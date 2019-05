Tanjug | 26. maj 2019. 16:56 | Komentara: 0

U Srbiji nikada nije živelo manje stanovnika nego danas, a podaci pokazuju i to da oni nikad nisu bili stariji, pošto je prosečna starost stanovništva 43 godine, navodi RTS.Prenosi da trenutno na svetu živi 705 miliona ljudi starijih od 65 godina i oko 680 miliona dece do četiri godine života, a istraživanje UN pokazalo je da se životni vek stanovnika Zemlje produžio, ali i da se ne rađa dovoljno dece."Srbija se nalazi u samom vrhu u grupi zemalja sa najstarijom starosnom strukturom stanovništva. Što se tiče podataka 2017. godine recimo udeo populacije starijih 65 i više godina u Srbiji je bio 19,63 odsto i za cela dva procentna poena je povećan u odnosu na podatak iz 2011. godine", rekla je Sanja Jankelić iz sektora za statistiku.Navodi se da, kada su brojke iz porodilišta u pitanju, u Srbiji su prošle godine rođene 64.894 bebe - samo 160 više nego pre tri godine, kada je u matične knjige rođenih upisano najmanje dece od početka 20. veka. Međutim, u polovini zemalja na svetu i dalje se ne rađa dovoljno beba da bi ta društva rasla."Pojedinac mora naći u sebi motiv da kroz roditeljski nagon i njegovo ostvarivanje, kroz popravljanje i lični doprinos uslovima u kojima radi, kroz veće zadovoljstvo u porodici i na radnom mestu stvori uslove da nas bude više", istakla je ministarka bez portfelja zadužena za populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović.RTS navodi da podatak da se u Japanu u jednom danu kupi više pelena za stare osobe, nego za bebe, pokazuje da je ovo globalni problem."Sva očekivanja demografske projekcije o kretanju stanovništva govore da će se ovaj trend starenja stanovništva nastaviti, odnosno da očekujemo i dalje kontinuirani porast udela starih od 65 i više godina", dodaje Jankelićeva.Ona ističe da demografsko starenje stanovništva ima čitav niz društveno ekonomskih implikacija, pre svega kontinuirani porast broja penzionera.RTS navodi da Italija, Nemačka i Grčka vode istu bitku. Prosečna starost u ovim zemljama je 45, odnosno 46 godina. Dobar primer mogle bi da budu Irska i Island koje imaju veći udeo mlađih do 15 godina, ali i Turska gde je prosečna starost 31 godina.