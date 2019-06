Tanjug | 19. jun 2019. 08:51 > 09:05 | Komentara: 0

Učenici koji su završili osmi razred osnovne škole danas će od 9.00 do 11.00 polagati kombinovani test iz hemije, fizike, istorije, geografije i biologije.

Na osnovu uspeha iz šestog, sedmog i osmog razreda đaci mogu da osvoje najviše 60 bodova, a sa male mature 40 poena.

Test iz matematike polagaće u četvrtak, pošto su testovi koji su trebali da se polažu u utorak procurili u javnost.

U ponedeljak mali maturanti polagali su test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika.