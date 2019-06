D. Vujičić | 19. jun 2019. 08:02 |

ZAJEDNIČKI imenitelj Finske i Srbije u političkom smislu je Nemačka. Vama su dva puta puta krvavo razbijali zemlju, a mi smo dva puta ratovali za njihove interese. Na kraju tih ratova oni su nam napisali istoriju - kakva nije bila. Vi Srbi nikada ne smete da poverujete u ono što vam se nameće i morate ostati verni svom sećanju - ovo su reči Pirko Turpijenen, psihijatra, bivše finske političarke i autorke knjige "Tri ličnosti u istoriji" koja u izdanju kuće "Pešić i sinovi" do kraja meseca izlazi i kod nas.

Kada se knjiga 2016. pojavila u Skandinaviji izazvala je, blago rečeno - šok. Ugledna psihijatrica, koja je čak 20 godina bila na čelu državnog tima koji je brinuo o tamošnjim adolescentima do 13 godina, u društvo najznačajnijih Finaca, maršala Karla Manerhajma i Kulevra Manera smestila je i srpskog generala Ratka Mladića. Kaže, razlog za to je bio prost. Maršal Karl Manerhajm, finsko polubožanstvo, u istoriji nije bio ni blizu slike koja je o njemu stvorena, dok Kulevro Maner nije bio izdajnik i ruski plaćenik koji je za račun Moskve vodio crvenu revoluciju. Oni su to postali tek pošto je nemačka buržoazija naručila i platila istoričare da ih odslikaju u tom svetlu. Sa druge strane, Ratko Mladić nikada nije bio balkanski kasapin, kako ga je Hag predstavio, već hrabra i topla osoba koja se borila da odbrani svoj narod upravo od novih nemačkih aspiracija na Balkanu.

Pirko ide dalje:

- Račak nije samo tragedija Srba i istine, nego i sramota Finske - govori ova hrabra žena ekskluzivno na "Novosti". - Marti Ahtisari i Helena Ranta dvoje su od nekoliko Finaca koji su bili saučesnici u kreiranju tragedije srpskog naroda koja je u toku. Profesor Pintili Pentila, naš najugledniji lekar patolog, koji je nedavno preminuo, bio je duboko posramljen time kako je Ranta zloupotrebila medicinu, dok o Ahtisariju misleći ljudi u mojoj zemlji imaju samo reči osude. Upravo pišem knjigu o Račku, knjigu izvinjenja vašem narodu.

Turpijenenova u Beograd treba da dođe u septembru, kada će održati promociju. U međuvremenu piše blog na kome je više od 5.000 članaka i ima stalnu čitalačku publiku. Ona smatra da je to način da promeni impregniranu neistinu o događanjima na Balkanu koja vlada u Skandinaviji. Još dodaje da "njene reči" u Finskoj, koja je, veli, najbolji "vojnik SAD i Nemačke", ipak imaju svoje čitaoce.

- Ja sam psihijatar i mene interesuje isključivo istina, jer znam da je samo ona lekovita - navodi dalje. - Istinu o Mladiću pronašla sam u kamp-prikolici kojom sam, zajedno sa suprugom, proputovala Bosnu pričajući sa Mladićevim ratnim prijateljima i neprijateljima. Svi su mi isto rekli: Nije bio nikakav balkanski kasapin, nego čovek koji je u ratu branio svoje, a štitio i sve druge od odmazde kada god je bio u prilici. To govore i činjenice koje se iznose na suđenju u Hagu.

KOSOVO Događanja u vašoj pokrajini su sramota čovečanstva. Svakodenvno sakupljam informacije od ljudi sa terena i od običnih građana koji su napustili Kosmet. Prikupljam i što govore političari u Evropi o stanju na Kosmetu. Moja nova knjiga govori o posuvraćenju evropske civilizacije.

Pirko priča i da je sramna istina da su Finci i 1920. i 1941. ratovali za interese Nemačke, a da Manerhajm nije čovek koji je odbranio zemlju, nego ličnost koja je stvorila prve konclogore u svetu, gde je u građanskom ratu 1920. slao svoje "crvene sunarodnike". Maner je opet bio ličnost koja se pokušala da se odupre Nemačkoj pesnici i izgradi autentičnu finsku državu, ali je za to kažnjen smrću i progonom. Istoriografija skandinavske zemlje ga danas opisuje kao ruskog agenta.

- Zapadni svet je popločan lažima, a život u socijalnom raju kao što je u Finskoj, kod ljudi ne budi znatiželju da saznaju šta je "pravo" - nastavlja Pirko. - Oni su uljuljkani u svakodnevicu i komotni su u njoj, tako da svako promišljanje i dovođenje u sumnju opšteg "orvelijanstva" u našoj zemlji njima teško pada. Ipak ja imam svoje čitaoce i nastavljam traganje za pravdom.





SOCIJALDEMOKRATA

Finkinja je 27 godina provela u politici kao član socijaldemokratske stranke, a bila je i poslanik u finskom parlamentu. "Pravi" susret sa politkom, kaže, doživela je sredinom poslednje decenije 20. veka kada je boravila na Okruglom stolu vlasnika najvećih privatnih zapadnih kompanija u Helsinkiju, koji su se okupili da ekonomski "kreiraju" Evropsku uniju na njenom začetku.

- Domaćin sastanka je bila Finska, a glavnu reč je vodio najbogatiji Šveđanin, vlasnik komapnije "Volvo". Posle svega što sam čula ustala sam u parlamentu i rekla da se na tom samitu nije utvrđivala ekonomska budućnost Evropljana, nego red poteza kako da industrija oružja ovlada Starim kontinetnom. Zbog toga sam pozvana na odgovornost od najviših predstavnika svoje zemlje gde mi je saopšteno kako sam "u pravu", ali i da sam odala najveću tajnu.