U 204 osnovne škole u Srbiji učenici će od 2. septembra, kada počinje školska godina, nastavu imati u jednoj smeni. Đaci će u popodnevnim satima imati slobodne aktivnosti, a Ministarstvo prosvete osmislilo je 50 aktivnosti na koje će učenici moći da utroše popodne. Svaka škola odlučivaće kojim aktivnostima će se baviti učenici, a to će zavisiti od interesovanja đaka i mogućnosti da se obezbedi nastavni kadar. Dodatnu nastavu moći će da pohađaju sva deca od prvog do osmog razreda, ukoliko to žele.

- Jednosmenska nastava biće organizovana u 200 osnovnih škola i ukupno 300 objekata - potvrđuje, za "Novosti", ministar prosvete Mladen Šarčević. - Novi model nastave biće organizovan u svim školama u kojima postoje uslovi za to. Mnoge već ispunjavaju uslove, a u nekim objektima u toku su građevinski radovi, kako bi prostor bio prilagođen novim potrebama. Recimo, u nekim školama učionice su ogromne, imaju po sto kvadrata, pa će prostorije biti pregrađene i tako ćemo dobiti više učionica. Gde su radovi mali, škole ih izvode uz pomoć lokalnih samouprava, a za veće radove sredstva obezbeđuje Ministarstvo prosvete.

Ministar Šarčević je ranije rekao da je Ministarstvo imalo u vidu radno vreme roditelja koji u velikom broju rade od devet do 17 časova, a nekada i duže, pa će ovaj model pomoći da deca budu "zbrinuta" dok su im roditelji na poslu, a imaće i mogućnost da nešto dodatno nauče.

Deca će posle redovne nastave moći da se posvete nekoj aktivnosti koju škola bude izabrala: radionice iz programa "Škola bez nasilja", prevencija zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, prevencija zavisnosti od video-igara i interneta, radionice o reproduktivnom zdravlju...

Takođe, biće organizovani dodatni časovi obaveznih nastavnih programa, dopunska nastava, pripreme za takmičenja, priprema za polaganje završnog ispita, škole crtanja, stranih jezika, sporta, lepog pisanja i izražavanja...

Moći će da formiraju manji zoo-vrt za životinje koje mogu da žive u školskom dvorištu, da ih hrane i brinu o njima. U nekim školama sadiće biljke u dvorištu, moći će da odlaze u bližu okolinu, pešače, orijentišu se u prostoru, snalaze se pomoću mape...

Oni koji vole film moći će da rade spotove, kratke filmove, panoe i fotografije, promovišući zdrav život, nenasilje i još mnogo toga.

Jasmina Đelić, načelnica Odeljenja za koordinaciju rada školskih uprava Ministarstva prosvete, ranije nam je rekla da će sa lokalnim samoupravama ili sa školom biti napravljen dogovor da se deci obezbedi obrok, koji će biti besplatan.

Ovaj koncept celodnevne nastave ni na koji način se neće kositi sa sadašnjim konceptom, koji podrazumeva produženi boravak u školama koje ga organizuju, niti sa celodnevnom nastavom koja se odvija u nekim školama.

NOVI OBJEKTI

- U GUSTO naseljenim gradovima, kao što su Beograd, Novi Sad ili Novi Pazar, jednosmenska nastava neće moći da bude uvedena sa postojećim prostornim kapacitetima. Tu ćemo morati da pravimo i potpuno nove objekte - najavljuje ministar Šarčević.

IT CENTAR U UŽICU

MINISTAR Šarčević prisustvovao je u utorak početku radova na izgradnji sportske sale u OŠ "Aleksa Dejović" u Sevojnu, koja se finansira sredstvima Ministarstva i grada Užica. Vrednost investicije je 467.000 evra, a rok za završetak radova je kraj marta 2020. godine.

Šarčević je obišao i radove u bivšoj kasarni u Krčagovu, gde će biti otvoren inovacioni startap centar.





