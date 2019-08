Tanjug | 24. avgust 2019. 13:19 > 15:22 | Komentara: 0

I ovog vikenda pojačan je saobraćaj na putevima u Srbiji, na graničnom prelazu Horgoš se na ulazak u Mađarsku čeka najmanje pet sati, a kolona vozila duga je pet kilometara.U Graničnoj policiji apeluju na putnike da koriste alternativne pravce, odnosno manje granične prelaze ka Mađarskoj, gde je i manja frekvencija saobraćaja, a da izbegavaju granični prelaz Horgoš.Kolona vozila kreće se već od petlje ka Kanjiži, a uglavnom su to putnici koji dolaze iz Turske i idu ka Nemačkoj, ali i drugim zemljama EU.Pomoćnik komandira u stanici Granične policije Horgoš Borko Sparić rekao je Tanjugu da zadržavanja na ovom graničnom prelazu traju oko 300 minuta i da se saobraćaj odvija veoma otežano zbog velikog priliva putnika.On je rekao da na ulazu u Srbiju nema družih zadržavanja, da se na graničnom prelazu Horgoš 2 na izlazu iz zemlje čeka 180 minuta, a kolona je dugačka kilometar i po."Uglavnom se mnogi vraćaju sa godišnjih odmora i idu ka zemljama EU, pretežno su to turski državljani koji su u tranzitu kroz našu zemlju, a saobraćaj se otežano odvija i sa strane mađarskih pograničnih organa", rekao je Sparić.



PROČITAJTE JOŠ: GUŽVE NA GRANIČNIM PRELAZIMA: Najduže čekanje na Horgošu

Dodao je da naši državljani uglavnom prihvataju sugestije Granične policije pa koriste alternativne pravce, odnosno manje granične prelaze gde se ne čeka toliko dugo - počev od Bačkog brega do Ðale.



On kaže da je turistička sezona u jeku i da se mnogi vraćaju sa godišnjih odmora, kao i da bi takva situacija mogla da potraje do 15. septembra.



Posebno je, dodaje, kritično vikendom, ali i polovinom i krajem meseca kada je najveći priliv putnika.



Sparić je podsetio da se vozila sa auto-puta Beograd-Horgoš preusmeravaju povremeno ka graničnom prelazu Kelebija.



Putnici koje je ekipa Tanjuga zatekla u koloni na Horgošu kažu da čekaju minimum pet sati na ulaz u Mađarsku i da im posle godišnjeg odmora praktično skoro ceo dan prolazi u čekanju.



Turski državljanin Sankan Čaka rekao je da putuje u Nemačku i da čeka na graničnom prelazu Horgoš već šest sati.



"Vraćam se sa odmora, situacija uopšte nije sjajna, jer nam praktično pola dana prolazi u čekanju da pređemo ovaj granični prelaz, pa onda nas čeka još dug put do Nemačke", požalio se taj putnik.



Srpski državljanin koji živi i radi u Nemačkoj čekao je na graničnom prelazu Horgoš jutros od pet sati.



"Iznenađen sam ovom gužvom i ovim kolonama. Krenuo sam iz Bačke Palanke jutros u pet sati, toplo je i sparno, a Nemačka je još daleko", kaže on.



Dželamet Iteskin rekao je da je bio na odmoru i da takođe ide u Nemačku sa porodicom i da je u koloni pet sati.



"Sa suprugom i troje dece bili smo na odmoru u Turskoj, sada se vraćamo, veoma smo iscrpljeni zbog višesatnog čekanja, ali se nadamo da ćemo što pre biti kod kuće", rekao je on.



Predstavnici Crvenog krsta Srbije i Komesarijata za izbeglice, ali i Granične policije oko 14.30 dopremili su pijaću vodu koju su delili putnicima koji čekaju na Horgošu.