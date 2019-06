Agencije | 13. jun 2019. 11:46 > 15:40 |

Opstanak sela je od presudnog značaja za Srbiju i važno nacionalno i bezbednosno pitanje, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić na konstitutivnoj sednici povodom formiranja Nacionalnog tima za preporod sela Srbije i najavio podršku svim merama tog tela."Za Srbiju je selo od presudnog značaja i sve što vi smislite da treba da se uradi - podržaćemo", rekao je Vučić na svecanoj sednici i dodao da država sada može mnogo više da pomogne razvoj sela nego ranije zbog stanja finansija i razvoja ekonomije.Vučić je, ipak, upozorio da će se time mnogo novca "baciti u bunar", jer se ne mogu zaustaviti ljudi koji žele da žive u gradu, ali ukazuje i da je to pitanje od nacionalnog i bezbednosnog značaja.Predsednik je istakao da će se angažman, ipak, isplatiti, ako te mere bar 20 ili 30 odsto daju rezultate da ljudi ostanu da žive na selu i da će biti urađen ogroman posao."Ako pogledate našu granicu prema Bugarskoj, pa mi imamo na određenim mestima do 60 km duboko u našu teritoriju da nemamo oko 1.000 ljudi. Ako pogledate rumunsku granicu, imamo desetine hiljada kvadratnih kilometara na kojima nemamo više od 5.000 ljudi".Kako je rekao, u čitavom Podrinju, od Loznice do Bajine Bašte i kada se to spoji sa limskim delom - nema više od 150.000 ljudi."Pričamo da nas je 7,3 miliona ljudi, ali očekujte da se 2021. zaprepastimo i kada budemo videli da nas je 6,4 miliona u Srbji, to je naša poslednja procena. Taj broj ljudi dramatično pada iz dana u dan", upozorio je Vučić.Srbija se, navodi, suočava sa depopulacijom stanovništva, pa gubimo i selo i ljude i to je užasan problem za zemlju."Da ne kažem da to ruši odbrambene kapacitete Srbije i sve što Tim bude mogao da uradi, Srbija, Vlada Srbije i ja kao predsednik i parlament će maksimalno pomoći i finansijski podržati".Kaže da zna da rezultati nikada ne mogu da budu idealni, zbog paradoksa i kontradiktornosti koje postoje, ali da sve što taj tim stručnih ljudi bude predvideo i bude želeo i smatrao da je važno za obnovu sela i poljoprovrede, kao i sela u celini, država će podržati uvrena da time doprinosimo zdravlju, napretku i obnovi Srbije u svakom smislu.U Beogradu se danas održava konstitutivna sednica povodom formiranja Nacionalnog tima za preporod sela Srbije, kojoj prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.Konstitutivnom sednicom, u Palati Srbija, predsedavaju ministar zadužen za regionalni razvoj Milan Krkobabić i akademik Dragan Škorić, predsednik Akademijskog odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti.Strateški cilj formiranja Nacionalnog tima je smanjenje regionalne neravnomernosti, stvaranje sistemskih preduslova za ekonomsku održivost porodičnih gazdinstava, kreiranje zdravog tržišnog ambijenta, poboljšanje i modernizacija infrastrukture i stvaranje svih socio-kulturnih preduslova za demografsko oživljavanje sela u Srbiji.Na početku sednice, glumac Nenad Jezdić, koji je život u gradu zamenio selom, ukazao je na značaj opstanka i oporavka srpskog sela.Kako je rekao, iza nas su brojni pokušaji vekovnih osvajača da unište srpski narod i tragove njegovog postojanja na ovim prostoerima, ali iako je to sada iza nas nešto drugo preti sadašnjosti i budućnosti srpskog i svih naroda koji odvajkada žive zajedno na ovim prostorima - bela kuga."Smrtonosna epidemija puste