Prošle godine u Srbiji je prijavljeno čak 1.549 nestanaka dece ali, kako je naveo ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, srećom nijedan prijavljeni nestanak nije bio posledica izvršenja nekog krivičnog dela, već bežanje od kuće, iz domova za nezbrinutu decu ili hraniteljskih porodica.Stefanović je tokom obraćanja na obeležavanju Međunarodnog dana nestale dece, koje je danas u Novom Sadu organizovala Fondacija "Tijana Jurić", istakao da je veoma važno da se pravi razlika između tih nestanaka, odnosno bežanja od kuće i krivičnih dela otmice koje su u Srbiji zaista retke.Istakao je da bez obzira o čemu se radi, pripadnici MUP-a svakoj prijavi pristupaju vrlo ozbiljno i postupaju po njima odmah u trenutku kada se one dogode."Veoma je važno da što više radimo na prevenciji, da stalno pričamo sa našom decom, da im ukažemo na opasnosti, ali da razgovorom rešavamo nesuglasice kada do njih dođe", kazao je Stefanović.Dodao je da će MUP i ubuduće, kao i što je do danas rađeno svakoj prijavi nestanka deteta pristupati sa najvećom pažnjom i hitno rešavati te slučajeve, naglasivši da se nada da će tih slučajeva biti što manje.Ministar kaže da je Međunarodni dan nestale dece prilika da se podsetimo i tragične sudbine naše Tijane Jurić."Namerno kažem naše, jer ne verujem da postoji porodica u Srbiji koju Tijanina sudbina nije potresla, a i koja tog leta 2014. godine nije sa nestrpljenjem čekala da čuje vest da je Tijana pronađena živa i zdrava", kazao je Stefanović.Nažalost, jedan monstrum nije nam dozvolio da čujemo tu vest, dodaje ministar i ističe da prema ubicama i silovateljima dece Srbija nije nikada, niti će imati milosti, kao i da će upravo usvojene izmene Krivičnog zakonika, omogućiti da takvi ljudi zauvek ostanu iza rešetaka."Pooštravanje kaznene politike prema ubicama, silovateljima, nasilnicima i svima koji čine teška krivična dela predstavljaju jasnu poruku i rešenost naše države da takve ljude pošalje što duže tamo gde im je i mesto, a to je u zatvor", naglasio je Stefanović.Prema njegovim rečima, u Srbiji, srećom, nije zabeležena nijedna otmica deteta od kidnapovanja male Maše, koju je policija brzom reakcijom sprečila i rešila."Nažalost, i dalje imamo česte situacije bežanja dece od kuće. Razlozi su različiti, od nerešenih socijalnih pitanja, neslaganja sa roditeljima, loših ocena, zbog ljubavi, a najčešća su bežanja iz domova za decu bez roditeljskog staranja", kaže Stefanović.Kako je naveo, dešava se da jedno isto dete, u toku jedne godine, nekoliko puta beži iz doma, čak nekada i desetinama puta i svaki od tih slučajeva se zasebno evidentira i sprovodi se zasebna potraga."Policija ih uglavnom vrlo brzo nađe, a nekada se i sami vrate", kazao je ministar. Stefanović je podsetio da se sutra navršava tačno 40 godina od nestanka šestogodišnjeg dečaka Itana Paca, koji je 1979. godine, tog petka, prvi put izašao sam iz svog doma u Njujorku, krenuo ka stanici na kojoj je trebalo da sačeka školski autobus, ali nije stigao u školu, niti se vratio kući.Podsetio je i da telo dečaka nikada nije pronađeno, kao i da je upravo taj strašni događaj bio povod da se ustanovi Međunarodni dan nestale dece, čiji je slogan "Nemoj me zaboraviti"."Upravo je to poruka koju danas moramo da pošaljemo iz Novog Sada, iz naše zemlje - da nijedno dete koje je nestalo u svetu, bilo da se za njim i dalje traga ili je nažalost epilog potrage bio tragičan, ne sme da bude zaboravljeno", istakao je Stefanović.Ministar je zahvalio Igoru Juriću i njegovoj Fondaciji na svemu što su do sada uradili i što se bore da podignu svest u društvu o ovom problemu.Gradonačelnik Novog Sada Igor Vučević naveo da Međunarodni dan nestale dece opominje da postoji problem, devijacije u društvima, kao i da je modernizacija sveta pored mnogo toga dobrog dovela i do toga da, između ostalog, one najmlađe i najranjivije vrebaju opasnosti sa svih strana."Zato je neophodno da se svi ujedinimo i da ujedinimo naše snage kako bi zaštitili našsu decu i mlade od svakog potencijalnog zla. Nagledali smo se i naslušali tragičnih priča, nažalost, one se dešavaju tu, kod nas, u našem komšiluku i ne smemo da zatvaramo oči pred problemom", naglasio je Vučević.Ukazao je na to da je potrebno da celokupno društvo pomogne u tome da se nestala deca ili deca u problemima vrate svojim kućama, porodicama, za šta je bitno da društvo pokaže empatiju, zrelost i mudrost i da kao zajednica pomogne državnim organima."Ne treba da očekujemo da sve sama policija rešava. Policija mora da ima podršku zajednice, građana, kako bi mogla da na najbolji i najkvalitetniji način vrši svoj posao, jer nema ništa važnije od toga da našoj deci obezbedimo sigurno i bezbedno odrastanje. Nema i ne sme da bude", istakao je gradonačelnik Novog Sada.Kako je kazao, Igor Jurić je bio spreman na sve samo da nijedna porodica više ne doživi sudbinu poput njegove, a njegova borba koja je krenula iz Novog Sada, postala je borba svih nas.Podsećajući na to da je Skupština Srbije pre tri dana usvojila "Tijanin zakon", Vučević kaže da je zakon samo jedna od alatki i naglašava da borba ne sme da stane."Ovde nema odmora, nema stajanja, nema pauze, ovde borba mora biti konstantna i nakon zakona i nakon presuda i nakon osuda, ne smemo se opustiti, već moramo zaštiti osmehe na licima naših sjajnih klinaca", zaključio je gradonačelnik Novog Sada.Predsednik Fondacije "Tijana Jurić" Igor Jurić istakao je da je u poslednje trigodine urađeno mnogo, da statistika pokazuje da nema otmica dece i da jebezbednost podignuta na jedan viši nivo.On se građanima zahvalio na prikupljenim potpisima za Tijanin zakon ukazavši da su time pokazali da kao društvo mogu da menjaju stvari kako bi živeli bolje i bezbednije."Ovaj dan je poseban po tome što možemo da naglasimo da sva nestala dece neće biti zaboravljena", rekao je Jurić i najavio da će sledeća inicijativa Fondacije biti uvođenje amber alert sistema u Srbiji.