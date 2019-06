Tanjug | 11. jun 2019. 15:59 | Komentara: 0

BEOGRAD - Vojska Srbije je spremna i sposobna da brani svaki deo naše teritorije, bez obzira da li je u pitanju kopno, nebo ili naša voda, naše reke, naša jezera, poručio je ministar odbrane Aleksandar Vulin prilikom obilaska kadeta 140. i 141. klase Vojne akademije, smera rečne jedinice, koji se nalaze na obuci na brodu posebne namene „Kozara“.Pripadnici Rečne flotile svojom obukom i svojim odnosom prema svakodnevnim zadacima, prema rečima ministra Vulina, ulivaju nadu i poverenje u sposobnosti vojske."Rečna flotila je pokazala svoju vrednost i svoju važnost u katastrofalnim poplavama 2014. godine. Hiljade naših građana bili su spaseni zahvaljujući obučenosti, opremljenosti i organizovanosti pripadnika Rečne flotile", kazao je ministar. Dodao je da danas, zahvaljujući boljoj organizaciji države i velikim ulaganjima koja je pokrenuo predsednik Vučić, katastrofalne poplave su izbegnute, ali to ne znači da Rečna flotila može da se opusti.PROČITAJTE JOŠ -"To ne znači da svi mi ne treba da razmišljamo da je najgori scenario uvek moguć. Upravo zato i naši kadeti se pripremaju i upravo zato su potpuno spremni da odgovore na svaki izazov", kazao je Vulin.Vršilac dužnosti dekana Vojne akademije pukovnik dr Dragan Trifković istakao je da je međunarodno krstarenje unutrašnjim plovnim putevima, rekom Dunav, na relaciji Beograd - Budimpešta i nazad, bilo dobra prilika da kadeti treće i četvrte godine Vojne akademije praktično provere do sada stečena teorijska znanja. Put je bio dugačak 1.000 kilometara.Kadeti su izučavali teme iz navigacije, kako astronomske, tako i terestričke navigacije, izučavali su brodski i hibridni pogon u kombinaciji dizel i električnog pogona, teme iz taktike, upotrebe naoružanja i svih onih poslova koji se inače na brodu izvode: vez, uplovljenje, isplovljenje, sidrenje broda i vođenje navigacijske službe. Osim kadeta, ukrcali smo profesore i instruktore, a imali smo i pomoć posade komandnog broda „Kozara“, rekao je pukovnik Trifković.Za kadetkinju Jelenu Sarić, sa smera rečne jedinice, ovo je bila prva plovidba na brodu posebne namene „Kozara“ i prva međunarodna plovidba. Kako ističe, za nju je najznačajnije sa ovog putovanja prilika da se u praksi okuša u radu na komandnom mostu, u kormilarnici i uvidi kako se vodi brod.Desetodnevno putovanje, kadet treće godine Nikola Starčević, takođe sa smera rečne jedinice, opisuje kao veoma korisno iskustvo i zbog susreta sa mađarskim kadetima, upoznavanja sa njihovim nastavnim sadržajima i prilike za razmenu iskustava.U pratnji ministra odbrane, kadete po povratku sa međunarodnog putovanja u sklopu redovne obuke, danas su obišli i rektor Univerziteta odbrane general-potpukovnik doc. dr Goran Radovanović, načelnik Vojne akademije general-major dr Bojan Zrnić, načelnik Kabineta ministra odbrane brigadni general Siniša Kresović i komandant Rečne flotile kapetan bojnog broda Andrija Andrić, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.