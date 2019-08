Vladimir Mitrić | 30. avgust 2019. 14:15 > 14:57 | Komentara: 0

Patrijarh srpski Irinej primljen je, na Vojno medicinsku akademiju u Beogradu, u četvrtak ujutru, zbog zdravstvenih tegoba, saznaju „Novosti“.Skoro tri dana, pre toga, prvojerarh SPC bio je na kućnom lečenju, „zbog velike iscrpljenosti“. Pošto to nije dalo željene rezultate, odveden je na VMA na ispitivanje i lečenje. U SPC navode i da se patrijarh uspešno oporavlja i da će na VMA biti zadržan još nekoliko dana.Kako Novosti saznaju, njegovu svetost posetio je i predsednik Republike Aleksandar Vučić.Patrijarh je, prema informacijama izvora Novosti, primljen zbog zamora, a procena je lekara da će sve biti u redu sa zdravljem prvog po časti u SPC.Patrijarh je iscrpljen svakodnevnim obavezama, ali i dalekim putovanjima. Putuje, kako bi posetio naše ljude, u zemlji i rasejanju, do najvećih daljina, odazivajući se pozivima da bude među njima, da osvešta nove hramove, bogosluži, održi predavanja, uputi poruke i pouke…Najbolji stručnjaci sa VMA neprestano bdiju nad srpskim patrijarhom, koji je primljen u ovu ustanovu, najblaže rečeno, u jako iscrpljenom stanju, saznaje naš list.Prema našim saznanjima, tek treba da se izoluje uzrok zbog koga je patrijarh zapao u zravstvene tegobe.Kako je rečeno, on zbog lošeg zdravstvenog stanja nije služio liturgiju u manastiru Rakovica na Veliku Gospojinu, 28. avgusta.