zemlje širi se rubnim prodručjima i zlokobno preti da zatre srpsko selo, koje je održalo Srbiju, nahranilo nas i othranilo. Sa nestajanjem sela, nestala bi i Srbija", rekao je Jezdić.Izneo je podatak da od 4.700 naselja u Srbiji, nestaje njih 1.200 - u 1.000 sela ima manje od po 100 stanovnika, dok u više od 200 sela nema osobe mlađe od 20 godina.U selima danas ima 260.000 momaka između 40-50 godina i oko 100.000 devojaka iste dobi, koji nisu zasnovale svoje porodice."Probudimo se, stavimo prst na čelo, svi koji želimo dobro Srbiji. Upotrebimo sva znanja i mogućnosti da spasimo srpsko selo", apelovao je Jezdić.Vladika valjevski Milutin je rekao da SPC podržava oživljavanje srpskih sela i da danas prisustvuje sednici po blagoslovu partijarha srpskog Irineja, umesto vladike Jovana šumadijskog koji je član Tima."Radujem se ovom poduhvatu, oživeti sela je naša sveta dužnost", poručio je vladika Milutin.Država mora da nađe pravi način da podstakne da se u Srbiji, posebno na selu, rađa više dece, rekao je danas pesnik i književnik Ljubivoje Ršumović na konsitutivnoj sednici Nacionalnog tima za preporod sela Srbije i dodao da u tom kontekstu treba razmišljati o strateškoj "proizvodnji" naroda.Ršumović je naglasio da se mora naći načina da se u potrošačkom vremenu mladi ljudi 'pripitome', a to može samo novcem, jer novac i profit, kako je rekao, vladaju celim svetom, pa i našom stvarnošću."Država, grubo rečeno, mora 'kupovati' svoj narod, to ne može u inostranstvu, već u Srbiji. Treba angažovati sve snage da mladi ne odlaze i ne unapređuju privredu Kanade, SAD i Nemačke, već ostaju na selu", rekao je Ršumović.Predložio je i da se ubuduće stanovnici sela, i zvanično i u svakodnevnoj komunikaciji, nazivaju seljanima ili domaćinima umesto seljacima."U tom smislu bi im se dalo jedno novo značenje koje nema negativan prizvuk", kazao je Ršumović.Direktorka Instituta za onkologiju Danica Grujičić ocenila je da je, kada se govori o demografskoj krizi, na ženama najveći zadatak."Najvažnije je da svaka mlada žena, koja odluči da zasnuje porodicu i ostane na selu, zna da će njeno dete imati jednako obrazovanje i zdravstvenu zaštitu kao deca u Beogradu", rekla je Grujičić.Pozdravila je današnje formiranje Nacionalnog saveta za preporod sela jer, kako je rekla, mladi koji žele da ostanu na selu od sada imaju kome da se obrate za pomoć."Neće biti lako, mnogo toga je propušteno i neodgovorno rađeno u prethodnim godinama. Naravno da se ne može sve rešiti jednim potezom, ali važno je da ovakvo telo postoji", rekla je Grujičić.Na osnivačkoj sednici Saveta, u ime Katoličke crkve i beogradskog nadbiskupa Stanislava Hočevara, danas je govorio i sveštenik Aleksandar Ninković koji je istakao da ta tema zahteva kompleksan pristup.Naveo je da se Katolička crkva u Srbiji trudi da pomogne državi tako što, kako je rekao, vernike obrazuje o vrednosti života i porodice kao temelja društva, ali i okruženja u kojem porodica živi.Društvo ne postoji bez sela, bez porodičnih zajednica koje proizvode hranu i na tome se treba bazirati", ukazao je Ninković i dodao da Katolička crkva u Srbiji učestvuje u svakom poduhvatu koji država preduzima da bi se poboljšao život na selu."Mi smo selo zaboravili, ljudi dolaze u Beograd jer na selu nemaju nikakvu ponudu - nemaju infrastrukturu, internet i uobičajene stvari za svakodnevni život", naveo je Ninković i dodao da je oživljavanje sela, takođe, i pitanje duhovne obnove Srbije.Predsednik