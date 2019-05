Tanjug | 30. maj 2019. 17:00 | Komentara: 0

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je danas da će politika učiniti sve da ne dođe do sukoba, ali svi moraju biti spremni da se odgovori svakome ko bude pokušao da ugrozi zemlju.



"Divljački pokušaj upada Prištine na sever Kosova i Metohije samo nas podseća da nam je rezerva neophodna i da svako od nas mora da bude spreman da brani svoju zemlju ako do toga dođe", rekao je Vulin tokom obilaska vojnika na obuci u rezervnom sastavu, starije od 30 godina, u Drugom centru za obuku u valjevskoj kasarni "Vojvoda Živojin Mišić“.



Kako se navodi u saopštenju Ministarstva odbrane, Vulin je, u pratnji zamenika komandanta Centra pukovnika Zorana Cvetkovića prisustvovao izvođenju taktičke obuke, a nakon razgovora s vojnicima i starešinama, istakao da nijedna profesionalna vojska nije u stanju da zaštiti svoju zemlju sama i zato postoji rezervni sastav.



Rekao je da je veoma zadovoljan majskom klasom rezervista, koji su pokazali da su visoko motivisani i koliko im je stalo do njihove zemlje, a odazvali su se u do sada najvećem broju.





Vulin je dodao da je, pre svega, reč o ljudima koji su spremni da uče, koji hoće da uče i spremni su da na kratko ostave svoje porodice i svoje poslove i budu na usluzi svojoj zemlji i svom narodu.



Ministar je istakao da se vojnici na obuci u rezervnom sastavu pripremaju da brane svoju zemlju i poručio im je da je ponosan na njih.



"Postižu izuzetno dobre rezultate, veoma se trude, sve svoje obaveze izvršavaju u skladu s potrebama Vojske i onako kako su im starešine naredile, a iznad svega, osećaju ljubav prema svojoj zemlji. Mi ćemo nastaviti sa ovakvom politikom u narednim godinama, rezerva će biti i snažnija i brojnija“, zaključio je ministar Vulin.



Na poligonu za pešadijske prepreke valjevske kasarne obuku s vojnicima danas je izvodila i potporučnik Milena Đ okić, koja je na dužnosti komandira voda.



Ona je istakla da su vojnici pokazali visok nivo zalaganja tokom prethodne tri nedelje i ni u jednom trenutku nisu pokazali nezadovoljstvo, nedisciplinu, već su u svakom trenutku bili spremni da izvrše svako naređenje i sve što je u programu obuke



U majskoj klasi lica na obuci u rezervnom sastavu je i Nenad Stojanović iz Kragujevca, doktor matematičkih nauka, zaposlen na Prirodnomatematičkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.