OSNOVNE ŠKOLE U KOJIMA ĆE SE OD SEPTEMBRA UČITI PO NOVOM MODELU NASTAVE





BEOGRAD





„ Milan Rakić“, Novi Beograd





„ M. Labudović Labud“, Baroševac,





„ Bora Lazić“ Mladenovac





„ Bisa Simić“ Mladenovac





„ Prva obrenovačka škola“ Obrenovac





„ Kosta Đukić“ Mladenovac





„ Braća Baruh“ Stari Grad





„ Vasa Čarapić“ Voždovac





„ Draževac“ Draževac, Obrenovac





„ Vuk Karadžić“ Stepojevac, Lazarevac





„ Pavle Popović“ Vranić, Barajevo





„ Mića Stojković“ Umčari, Grocka





„ Dule Karaklajić“ Lazarevac





„ Grabovac“ Grabovac, Obrenovac





„ Voka Savić“ Lazarevac





„ Stefan Nemanja“ Savski venac





„ Đura Daničić“ Voždovac





„ Isidora Sekulić“ Savski venac





„ Radojka Lakić“ Savski venac





„ Mihailo Mladenović Selja“ Dudovica, Lazarevac





„ .J. Milovanović“ Sopot





„ Vojvoda Mišić“ Savski venac





„ Ilija Garašanin“ Grocka





„ Jovan Cvijić“ Palilula





„ Ž. Savković“ Mladenovac





„ Kralj Petar II Karađorđević“ Vračar





UŽICE





"Vuk Karadžić" Priboj





"Boško Buha" Ivanje, Prijepolje





"Jezdimir Tripković" Latvica, Arilje





"Mito Igumanović" Kosjerić





"Stevan Joksimović" Rogačica, Bajina Bašta





"Sveti Sava" Bajina Bašta





"Slobodan Sekulić" Užice





"Aleksa Dejović" Sevojno





"Dušan Tomašević Ćirko" Velika Župa, Prijepolje





"Dušan Jerković" Kostojevići, Bajina Bašta





ZAJEČAR





„ Mitropolit Mihailo“ Sokobanja





„ Hajduk Veljko“ Korbovo, Kladovo





„ S. Miljković“ Brestovac, Bor





„ Đura Jakšić“ Sumrakovac , Boljevac





„ Ljubica Jovanović Radosavljević“ Podvrška, Kladovo





„ Đura Jakšić“ Zaječar





„ Vuk Karadžić“ Kladovo





„ Hajduk Veljko“ Štubik, Negotin





„ Vuk Karadžić“ D. Milanovac, Majdanpek





„ Đ. Simeonović“ Podgorac, Boljevac





„ V. Petković Dis“ Grljan, Zaječar





„ Lj. Radosavljević Nada“ Zaječar





„ Vuk Karadžić“ Veliki Izvor, Zaječar





„ Đura Jakšić“ Krivelj, Bor





„ D. Obradović“ Vražogrnac, Zaječar





KRALjEVO





„ D. Obradović“ Vrba, Kraljevo





„ Mladost“ Vrnjci, Vrnjačka Banja





„ Milun Ivanović“ Ušće, Kraljevo





“ Petar Nikolić” Samaila,Kraljevo





,,Josif Pančić“ Baljevac na Ibru, Raška





VALjEVO





„ Sveti Sava“ Pambukovica, Ub





„ Rajko Mihailović“ Banjani





„ Jevrem Obrenović“ Šabac





„ Dositej Obradović“ Volujac, Šabac





„ Kralj Aleksandar Karađorđević“ Prnjavor, Šabac





„ Braća Ribar“ Donja Borina, Mali Zvornik





„ Stevan Filipović“ Divci, Valjevo





„ Milan Rakić“ Mionica





„ Mile Dubljević“ Lajkovac





„ Žika Popović“ Vladimirci





„ Jovan Cvijić“ Debrc, Vladimirci





„ 14. oktobar“ Draginac, Loznica





„ Stepa Stepanović“ Tekeriš, Loznica





Ž. Jovanović Španac Bela Crkva





NOVI SAD





„ Žarko Zrenjanin“ Obrovac, B. Palanka





„ Đorđe Natošević“ N. Slankamen, Inđija





„ D. Radosavljević-Narod" Mačvanska Mitrovica, Sremska Mitrovica





„ Sava Šumanović“ Erdevik, Šid





"Petefi Šandor" Bečej





"Branko Radičević" Savino Selo, Vrbas





„ P. Petrović Njegoš“ Vrbas





„ Milica Stojadinović Srpkinja“ Vrdnik, Irig





„ Branko Radičević“ Kuzmin, S. Mitrovica





„ 23 Oktobar“ Golubinci, Stara Pazova





„ Milan Hadžić“ Vojka, Stara Pazova





„ Vuk Karadžić“ Adaševci, Šid





„ Sremski front“ Šid





„ Jovan Popović“ Novi Sad





„ Veljko Vlahović“ Novi Sad





„ Vuk Karadžić“ Novi Sad





„ Veljko Dugošević“ Braničevo, Golubac





