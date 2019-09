Tanjug | 14. septembar 2019. 11:35 > 12:30 |

Vi ste ešalon slobode i suvereniteta Srbije, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najmlađim oficirima Vojske Srbije, na svečanosti njihove promocije i istakao da oni, u vremenima pokušaja revizije istorije, istovremeno brane i prošlost i budućnost svoje zemlje.

"Ovaj dan svečano proslavljamo zato što vi, oficiri, stupate na najčasniju dužnost odbrane zemlje svoga naroda", rekao je Vučić.

On je istakao da su oni najmlađi oficiri u dugoj i slavnoj tradiciji srpske vojske, koju su ispisale veličansvene pobede, herojski podvizi i slavne vojskovođe.

"Zato ponosno stojite pred licem junačkih predaka, svesni za koje ideale su naši preci činili epska junaštva i podnosili najveće žrtve", rekao je Vučić.

"Vi ste ešalon slobode i suvereniteta naše otadžbine i sinovi i očevi slobode koja je drugo ime za Srbiju", poručio je Vučić.

Predsednik je istakao da je Srbija danas sposobnija mnogo više nego pre par godina da samostalno zaštiti svoje granice i spremna da odvrati svaki pokušaj ugrožavanja našeg naroda, granica i našeg stanovništva ma gde bio, kao i da Srbija danas sme da kaže da ima sopstvene interese.

“U vrtlogu izazova da se izvrši revizicija istorije, da se od dželata napravi žrtva, a od žrtve dzelat, do zahteva da se odreknemo prijateljstva sa mnogim prijateljima, Srbija danas vodi uspešno evropsku politiku, ali jednako uspešno sarađuje sa Kinom, Rusijom, SAD, a pre svega čuva i vodi politiku mira na Balkanu i pokretač je takvih odnosa na Balkanu”, podvukao je on.

Sve to, dodaje, postalo je moguće kada smo se, umesto snishodljivog dodvoravanja, okrenuli sebi i svom istorijskom iskustvu.

“Srbija danas sme da kaze da ima sopstvene interese, svoje prijatelje koji ne moraju svima da budu prijatelji, jer vodimo računa o sebi i svom narodu. Umesto kulture zaboravljanja prošlosti, negujemo kulturu sećanja sa svojim narodnom na saborni način. Isto tako prihvatamo da su drugi imali svoje žrtve. Pamtimo i početak agresije na našu zemlju, herojsku odbranu Košara”, ukazao je on.

Foto V.Danilov

Istakao je da kadeti, kada stoje sa oficirskom sabljom na braniku otadžbine treba da znaju da istovremeno brane i prošlost i budućnost naše zemlje.

Poručio im je da će njihova pozicija biti nešto lakša u odnosu na prethodnike, a njihov životni standard neuporedivo bolji, uslovi u vojnoj gimnaziji biće bolji nego što su oni imali.

Foto V.Danilov

"Srbija se raduje danas zajedno sa vašim proodicama. Želimo da ostvarite svoje snove, da zasnujete porodice i da vam deca budu poput vas. Nema budućnosti bez dece, šta god i kako god ko govorio, na tome ću insistirati. Imaćete stanove za vas, nema Srbije i budućnosti našeg naroda bez dece", kazao je on.

"Neka vaše sablje bljesnu u paradnom stroju, neka srpski stegovi budu snažno podignuti u vazduh. Vi ste garant mirne i spokojne države, nama jedino voljene Srbije“, naglasio je Vučić.

Foto V.Danilov



Da bi uživali u miru i da bi gradili uspešno i bogato društvo oslanjamo se na vaše znanje i veštine da odvratite svakoga ko nema dobre namere prema Srbiji.

Vučić je, u svom obraćanju, naglasio da Vojska Srbije obnavlja svoju snagu, i da su avioni odlično opremljeni, protiavionska odbrana i helikopteri, zajedno sa njima, čuvaju naše nebo, kao i da je uloženo mnogo u unapređenje i modernizaciju sopstvenog oružja.





Foto V.Danilov

Opredeljenjem vojne neutralnosti, pripadnici VS održavaju vežbe sa kolegama iz celog sveta i na vežbama koje imaju takmičarski karakter pokazuju dobru obučenost i neretko pobeđuju, sa ponosom je preneo predsednik.

Foto V.Danilov



Vojna akademija je jedna od najuglednijih škola za oficire u svetu, rekao je Vučić.

On je dodao da su je upisivali talentovani i hrabri mladići i devojke vaspitavani u svojim porodicama, rodoljubivim primerima iz naše prošlosti, nadahnuti desetercima o Kosovu i srpskim ustancima iz 1804. i 1813.

"Zauvek privrženi porukama majora Gavrilovića i vojvode Živojina Mišića, zadivaljeni čudesnom heroinom Milunkom Savić i najmlađim vojnikom na svetu osmogodišnjim Momčilom Gavrićem..", podsetio je predsednik.

On je rekao da od Prvog i Drugog srpskog ustanka do napada na našu zemlju, i danas posebno poštujemo sve one oficire koji su nadčovečanskim naporima zaustavljali napredovanje neprijatelja na srpsku zemlju.

Foto V.Danilov



On je poručio oficirima da štite srpsku zemlju, a Vojna akademija je zaslužna za njihova vojna znanja i veštine.

Zahvalio je starešinama koje su ih izvele na put, a dodao je i da je čast što su i druge zemlje prepoznale prestiž naše akademije.

"Čestitam vam čin", poručio je Vučić, dodajući da su oni ponos zemlje.

Ukazao je i na značaj sanitetske službe i VMA, navodeći da današnja generacija diplomca VMA dobija čin posle dva veka medicinskih podviga u rovovima i šatorima.