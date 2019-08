Tanjug | 29. avgust 2019. 12:56 > 14:30 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je u četvrtak Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, gde razgovara sa rukovodstvom te zdravstvene institucije koja godišnje obavi skoro 100.000 intervencija i spasi jedan mali grad.

Poseta je prilika da direktor Hitne pomoći Goran Čolaković upozna predsednika sa detaljima izgradnje, rekonstrukcije i dogradnje objekta u okviru kompleksa Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć.

Predsednik je u razgovoru sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i direktorom Zavoda upitao da li ljudi iz zdravstva osećaju bar malo kada se povećaju plate.

Rekao je da u svim oblastima u zdravstvu moraju biti povećane plate, kako bi zadržali ljude kod nas.

Vučić je ukazao da i u socijalnom sektoru treba povećati plate.

Takođe je, govoreći o edukaciji iz urgentne medicine, ukazao da smo izgubili mnogo ljudi, jer nismo mogli da ukažemo prvu pomoć, nismo imali sredstva za zaustavljanje krvi kao neki drugi.

Prema njegovim rečima, urgentna medicina mora da bude dignuta na najviši nivo.

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić je rekao za Tanjug da se rekonstrukcija odvoja uz pomoć IPA fondova i Grada Beograda, da bi trebalo da počne u prvom delu 2020. godine.

Sanacija tog objekta planirana je u tri faze. U prvoj fazi biće izgrađen potpuno novi blok A, blok B se delom dograduje i delom obnavlja, dok je za treći blok - blok C planirana rekonstrukcija.

Zgrada Hitne pomoći, od kada je izgradena šezdesetih godina, nikada nije bila rekonstruisana, a broj stanovnika u prestonici višestruko je porastao.

Zahvaljujući projektu obnove, Beograd će konacno nakon 60 godina dobiti Hitnu pomoć po evropskim standardima, koja će moći da odgovori svim potrebama građana.

Planirano je da bude dograđeno 6.000 kvadrata, što će ukupno sa postojeće 2.000 biti ukupno 8.000 kvadrata.

Sa predsednikom Vučićem i gradonačelnikom, u poseti Zavodu je i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Inače, Urbanistički projekat za najavljenu rekonstrukciju zgrade gradskog Zavoda za hitnu medicinsku pomoć bio je na javnom uvidu od 1. do 8. avgusta, a usvojen je prošle nedelje.

Kako je predviđeno projektom, objekat bloka A će biti napravljen po etažama.

Prizemlje je namenjeno za čuvanje i servisiranje voznog parka, prvi sprat će zauzeti edukativni centar, a na drugom spratu ce se nalaziti administrativna služba.

"Kako je predviđeno, u edukativnom centru će se pružati obuka specijalizantima, a projektovano je pet učionica, ostava za opremu i sala poput amfiteatra za predavanja. Na drugom spratu će biti smešten administrativni deo sa prostorijama kol-centra, kancelarijama za direktore, načelnike", stoji u urbanističkom projektu.

Blokovi B i C biće u funkciji zavoda koji pruža hitnu medicinsku pomoc. Sva tri bloka bice povezana sistemom hodnika.

U planu je da budu izgrađena i 52 parking-mesta za sanitetska vozila, od kojih ce devet biti napolju, a ostalo u okviru objekta.

Predsednik je rekao da se ogroman novac troši za zdravstrvu, da je ponosan kada se ulaže u objekte i povećanje plata zaposlenima u zdravstvu, ali da hoće "iz kože da iskoči" kada vidi da se u zdravstvenim ustanovama ne vodi materijalno računovodstvo.

On je naveo da je ove godine za retke bolesti izdvojeno 50 miliona evra , a da do pre neku godinu to nije bila stavka u budžetu.

Država pomaže i porodicama bez dece kroz postupke vantelesne oplodnje da se danas zahvaljujući tome godišnje rodi 3.500 do 4.000 dece.

Predsednik je najavio da će do kraja godine početi rekonstrukcija Infektivne klinike, a da se rekonstuišu skoro sve zdravstvene ustanove, od Zemunske bolnice, Dragiša Mišović, Tirsove, Dedinja, Institut za majku i dete.

MNOGO ULAŽEMO U ZDRAVSTVO, DA SAČUVAMO NAŠU PAMET

Hitna pomoć je prvo mesto sa kojim se svi suočavamo u slučaju urgentnih problema sa zdravljem, svojim i svojih bližnjih, a lekari, medicinsko i nemedicinsko osoblje se bore za živote ljudi, poručio je danas predsednik Aleksandar Vučić i istakao da će oni i ove godine imati povećanje plata, što je, nada se, značiti njihovu opredeljenost da ostanu u svojoj zemlji.

Vučić je novinarima, nakon posete Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć, rekao da je to stara zgrada iz 1960-e godine, koja gotovo 60 godina nije rekonstruisana, uz manje obnove pre četiri godine koje su bile nedovoljne.

