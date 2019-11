Novosti Online | 21. novembar 2019. 19:09 |

MUŠKARAC na snimku sa ruskim obaveštajcem Georgijem Klebanom, čije je objavljivanje 17. novembra pokrenulo aferu "Ruski špijun" je identifikovan kao srpski potpukovnik Z. K. potvrđeno je “Novostima”.Takođe, ovo nije jedini snimak na kom je on akter, saznaje “Blic”.Snimak je nastao decembra 2018. godine u Zemunu i nije jedini do kog su došle srpske obaveštajne službe.Po nezvaničnim saznanjima beogradskog lista, na tim snimcima Z. K. nije jedina osoba, nego je snimljeno više njih.Snimak sa ruskim obaveštajcem objavljen je 17. novembra na "Jutjubu", a na njemu se vidi kako ruski obaveštajac, identifikovan kao Georgij Kleban, dobija crvenu kesu od "srpskog visokog zvaničnika sa činom oficira", a zauzvrat mu daje kesu u kojoj se nalazi koverta sa novcem.Autentičnost snimka potvrdila je i BIA, a predsednik Aleksandar Vučić je naložio Vojno-bezbednosnoj agenciji da ispita ceo slučaj. Tim povodom večeras je sazvana i sednica Saveta za nacionalnu bezbednost.Da je snimak autentičan, potvrdio je sinoć i načelnik Uprave za analitiku BIA Relja Željski, navodeći da je srpskim bezbednosnim službama poznat identitet muškarca snimljenog sa Klebanom, kao i šta je bio predmet trgovine, ali nije želeo da otkriva detalje.Georgij Kleban u Beogradu je, kao pomoćnik vojnog atašea ruske ambasade boravio najverovatnije od 2016. godine do juna 2019. godine, kada je iznenada napustio tu poziciju. U periodu dok je bio na dužnosti u srpskoj prestonici, Kleban je prisustovao i na nekoliko javnih događaja.Željski je naveo i da je Kleban sada van Srbije.- Ruski obaveštajac se ponaša prirodno na ovom snimku, a trenutno je van teritorije Srbije. Ovakvi odnosi mogu da izgledaju ovako, a obaveštajci mogu da budu veoma maštoviti. Ovo je jedan u nizu načina na koji rade pripadnici obaveštajnih struktura i njihovih agenturnih pozicija, da ih tako nazovemo - kazao je on juče gostujući na RTS-u.