Transparentnosti Srbija Vladimir Goati je u svom obraćanju na sednici ocenio da je usitnjeni posed "rak rana" za srpsko selo i da to, za sada, ne može da ublaži ni obnavljanje zadrugarstva."Akcijom ministra Krkobabića '500 zadruga u 500 sela' deaktiviran je veliki broj ljudi na selu, ali to nije dovoljno da se nadoknade stalni procesi 'drobljenja' sela ni danas ni ubuduće", naveo je Goati.Dodao je da je na zakonodavcima da pokušaju da reše taj problem navodeći kao primer mehanizam primogenitura u Nemačkoj.Akademik i predsednik Akademijskog odbora za selo SANU Dragan Škorić izrazio je uverenje da će posle formiranja Nacionalnog saveta biti definisani pravci aktivnosti za preporod sela na teritoriji cele Srbije."Obećavam u ime 25 eksperata u našem timu da ćemo učiniti sve da sva sela u Srbiji ponovo ožive", rekao je Škorić.Ministar bez portfelja zadužen u Vladi Srbije za regionalni razvoj i koordinaciju javnih preduzeća, Milan Krkobabić, rekao je danas u Beogradu da Nacionalni tim za preporod sela čine ljudi od znanja, zanata i energije, i da je pred njima težak put, pun izazova."Tu smo, zadatak je pred nama, sve što radimo je pre svega usmereno da se mlade majke i njihovo potomstvo opredele da budućnost vide na selu. Poljoprivreda je baza, ali selo je mnogo više od poljoprivrede", rekao je Krkobabić.Ocenio je da je otvorena jedna od najbitnijih tema i da u rešavanju problema sela ne može da bude opozicije, u najširem smislu."Svi smo sa iste strane stola", dodao je Krkobabić, na skupu s predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem.Ministar je mđutim rekao da "nije siguran da se ima dovoljno snage" da se reše mnogobrojni problemi kako bi se selo oporavilo."Sela nisu usputna nostalgija, već imperativno pitanje koje treba rešavati", rekao je Krkobabić.Bez preporoda sela, nema preporoda Srbije, poručio je predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor na konstitutivnoj sednici Nacionalnog saveta za spas sela Srbije.On je naglasio da preporod sela nije stvar nacionalne pripadnosti već zajedničko, nacionalno pitanje svih koji žive u Srbiji. "Kada govorimo o preporodu sela, govorimo o životu Srbije danas i sutra, govirimo o mladima, o jačanju duha zadrugarstva", rekao je Pastor.Podsetio je da je 1846. godine u Bačkom Petrovcu osnovana prva zadruga na ovim prostorima i istovremeno treća u svetu. "Ako smo tada bili spremni i sposobni, možemo i danas", smatra Pastor. Kako je rekao, preporod sela odnosi se i na perspektivu, ekonomsko jačanje onih koji žive na selu, demografskom starenju, budućnosti škola u malim sredinama."Kada govorimo o preporodu sela, govorimo o uslovima života - o tome da li ima lekara, kakvi su putevi, infrastruktura, javni saobraćaj, ima li interneta", rekao je Pastor.Nazvao je herojskim poduhvatom zadatak koji je Nacionalni savet preuzeo na sebe, a njegovim članovima poželeo je uspeh u radu i ponudio pomoć i saradnju. Inicijator za formiranje Nacionalnog saveta za spas sela Srbije je ministar za regionalni razvoj Milan Krkobabić, a osnivanje su podržali predsednik Srbije, Vlada Srbije i Srpska pravoslavna crkva.Strateški cilj formiranja Nacionalnog tima je smanjenje regionalne neravnomernosti, stvaranje sistemskih preduslova za ekonomsku održivost porodičnih gazdinstava, kreiranje zdravog tržišnog ambijenta, poboljšanje i modernizacija infrastrukture i stvaranje svih socio-kulturnih preduslova za demografsko oživljavanje sela u Srbiji.