Predsednik je naveo i da će do kraja godine za Hitnu pomoć stići 17 novih vozila, što će pomoći da se sačuva još neki život.

"Sada krećemo u izgradnju novog modernog kompleksa. Hvala svim lekarima, medicinskom i nemedicinskom osoblju, mehaničarima, vozačima.. koji se bore za živote ljude. Imaće ove godi povećanje plata i nadam se da će to znaciti njihovu opredeljenost da ostanu", rekao je Vučić.

Povećanje plata doprineće da se oni osećaju bolje i da mogu da pruže još kvalitetniju pomoć građanima, dodao je Vučić. Predsednik je naveo da je to sve deo napora da zdravstvo, koje je bilo razrušeno, bude najmodernije u ovom delu Evrope.

STOPA NEZAPOSLENOSTI U SRBIJI PALA NA 10,3 ODSTOStopa nezaposlenosti u Srbiji pala je na 10,3 posto što je najniži nivo nezaposlenosti u proteklih nekoliko decenija, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.Predsednik je nakon obilaska zgrade Hitne pomoći u Beogradu rekao da je, s druge strane, stopa zaposlenosti na nivou od 49,2 procenata što je takođe, ukazuje, najviši nivou u proteklih nekoliko decenija.Vučić je čestitao svim nadležnima koji su radili na postizanju ovih rezultata ali i istakao da će država nastaviti da radi na spuštanju nivoa nezaposlenih ispod deset procenata.Kako je dodao, po rezultatima u smislu visine nivoa nezaposlenosti, Srbija se može meriti sa nekoliko zemalja Evropske unije.

"Mnogo ulažemo i najviše ćemo radnicima u zdravstvu da podižemo plate, da sačuvamo našu pamet, i koliko god bilo teško sa Austrijom ili Nemačkom, čini mi se da ćemo u tome uspevati", rekao je Vučić.

On je preneo novinarima da napreduju radovi na izgradnji i obnovi KCS, Zemunske bolnice, Instituta za majku i dete, Dedinja 2, kao i da će se graditi nova Infektivna klinika, za koju kaže da je u najtežem stanju, zbog čega može da nas bude sramota.

"Ali, biće najmodernija, na ponos svih. Uskoro krećemo sa tim", rekao je Vučić.

Sve je to sada moguće zbog fiskalne discipline u prethodnim godinama.

Najavio je da će zatim početi obnova domova zdravlja, jer je tu, kako kaže, najmanje rađeno.

Vučić je rekao da je posebno ponosan na programe vantelesne oplodnje koje će država, najavljuje, da finansira za sve parove koji to žele, bez obzira na to koji im je pokušaj, ako medicinska struka kaže da je to moguće.

Takođe, dodao je da je posebno ponosan na izdvajanja za lečenje retkih bolesti, za koje se sada, kaže, izdvaja 50 miliona evra, što pre neku godinu nije bila stavka u budžetu.

"To je dramatično povećanje ulaganja i veći je broj dece kojima možemo da platimo lečenje u inostranstvu. Petostruko ii šestostruko je veći broj dece koje šaljemo na lečenje u inostranstvu, kojima ovde ne možemo da pomognemo", rekao je Vučić.





ČOLAKOVIĆ: HITNA POMOĆ VEOMA VAŽNA ZA ZDRAVSTVENI SISTEM

Direktor Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu Goran Čolaković zahvalio je danas na poseti predsedniku Aleksandru Vučiću, ministru zdravlja i gradonačelniku, jer time, kaže, pokazuju koliko znači urgentna medicina i koliko je Hitna pomoć važna za zdravstveni sistem.

On je najavio da bi radovi na izgradnji nove i rekonstrukciji postojeće zgrade trebalo da počnu od septembra naredne godine.

Radovi će se odvijati uz pomoć IPA fondova, a rekonstrukcija je vredna 16 miliona evra, od čega 11 miliona daje EU, a pet miliona Srbija.

Čolaković je pojasnio da će radovi ići u više etapa, od kojih je prva vezana za rušenje garaže, na čijem mestu će biti izgrađena nova zgrada - A blok, a onda će se raditi rekonstrukcija obe postojeće zgrade i gradiće se pasarela koja će spojiti B i C blok.

Kako kaže, biće znatno bolji uslovi, a samo kol centar će se prostirati na 120 kvdarata.

"Imaćemo srpski poligon urgentne medicine, da nijedan student neće izaći sa fakulteta, a da ne prođe kroz trening, kroz poligon urgentne medicine. Oni treba da prođu sa našim ekipama, da nauče kako se radi, da budu sigurni...", rekao je Čolaković.

Zgrada Hitne pomoći, od kada je izgradena šezdesetih godina, nikada nije bila rekonstruisana, pa će posle obnove i dogradnje Beograd dobiti Hitnu pomoć po evropskim standardima.