Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je danas vojnike na obuci u rezervnom sastavu starije od 30 godina u Prvom centru za obuku u Somboru. Od ukupnog broja lica koja su u maju ove godine pozvana na obuku u rezervnom sastavu lica starijih od 30 godina, beleži se veći odziv od očekivanog, pa je u Centru u Somboru trenutno na obuci 104 lica, u Drugom centru u Valjevu 90, a u Trećem centru u Leskovcu na obuci je 97 lica.





- Svi ti momci su došli ovde da služe svojoj zemlji, usvoje osnovne vojničke veštine i pokažu da vredi dati svoje vreme i svoje angažovanje svojoj zemlji – izjavio je ministar Vulin tokom obilaska kasarne „Aerodrom“ u Somboru.

Prema njegovim rečima, svi treba da budemo ponosni na ove ljude koji su u svojim tridesetim godinama spremni da napuste svoje porodice, poslove i da usvoje osnovne vojničke veštine, što govori o tome da smo mi vojnički narod koji želi da bude uz svoju zemlju i svoju vojsku.

- Biti u rezervi i služiti svojoj zemlji je nešto što se podrazumeva, što je normalno i što se radi u skoro svakoj zemlji na svetu i Srbija, svakako, nije izuzetak. Mene zaista čini ponosnim ovako visok odziv i izuzetni rezultati ovih momaka i čini me ponosnim što su dobili podršku svojih porodica, iz svojih sredina, što ih više niko ne kritikuje zbog toga, što im se više niko ne smeje i što svi razumeju da je to normalno – naglasio je ministar Vulin.

Tokom današnjeg obilaska, ministar Vulin je u somborskom Prvom centru za obuku, prisustvovao izvođenju nastavnih sadržaja u okviru obuke lica u rezervnom sastavu starijih od 30 godina. Obišao je i pripreme za izvođenje gađanja i razgovarao sa pripadnicima rezervnog sastava koji provode drugu nedelju na obuci, kao i sa starešinama koji izvode obuku.

Sa svojim vodom gađanje je danas uvežbavao i vojnik Dejan Jovanović, zaposlen kao asistent na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, koji je izrazio zahvalnost vrhovnom komandantu, ministru odbrane, Vladi Srbije i Generalštabu VS jer su omogućili da svi ti mladi ljudi učestvuju i prođu ovu vrstu obuke.

- Smatram da smo najbolja odbrana države, mi građani. Ono što je moj glavni utisak ovde na obuci je starešinski kadar, čiji je moral na zavidnom nivou i oni su puni energije i svaki dan ulažu svoju životnu energiju da nama pokažu stvari koje nismo znali, i oficiri i podoficiri koji sa nama izvode nastavu. To je ono što meni daje dodatnu energiju, da u obimnom nastavnom danu, kada smo na nogama i po 10 sati – naglasio je vojnik Jovanović dodajući da, iako je obaveza građana da učestvuje u odbrani zemlje, to je ujedno i privilegija da se nauči nešto novo. On je, takođe, naglasio da je važno i to da je zakonski unapred uređen odnos sa poslodavcem tokom boravka na obuci za rezervni sastav, pa vojnici mogu u potpunosti da se posvete obuci.

Vojnik Damir Čohodarević, takođe je u stroju majske klase lica na obuci u somborskom Centru za obuku, a kao programeru, kaže da mu je prvih dana najteže bilo to što je veći deo dana „na nogama“.