ona je kasnije bila u Buljaricama sa drugarima iz škole, kada se vratila sa letovanja, ubijena je - rekao je Igor.A onda se osvrnuo na Tijanin duh, koji je nesporno odisao i na fotografijama u studiju. Nasmejana, kako kaže Igor, stalno je pevala i to je ono što mu najteže pada.- Najteže mi je to što je mnogo pevala. To su ti nezaboravni trenuci. Pevala je konstantno po kući, do te mere da smo mi dolazili u situaciji da joj kažemo "Tićo, hajde molim te prestani". Njena ogromna ljubav je bila muzika, upisala je srednju muzičku školu, smer etno-muzikologija, volela je srpsku tradicionalnu pesmu. Majka Mirjana je bila ta koja je pratila do škole, nosila joj je violončelo do zadnjeg dana, a ja... ja sam zarađivao - drhtavim glasom rekao je Igor, zastajavši tokom rečenica.Teško je bilo sećati se svega onoga što je Tijana volela, dok joj nasilno nije oduzet život, a umilan glas pretvoren u muk.- Imala je dve omiljene pesme, jedna je pesma "Lutka"; grupe S.A.R.S., druga "Tražim" Tijane Bogićević, čiji su stihovi uklesani u spomeni ploči. Ne mogu da izdržim kada na radiju krenu te pesme, moram da ih prebacim, jer to je bol... Tijana je pevala i u crkvenom horu - ispričao je Igor.Na pitanje voditeljke kako se njena starija sestra Saška, nakon svega, nosi sa bolnim gubitkom, Igor kaže da je nju zapravo sve stiglo nekih godinu dana nakon zločina.- Tih prvih godinu dana čini mi se da je ona najmanje bila svesna, neki njeni postupci su nama bili čudni, a kasnije smo shvatili da je ona bila u šoku. Saška je danas jedna kraljica. Kada Saška, recimo, napravi neku glupost, onda je Tijana govorila "ne možeš tako, hajde smiri se". To joj sada mnogo nedostaje. Znate, Mirjana i Tijana su istog temperamenta, tu su da stišavaju vatru, a Saška i ja smo stalno u nekoj trci, dosta temperamentniji. Tijana nam mnogo nedostaje, jer i kada smo bili u velikim problemima, ona je bila uvek ta koja nas je smirivala - jedva uspevajući da zadrži dah kazao je Igor, gledajući na monitoru pored sebe slike svoje kćerke.Jurićima se život nakon 2014. godine promenio iz korena. Ostali su bez bića koje im je davalo smisao životu. Na jedan licemeran i perfidan način, sudbina im je uzela sve ono za šta su živeli, za šta su se mučili i trudili. Kako i sam Igor kaže, mislio je da će vreme neke rane malo bolje izvidati, da će one možda postati ožiljci, ali ipak nisu. One i dalje peku i bole istom jačinom.- Jednog čoveka sam sretao na groblju, koji je ostao bez sina i kada mi je rekao: Igore, biće ti mnogo teže, mislio sam da greši. Mislio sam da možeš da se navikneš da živiš sa tim, ali ne. Najteže mi je kad idem po srednjim i osnovnim školama, razgovaram sa tom decom i razmišljam kako je Tijana mogla da bude na njihovom mestu. Mogla je da ima ambicije, kao i sva druga deca, snove... Svakog dana mi je sve teže - ispričao je Jurić i dodao:- Ona je bezgrešno dete i zato, verujem u Boga. Verujem da ćemo se jednog dana sresti i sve ovo radim da bih dobio priliku da jednog dana budem sa njom.