Novosti Online | 17. septembar 2019. 19:02 |

SINDIKALNA organizacija Žandarmerije i Nezavisni sindikat policije izdali su saopštenja povodom komentara Janka Veselinovića o zaradama Žandarmerije.

Napadi na pripadnike Žandarmerije su očigledno postali jedna od glavnih programskih tačaka Saveza za Srbiju. Nakon što je jedan od lidera ove političke organizacije Dragan Đilas pre nekoliko meseci najavio ukidanje ove elitne policijske jedinice i Janko Veselinović danas je udario na njene pripadnike, saopštio je Nezavisni sindikat policije.

- Njegov komentar na društvenim mrežama kako je nenormalna država u kojoj žandarmi sa četiri razreda srednje škole imaju plate kakve su sada, predstavlja otvoren napad na pripadnike Žandarmerije koji svakodnevno rizikuju svoje živote, kako bi građani Srbije bili bezbedni. Koliko je njihov posao opasan najbolje svedoči činjenica da je od 2001. godine, kada je Žandarmerije osnovana, pa sve do danas, osam pripadnika ove jedinice poginulo na zadacima - navodi se u saopštenju.

Sindikat policije saopštava i da “to očigledno gospodinu Veselinoviću ništa ne znači, niti ga je previše briga, već je najlakše napasti ove hrabre ljude zbog plate koju poštenim, predanim i hrabrim radom zarađuju. Sigurno ga nije briga ni kako je porodicama pripadnika Žandarmerije kada su na zadacima sa kojih se možda neće vratiti“.

PROČITAJTE JOŠ - Stefanović: Jedini zadatak SzS da izazovu incidente sa policijom

- Ima li svrhe uopšte podsećati ljude iz Saveza za Srbiju, koji u kontinuitetu napadaju Žandarmeriju, na sve što su njeni pripadnici učinili tokom strašnih majskih poplava 2014. godine. Stotine spasenih ljudi nije dovoljan razlog da pripadnici ove jedinice budu pošteđeni sramotnih napada - navodi se u saopštenju. -Gospodo političari, ako već ne možete da pomognete Žandarmeriji, koja do pre nekoliko godina nije imala nijedno oklopno vozilo i čiji su pripadnici išli u pohabanim i pocepanim uniformama, što danas nije slučaj, onda vas molimo nemojte ni da odmažete.









SINDIKALNA ORGANIZACIJA ŽANDARMERIJE

Sindikalna organizacija Žandarmerije konstatuje da je ova jedinica po svemu sudeći iz potpuno neshvatljivih razloga konstantno trn u oku političarima iz Saveza za Srbiju.

- Čitav niz omalovažavanja rada Žandarmerije, koji dolazi iz redova ove „gospode“ počev od obećanja Dragana Đilasa da ova jedinica neće moći da postoji, danas je nastavio Janko Veselinović kojem, kako čusmo, jedino u zemlji smeta plata žandarma - saopštavaju iz Sindikata Žandarmerije. - Ovim putem gospodine Veselinoviću želimo da Vas podsetimo da su pripadnici Žandarmerije neprekidno na terenu, ne pitaju za vremenske uslove, za praznike, za težinu zadatka i rizikuju svoje život svakoga dana da bi građani ove zemlje bili bezbedni.

PROČITAJTE JOŠ - INCIDENT U CENTRU BEOGRADA: Predstavnici SzS pokušali fizički da spreče promociju "Vrapca"

U saopštenju je navedeo i “Da ti isti žandarmi, kako Vi to sa prezirom kažete sa četiri razreda srednje, brane ovu državu i od kriminalaca i terorista, stoje na njenom braniku kad god je to potrebno i da ne traže ni pohvalnice ni zahvalnice jer su svoj život posvetili bezbednosti građana Srbije, a mnogi od njih i položili za ovu zemlju. Jedino što je nenormalno u Srbiji, kako Vi to kažete, jeste da plata žandarma smeta Vama, gospodine Veselinoviću?! Pripadnici Žandarmerije svoju zarade, sve do poslednjeg dinara, a Vas nećemo pitati kada ste poslednji put bar „svratili“ na svoje radno mesto u Skupštinu“.