„ Sava Kovačević“ Mihajlovac, Smederevo





„ Jovan Šerbanović“ Krepoljin, Žagubica





„ Ugrin Branković“ Kučevo





„ Miloš Savić“ Lučica, Požarevac





„ Nadežda Petrović“ Velika Plana





„ II šumadijski odred“ Markovac, Velika Plana





„ Jovan Šerbanović“ Ranovac, Petrovac na Mlavi





„ Veljko Dugošević“ Turija, Kučevo





SOMBOR





„ D. Obradović“ Sombor





„ M. Antić“ Čonoplja, Sombor





„ Vuk Karadžić“ Bajmok, Subotica





„ Vuk Karadžić“ Crvenka, Kula





„ Miroslav Antić“ Odžaci





„ B. Radičević“ Stapar, Sombor





„ Moša Pijade“ Pačir, B. Topola





„ Ratko Pavlović Ćićko“ Ratkovo, Odžaci





„ A. Šantić“ A. Šantić, Sombor





„ Vuk Karadžić“ Krivaja, B. Topola





KRAGUJEVAC





„ Sveti Sava“ Toponica, Knić





„ Đura Jakšić“ Kragujevac





„ Živko Tomić“ Donja Šatornja, Topola





„ Julijana Ćatić“ Stragari, Kragujevac





„ Vuk Karadžić“ Knić





„ Svetozar Marković“ Kragujevac





„ Velja Gerasimović“ Venčane, Aranđelovac





„ Lj. Ljuba Nenadović“ Ranilović, Aranđelovac





„ Sveti Sava" Batočina





„ Sreten Mladenović“ Desimirovac





„ Karađorđe“ Rača





KOSOVSKA MITROVICA





„ D. Maksimović“ Kosovska Kamenica





LESKOVAC





„ Georgi Dimitrov“ Bosilegrad





„ Stojan Ljubić“ Kosančić, Bojnik





„ V. Stefanović Karadžić“ Levosoje, Bujanovac





„ Sveti Sava“ Vladičin Han





„ 1. maj“ Vrtogoš, Vranje





„ Vuk Karadžić“ Pečenjevce, Leskovac





„ Vuk Karadžić“ Surdulica





„ J. Jovanović Zmaj“ Surdulica





„ Braća Milenković“ Šišava, Vlasotince





„ Bora Stanković“ Jelašnica, Surdulica





„ Partizanski dom“ Donji Bučumet, Medveđa





„ Aca Sinadinović“ Predejane, Leskovac





„ Vuk Karadžić“ Lebane





JAGODINA





„ Dušan Popović“ Belušić, Rekovac





„ Radoje Domanović“ Paraćin





KRUŠEVAC





„ Ivo Lola Ribar“ Aleksandrovac





„ Branko Radičević“ Razbojna, Brus





„ Rade Dodić“ Milutovac, Trstenik





NIŠ





„ D. Obradović“ Medijana, Niš





„ Ivan Vušović“ Ražanj





„ S. Mladenović Mika“ Palilula, Niš





„ Ćele kula“ Medijana, Niš





„ Vuk Karadžić“ Vitoševac, Ražanj





„ Nadežda Petrović“ Sićevo





" Jovan Jovanović Zmaj Aleksinački Rudnik, Aleksinac





„ Đura Jakšić“ Jelašnica, Niška Banja





„ Dr Zoran Đinđić“ Brzi Brod, Medijana, Niš





„ Vuk Karadžić“ Medijana, Niš





„ Stojan Novaković“ Blace





„ Dušan Radović“ Pirot





„ Mladost“ V. Bonjince, Babušnica





„ Hristo Botev“ Dimitrovgrad





„ Milić Rakić Mirko“ Prokuplje





„ S. Mirković Nenad“ Mala Plana, Prokuplje





„ Branko Radičević“ Gabrovac, Niš





„ Branislav Nušić“ Donja Trnava, Niš





„ Lela Popović“ Miljkovac, Niš





ČAČAK





„ Stepa Stepanović“ Gornja Gorevnica, Čačak





„ Božo Tomić“ Prijevor, Čačak





„ Branislav Petrović“ Slatina





„ Sveti đakon Avakum“ Trnava, Čačak





„ 22.decembar“ Donja Trepča, Čačak





„ Desanka Maksimović“ Vraćevšnica, Gornji Milanovac





„ Ivo Andrić“ Pranjani, Gornji Milanovac





“ Arsenije Loma“ Rudnik, Gornji Milanovac





„ Kotraža“ Kotraža, Lučani





„ Milan Blagojević“ Lučani





„ Marko Pajić“ Viča, Lučani





„ Goračići“ Goračići, Lučani





“ Vuk Karadžić“ Kaona, Lučani





„ Sreten Lazarević“ Prilike, Ivanjica





„ Kirilo Savić“ Ivanjica





„ Prof. dr Nedeljko Košanin“ Devići, Ivanjica





„ Milinko Kušić“ Ivanjica





„ Major Ilić“ Kušići, Ivanjica





„ Vučić Veličković“ Međurečje, Ivanjica





„ Mićo Matović“ Katići, Ivanjica