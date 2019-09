NovostiOnline | 08. septembar 2019. 12:08 > 12:46 |

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je danas, nakon vežbe "Begej 2019" u Titelu, da je Vojska Srbije snažnija nego ranije i snažnija nego ikada, ali da to još nije dovoljno i da će se snažiti svi rodovi armije, kako bi bila još jača.



Preneo je da je juče održan sastanak svih nadležnih na temu daljeg snaženja naših odbrambenih i bezbednosnih snaga, jer su dobili izveštaj o "strahovitom i ubrzanom snaženju mnogih u okruženju".



"Ja sam zadovoljan ovim što sam danas video", podvukao je Vučić.



Predsednik je najavio da će pripadnicima vojske dalje rasti primanja, kao i da se očekuje da se u februaru prvi vojnici usele u stanove koje je država počela da gradi.



"Verujem da će se videti da ko služi otadžbini može da računa na pažnju i brigu zemlje, što i jeste naš posao", rekao je Vučić novinarima.











On je istakao da će se snažiti svi rodovi vojske i da će srpska vojska, koja je danas snažnija nego ikada, te da nije još dovoljno snažna, ali da će biti sve jača.Vučić je naveo da je pozicija Srbije vojna neutralnost i da ne može da očekuje pomoć od bilo koga."Zato za nas važi - u se i u svoje kljuce, da jačamo vojsku, da zaštitimo zemlju od svakog potencijalnog agresora", rekao je Vučić.

Primetio je da mnogi troše novac na naoružanje, dok se mnogo novca deli od strane NATO nekim zemljama.





"A, onda meni pričaju nešto o 10 BRDM-ova od Rusije, a oni isporučiju 60 "bredlija"... Nemojte ništa da mi govorite, k"o boga vas molim", rekao je Vučić.On je istakao da su danas pripadnici Vojske Srbije vrlo dobro obavili posao, a posebno je istakao hrabrost pilota Migova 29, koji su i pored slabe vidljivosti na batajničkom aerodromu poleteli danas, pa je zamolio ministra da ih zbog toga nagradi.Istakao je da Srbija na osnovu sporazuma, koji je danas potpisan sa Kinom, dobija 40 različitih sredstava, motornih sanki, tegljača, kamiona, različitih inženjerskih mašina za armiju.









Vučić je dodao da će Srbija za četiri-pet meseci, što se tiče ratnog vazduhoplovstva, kada bude dobila rakete "vazduh-vazduh" i "vazduh-zemlja" stajati bolje nego neke zemlje u okruženju."Ako mislite da je potrebno da ulažemo samo u G4 i ''orlove'', radimo na tome i do decembra ćete imati prvi bombarder sa potpuno novom opremom, mogućnošću noćnog izviđanja i dejstvovanja i mislim da je to veliki napredak", kazao je Vučić.Istakao je da je potrebno da lovačku avijaciju opremimo najboljim radarskim sistemima i raketama ''vazaduh-vazduh'', ali će prvi put od sledeće godinem, kako kažem, imati i rakete ''vazduh-zemlja''.Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik, koji je prisustvovao vežbi, rekao je da mu je bilo zadovoljstvo da se uveri u sposobnost i spremnost VS da brani teritoriju Srbije i srpski narod, u svim uslovima."Drago mi je što sam mogao da se uverim u sposobnost, obučenost i spremnost Vojske Srbije. To je važno za osećaj, koji mi Srbi volimo, osećaj da imamo dobru, organizovanu, stabilnu i jaku vojsku", rekao je Dodik.