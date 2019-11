Tanjug | 19. novembar 2019. 10:45 | Komentara: 0

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da Srbija prvi put jedina u regionu ima sve količine vakcine protiv gripa u predviđeno vreme, navodeći da je procenat vakcinacije veći nego ranije.





"Srbija je odradila kampanju i objasnila ljudima šta znači vakcina. Imali smo 300.000 vakcina ostali smo na 9.000 vakcina. U narednih nedelju dana ili dve nedelje stižu nove, dodatne količine i biće ih u svim domovima zdravlja", rekao je Lončar na TV Pink.

On je rekao i da je upotreba antibiotika od 2015. godine do danas smanjena za 37,6 odsto, ukazujući da je bila nasleđena situacija da se deci propisivalo tri do pet puta više antibiotika nego u centralnoj i severnoj Evropi.

Ministar zdravlja je, odgovarajući na pitanje šta je još potrebno uraditi da bi se poboljšale zdravstvene usluge, kazao da je njegov cilj da se prvo uloži u zaposlene u zdravstvu, lekare, tehničare...

"Želimo da zapošljavamo najbolje, da oni ostanu ovde, da nastavimo da ulažemo u infrastrukturu. Važno je da zemlja bude stabilna, da ekonomija bude dobra i da imamo više novca za ulaganje, da bismo gradili nove bolnice i nabavljali novu opremu", rekao je Lončar.

U POMORAVSKOM OKRUGU NEMA VAKCINA PROTIV GRIPA,NARUČENE NOVE

U Domovima zdravlja Pomoravskog okruga potrošene su sve količine vakcina protiv sezonskog gripa koje su stigle polovinom oktobra, a naručene su i očekuju se dodatne količine, izjavio je danas infektolog u Zavodu za javno zdravlje (ZZJZ) za Pomoravski okrug u Ćupriji dr Ivica Jocić.

Domovi zdravlja nemaju vakcine od 14. novembra, precizirao je Jocić u izjavi Tanjugu.

ZZJZ u Ćupriji dobio je 7.000 doza vakcine protiv sezonskog gripa za šest opština Pomoravskog okruga, 835 doza više nego lane i distribuirao domovima zdravlja u Jagodini, Ćupriji, Paraćinu, Svilajncu, Despotovcu i Rekovac, objasnio je Jocić.

Dom zdravlja u Jagodini dobio je 1.900 doza, u Paraćinu 2.000, Ćupriji 700, Svilajncu 1.300, Despotovcu 600 doza i Rekovcu 500 doza, precizirao je Jocić.

Reč je o četvorovalentnoj vakcini, koja štiti od četiri soja virusa, nabavljena od Kompanije "Sanofi Paster" iz Francuske.

Epidemiolozi Z ZJZ podsećaju da bi vakcinu trebalo da prime osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, dijabetičari, osobe koje boluju od kardiovaskularnih bolesti, ali i zaposleni u javnim službama koje su od vitalnog značaja za državu: prosvetni radnici, policija, osoblje u gradskom prevozu, medicinski radnici, šalterski radnici.