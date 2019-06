Novosti Online | 18. jun 2019. 19:50 > 20:32 | Komentara: 0

Ministar prosvete Mladen Šaršević rekao je za RTS da se danas desio propust prilikom projekta male mature i da su tri osobe ženskog pola učestvovale u tom lancu.Mladen Šarčević je, gostujući u Dnevniku RTS-a, naveo da su te osobe iz škole u Zemunu.Kako je naveo, test je uzet, dat je drugoj osobi, snimljen i putem vajbera poslat osobi u medijima.Istakao je da su ljudi provereni i da je policija uradila svoj deo posla.Šarčević je ukazao da je on govorio da je sam projekat male mature, zbog načina na koji se radi već osam godina, sam po sebi rizičan."Sve moje izjave do sada su bile da je mala matura mnogo loša i rizična a da je velika matura formalna. Ja sam zadesio ministarstvo koje nije ni pokušalo da uredi oblast mature. Moralo je 2012. da se to uradi. Mnogi koji kritikuju sada bili su u tim timovima", naveo je Šarčević.Ističe da je projekat mature, koji je zahtevan od Evropske komisije i IPA, da se uz veliku, obuhvati i mala matura. Međutim, kako ističe, deci se ne mogu promeniti pravila igre u toku igre i ako su počela po starom modelu tako moraju i da završe."Pre dve godine smo rekli da će se 2021. raditi neutralna matura gde je kompletno ocena eksterna, gde se menjaju ovi odnosi o kojima govorimo. I mi već imamo uslove, na leto ćemo imati 10.000 digitalnih učionica, sledeće godine još šest i imaćemo uslove da sledećeg proleća radimo po starom modelu ali kroz digitalni format", istakao je ministar.Kada je reč o procedurama, ministar kaže da je u A. D. "Politika", gde se već tri godine rade testovi, sve pod kamerama i da ljudi iz BIA-e i MUP-a sve kontrolišu."Onda smo sprečili da se na samoj maloj maturi prepisuje, pa smo smenili šest načelnika uprava. Pa smo onda sprečili da se popljavljaju testovi prilikom pregledanja. Znači, imate sada u uputstvima da direktor škole, kada dobije test, mora da ga odloži na bezbedno mesto", rekao je Šarčević i naveo da su neki direktori ili direktor to danas ostavili "na izvolte".Đacima poručuje da bez male mature imamo iskrivljenu sliku i da je,ovakva kakva jeste, bolja nego da je nema."Mi imamo 43 odsto osmaka koji su odlični đaci. Da li je to normalno? Imamo da je svaki sedmi đak u Srbiji vukovac. U Južnoj Srbiji da je svaki peti. Znači kriterijumi ocenjivanja, kada je ovaj model počeo da radi 2011. godine su bili sumnja da je ta objektivnost dobra", naveo je ministar.Međutim, kako kaže, model je napravljen da prolazi 2.000 ruku."Ako će neko da uzme komandnu odgovornost, uzeđu ja. Ali nije ovo Haški tribunal. Mi bismo po tom osnovu, uz sistem od 125.000 ljudi koji rade i milion koji dobija uslugu, morali da imamo ministre kao maramice, da ih dnevno menjamo", kaže Šarčević.Smatrra da je za dve i po godine sistem dosta utegnut. Navodi da je po oceni EK prosveta dobila najvišu ocenu četiri, i nauka takođe ocenu četiri. Ukazuje da je ostvareno 95 odsto svih ishoda."Znači u tih pet odsto, eto imate neke sitnice", navodi ministar.Dodaje da roditelji ne moraju da brinu i da je se regularno. Kako kaže, lažni profili na društvenim mrežama uzbunjuju javnost.Kada je reč o testovima iz maternjeg jezika, kaže da je distribucija bila odlična."U sredu rade kombinovani test. Neka deca će biti razočarana. Neka kažu da su dobila dan više. Ja se svakako svima izvinjavam ali se izvinjavam i mom timu", rekao je ministar.Ističe da će i u sredu i četvrtak na ispitu dati rezervne varijante."Mi imamo scenarije za ove stvari. Zato što znamo u kakvoj sredini živimo", rekao je.Šarčević je naveo da je njegova moralna odgovornost u tome što je odjednom počeo da radi mnogo posla i da je najlakše bilo ne baviti se svojim poslom."Nije ovo Haški tribunal da postoji komandna odgovornost. Imate sistem koji je zarđao decenijama i za dve i po godine stižete da ga dignete na 95 odsto uspešnosti. To kaže EK. Ako treba ministri da se menjaju na dnevnom nivou zbog čaršije, stranaka, nekih sindikata, onda to neka radi onaj ko je odgovoran", smatra Šarčević.Navodi da njegovi šefovi od njega uvek imaju blanko ostavku i da ju je i danas ponudio."Oni to uvek mogu od mene da zatraže, ja lično sam odgovoran čovek. Sistem se uređuje, bolji je, samo što to niko ne želi da vidi na taj način. Uvek se ovakva jedna situacija drami, politizuje", kaže Šarčević.Ističe da je otkrivena rupa u sistem u i sprečena lavina loših događaja.