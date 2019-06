Tanjug | 09. jun 2019. 20:28 | Komentara: 0

Kraj još jedne nedelje donosi pojačan saobraćaj na frekventnim putevima I i II reda, a posebno na prilazima većim gradovima, a AMS S upozorava da povremeno može doći do usporene vožnje prvenstveno na deonicama gde ima radova.Vozite bez žurbe, poštujte saobraćajne propise, a ukoliko naiđete na usporenu vožnju ili kraće zastoje imajte više strplenja i tolerancije za volanom, poručuje AMS S.Prema poslednjim informacijama Puteva Srbije na naplatnim stanicama nema zadržavanja.Prema poslednjim informacijma Uprave granične Policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza čeka se i to: na GP Horgošu II, na izlazu oko 60 minuta, na Bogojevu 90 minuta, a na ostalim prelazima čeka se do 30 minuta.Teretna vozila čekaju 180 minuta na prelazu Šid, a sat vremena na Batrovcima.