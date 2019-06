Novosti online | 16. jun 2019. 13:20 |

Književnik Matija Bećković, komentarišući Predlog zakona o veroispovesti, koji je nedavno usvojila Vlada Crne Gore, a kojim se predviđa da sva crkvena imovina izgrađena do 1918, za koju ne postoji dokaz o vlasništvu, postane državno vlasništvo, ocenjuje da će Srbi u Crnoj Gori biti jedini narod koji nema svoju crkvu.





-Oni su se odrekli svoga imena, pisma i vere i nema razloga da se na tome zaustave. Ta nova crkva u Crnoj Gori može imati samo novu škaljarsko-kavačku eparhiju - kaže Bećković.

Prema njegovim rečima, Srbi u Crnoj Gori nemaju šta da brane ako ne odbrane svoju crkvu.- Juda je nazvan blagajnik izdaje. Tih blagajnika se namnožilo. Onih 30 srebrenjaka je poraslo na astronomske cifre. Sad se, ustvari, testira da li Srba u Crnoj Gori uopšte ima - kaže Bećković.Na pitanje kako komentariše reči Ivice Dačića da bi voleo da vidi onoga ko će uzeti Ostrog, on odgovara da „nisu oni prvi okupatori koji nasrću na Ostrog”. Crna Gora je, podseća, u svoje vreme branila Ostrog, i to nemajući čime drugim, pčelama.- Nadam se da do svega toga neće doći, sem ukoliko Crna Gora ne objavi rat Srbiji. Oni više ne mogu da kažu "ne" i ne smeju nikoga drugoga da progone osim Srba. Možda svim tim odlukama ispunjavaju uslove za ulazak u Evropsku uniju. I ko zna koliko još imaju poglavlja da bi bili primljeni - kaže Bećković.