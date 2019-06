Tanjug | 18. jun 2019. 13:37 > 15:30 |

Radovi na izgradnji Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje 2“ u Beogradu počinju danas, a svečanom polaganju kamena temeljca prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Obeležavanju početka radova prisustvuju i predsednica parlamenta Maja Gojković, patrijarh SPC Irinej, zamenik gradonačelnika Goran Vesić, ministar za zašitu životne sredine Goran Trivan.

VUČIĆ: DEDINjE 2 OD OGROMNOG ZNAČAJA ZA SRBIJU, ALI I REGION

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas, na obeležavanju početka izgradnje Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje 2", da mu je čast što otvara radove na gradnji jednog velelepnog zdravstvenog objekta, koji će biti od ogromnog značaja za celu Srbiju, ali i za region.

"Dedinje 2 biće još jedan biser u lancu medicinskih i zdravstvenih objekata koje gradimo i izgradili smo u poslednje vreme, na ponos generacija koje dolaze i nas koji smo u tome učestvovali", rekao je Vučić.

Izrazio je uverenje da će posao biti završen za oko dve godine i da će građanima pružiti bolje zdravstvene usluge, što znači, ukupno, bolji životni standard.

Vučić je naveo da će u Dedinje 2 ukupno biti uloženo gotovo 43 miliona evra, što je ogroman novac, i da se projekat radi u saradnji sa Razvojnom bankom Saveta Evrope.

Prvo će, kaže, biti urađeno novih 14.000 kvadrata, a zatim će se krenuti u rekonstrukciju postojeće klinike "Dedinje 1", na 9.000 kvadrata, a sve će biti opremljeno najmodernijom opremom.

"To je veliki izazov i rezultat države i to je nešto čime treba da se ponosimo", rekao je Vučić i dodao da je siguran da će svi postojeći problemi biti rešeni, jer država nikome ne duguje ništa.

On je naveo i da će "Dedinje 2", po završetku gradnje, imati kompletnu ambulantnu službu, koronarnu jedinicu sa 8 postelja, više od 100 novih postelja od kojih 24 za intenzivnu negu, četiri nove kardiohirurške sale...





Liste čekanja, primetio je, i dalje postoje, ali su znatno manje i neće ih biti u budućnosti, te izrazio uverenje da će zbrinjavanje akutnih infarkta biti na najvišem svetskom nivou nakon izgradnje nove bolnice.

Predsednik je zahvalio svima koji primećuju da se stvari u srpskom zdravstvu menjaju i da je izgrađeno ili se gradi sve što nije urađeno u poslednjih 40... 50 godina - od KC Niš, KSC u Beorgadu, do izgradnje najmodernijeg Kliničkog centra u Vojvodini i u Kragjevcu, uz obnovu brojnih bolnica, domova zdravlja i drugih obejekata, kao i uz kupovinu najmodernije opreme.

Predsednik je, međutim, upozorio još jednom da će zemlja imati sve manje stanovnika, kao i sve u regionu, pa će jedina mogućnost biti da se dobro radi, kako bi se privukli svi iz regiona da dođu kod nas.

"I zato vaš Institut mora da bude najbolji, ako želite da imate pacijente. Danas je gužva, ali za tri-četiri godine je neće biti. Biće je samo ako drugi ljudi iz regiona buduu želeli da dođu. Samo ako budete imali najbolje lekare, medicinske sestre, da ljudi budu sigurni u vaše ruke i znanje", poručio je predsednik i poželeo uspeh u daljem radu svima zaposlenima u Institutu Dedinje.

VUČIĆ BOJIĆU: RAZUMEM VAS, ALI MANjE POLITIKE NA VAŽNIM DOGAĐAJIMA



Direktor Intituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje” Milovan Bojić spomenuo je danas, u obraćanju povodom početka izgradnje nove zgrade te klinike, 5. oktobar i sudski proces koji je vođen protiv njega, na šta mu je predsednik Aleksandar Vučić uzvratio da razume zašto je to morao da kaže, ali da treba da bude manje politike na važnim događajima poput današnjeg.



Bojić je naime rekao da je Institut odlučio da iz sopstvenih sredstava krene da gradi zgradu, koju ne samo da su započeli, već su i završili 1997. godine.



“U želji da jedna laž postane istina obasipali su lažima kao država sipa pare u 'Dedinje', a on se samostalno gradio”, dodao je on.









Kako je rekao, Instutut je uspešno funkcionisao do “petooktobarskog puča”, a onda su, da bi "revolucionarni krizni štab" opravdao postojanje i ulazak u najuspešniju srpsku klinku, rekli da su kreditna zaduženja za izgradnju objekta iz 1997. godine predstavljena kao dugovi.



"Valjalo je taj projekat opoganiti, a protagoniste projekta kriminalizovati. Posle 15 godina oslobođen sam svih sudskih optužbi", rekao je Bojić.



Na početku svog obraćanja, predsednik Vučić se najpre obratio Bojiću:



"Bojiću, manje politike na ovako važnim događajima. Ja razumem vašu muku i zašto je nešto moralo da se izgovori, ali mi smo profesionalni i emocije moramo da čuvamo i koristimo na drugi način”, rekao je Vučić.





DEDINjE JEDNA OD VODEĆIH USTANOVA U EVROPI



Na svečanosti kojom se obeležava početak radova, direktor "Dedinja" Milovan Bojić rekao je da je ovo veliki dan za taj Insitut, koji je, kaže, jedna od vodećih zdravstvenih ustanova u Evropi i svetu.

"On je srpski brend, uvažen i prepoznat u celom svetu", rekao je Bojić.

On je naveo da iza Instituta stoje mnogobrojne generacije vrhunskih doktora, medicinskih sestara i tehničara, ali i armija zadovoljnih pacijenata iz celog regiona.

Podsetio je na početak rada klinike pre nešto više od četiri decenije, od kada je, kaže, učetvorostručen kapacitet i udesetostručen asortiman usluga.

"To je model kakav istorija zdravstvenog sistema nije poznavala", rekao je Bojić i dodao da je napravljen tim lekara poput Zvezdinog iz 1991. godine, koji su oplemenili srpsku medicinu novim podvizima.

Time je Insitututu "Dedinje" postao magnet za privlačenje stranih pacijenata, dodao je Bojić.

Rekao je i da je izgradnjom "Dedinja 2" dobijena velika bitka, koja ne bi bila ostvarena bez razumevanja predsednika Aleksandra Vučića, ali ni bez zamenika gradonačelnika Gorana Vesića.

Radovi bi, prema najavama, trebalo da budu završeni za godinu i po dana.

Za izgradnju je obezbeđeno 27,4 miliona evra, a posle izgradnje novog objekta na površini od 14.000 metara kvadratnih, krenuće se u rekonstrukciju postojeće klinike "Dedinje 1".

Institut "Dedinje" sa 2.206 operacija na srcu jedna je od vodećih zdravstvenih ustanova tog tipa u Evropi i svetu.

VUČIĆ: NOVA ZAPOŠLjAVANjA I VEĆE PLATE U ZDRAVSTVU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je veće zapošljavanje zdravstvenih radnika i da će u zdravstvu biti povećane plate već ove godine.

"Hoćemo da imate zadovljne medicinske sestre i lekare, kao i da imate još sestara i lekara. Hoćemo da obezbedimo veće plate i imaćete ove godine veće plate. I to ćemo da obezbedimo", rekao je Vučić na obeležavanju početku radova na izgradnji Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje 2".

Vučić je istakao da će država to obezbediti ne samo što su sada ljudi na vlasti bolji, već zato što to može.