Tanjug | 27. avgust 2019.

Od početka godine u Srbiji je ostavljeno više beba, neke su ostavljene u porodilištu ili ispred crkve u nameri da ih neko pronađe i, možda, ponudi bolji život, a pet novorođenčadi, među kojima je i dečak kojeg je majka juče ostavila u plastičnoj kesi u kontejneru u Žarkovu, mogao je da se završi tragično.Roditelji koji su bebu ostavili na "sigurno", nisu krivično gonjeni zbog toga, dok se majci "bebe iz kontejnera" na teret stavlja teško ubistvo u pokušaju.Za teško ubistvo deteta zaprećena je kazna od 10 do 40 godina zatvora, a prema zakonskim propisima, za delo koje ostane "u pokušaju", kao i ovom slučaju, sud može da izrekne ublaženu kaznu.Predstavnik Udruženja sudija i tužilaca Lazar Lazović objasnio je da, u pravničkom smislu, postoji razlika između ubistva, teškog ubistva i čedomorstva.Dodaje da ubistvo dobija epitet "teškog" pod određenim okolonostima, a jedna od njih, navodi Lazović, je ubistvo deteta ili trudnice.S druge strane, čedomorstvo je ubistvo koje majka izvrši za vreme porođaja ili neposredno posle, dok kod nje traje psihički poremećaj izazvan rođenjem deteta."Taj poremećaj se procenjuje sa aspekta smanjene uračunljivosti i stručnjaci utvrđuju koliko je mogao trajati, jer je prihvaćeno da porođaj može uzrokovati izmenjeno stanje svesti", naveo je Lazović za Tanjug.Ukoliko se ustanovi da je reč o čedomorstvu, majka, zbog psihofizičkog poremećaja, dobija blaži tretman i kaznu zatvora od šest meseci do pet godina.Upitan šta biva sa decom koja su preživela takav pokušaj ubistva, Lazović navodi da se dete ne vraća učiniocu ako je pokrenut postupak protiv roditelja, već bi dete, nakon što je medicinski zbirnuto, trebalo da se vrati u matičnu porodicu, a ako to ne postoji, onda u ustanovi socijalne zaštite.Od početka godine bilo je nekoliko slučajeva ubistava ili pokušaja ubistava deteta od strane roditelja, a jedna od vesti glasila je:"Mlada majka, uspešna žena koja je završila Medicinski fakultet u roku i vredno radila u bolnici, u društvu važila za normalnu i zdravu osobu, jutros je zapalila stan i skočila kroz prozor, a zajedno sa sobom u smrt povela je i svoju ćerku".Podsetimo i da je nedavno majka na Zvezdari pretila da će skočiti kroz prozor sa sedmomesečnom bebom, ali su je u tome, na sreću, sprečili policajci. Ona je uhapšena, a dete zbrinuto na Institut za majku i dete.Na pitanje koji su uzroci i šta natera roditelja da od normalne i zdrave osobe postane ubica sopstvenog deteta, psiholog Aleksandra Janković kaže da ljudi mogu da funkcionišu normalno, ali da to ne znači da nemaju psihičke poteškoće, koje se, objašnjava, ispolje nakon nekih stresnih događaja, loših partnerskih odnosa, pritiska porodice i okoline..."Čedomorstvo je rezultat izmenjenog psihičkog stanja osobe koja doživljava ubistvo deteta, u okviru tog sumanutog sistema koji je razvila u glavi, kao neku vrstu spasenja za dete od opasnosti za koje pretpostavlja da ima ili će se pojaviti, ili od nekog zla ovog sveta", rekla je Janković za Tanjug.Da li za takvu osobu ima pomoći i da li ona šalje apel okolini da je u psihičkoj krizi, Janković kaže da osoba i te kako emituje "male signale", samo je, navodi, pitanje koliko je okolina spremna da ih prepozna.Navodi primer da takve porodilje upravo šalju signal da majčinstvo doživljavaju kao katastrofu, a ne kao veliku radost."Važno je da na prvo prepoznavanje nekog neobičnog ponašanja za tu osobu njena okolina reaguje i pošalje je kod stručnjaka", ukazala je Janković.