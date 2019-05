J. MATIJEVIĆ - R. RADOSAVLjEVIĆ | 21. maj 2019. 20:49 |

GLUMAČKI velikan Velimir Bata Živojinović zaslužuje da dobije ulicu u Beogradu zbog svega što je uradio za srpsku kulturu i društvo. Ispunjeni su i formalni uslovi, pošto su prošle tri godine od smrti. U narednom periodu ćemo, u dogovoru sa porodicom, odrediti ulicu koja će poneti ime tog gorostasa naše kinematografije - kaže, za "Novosti", zamenik gradonačelnika Goran Vesić, povodom inicijative Kompanije "Borba" i časopisa "Bazar" da jedna od centralnih ulica u Beogradu ponese Batino ime.

Ovu inicijativu u utorak su Luli Živojinović, Batinoj supruzi, predočili Andrija Jorgić, direktor Kompanije "Borba", i Suzana Perić, urednica "Bazara". Susretu upriličenom dan uoči treće godišnjice od smrti velikog glumca, prisustvovao je i Radoslav Marjanović, zamenik šefa poslaničke grupe SNS u Skupštini grada Beograda.

- Naša ideja je da to bude ugao Mileševske i Ulice Božidara Adžije na Vračaru, gde je Bata odrastao, ili neka druga centralna gradska ulica - rekao je Jorgić, i dodao da je to samo jedna u nizu planiranih akcija. - Pokrenućemo i inicijativu za podizanje spomenika omiljenom glumcu, a priredićemo i izložbu "82 slike Bate Živojinovića" na kojoj će većina eksponata biti njegove fotografije iz bogate dokumentacije "Borbe".

Desetine tih fotografija iz gotovo svih perioda stvaralačkog rada barda jugoslovenskog i srpskog glumišta, kao i specijalni dodatak "Večernjih novosti" koji je naša kuća objavila u vreme kada su se porodica, kolege i gledaoci, opraštali od Bate - videla je u utorak i Lula Živojinović. Suze nije ni pokušala da spreči. Vidno uzbuđena, tužna, ali ponosna, posle duge pauze, kazala je:

- Mislim da je Bata to zaslužio. Svima vam mnogo hvala. Mnogo su mi teške ove poslednje tri godine bez mog Bate. Posle njegovog odlaska ništa i nikad neće biti isto kao kada je bio tu. Što vreme više prolazi, osećam se tužnije, mada sam okružena decom, unučićima, porodicom i prijateljima.

Lula i Bata, Foto V. Danilov

Rekla je i da je raduje najava da će biti snimljen rimejk čuvenog filma Hajrudina Šibe Krvavca "Most", zahvaljujući sporazumu o saradnji koji su u Pekingu potpisali "Huahua medija", Filmski centar Sarajevo i Dandelion Productions Inc, čiji je vlasnik poznati srpski filmski producent i reditelj Predrag Gaga Antonijević.

- Batina ideja bila je i da se snimi rimejk kultnog filma "Valter brani Sarajevo" - otkrila je Lula. - Želeo je da njegovu ulogu Valtera igra Vojin Ćetković. Čak su i razgovarali o tome. On se baš zdušno zalagao da se taj projekat ostvari. O tome se, više puta, dogovarao i sa Kinezima. Trebalo je da bude supervizor na snimanju. Ali, eto, nije se dalo da Bata to doživi.

Film "Most", Foto Arhiva





Ove Batine ideje seća se i Ćetković:

- Bata je i meni jednom rekao: "Doći će Kinezi ovde da prave rimejk 'Valtera', i voleo bih da ga ti igraš" - kaže, za "Novosti", Ćetković. - Bio sam iznenađen, naravno, jer velika je čast da mi takav glumac kaže da bi želeo da "uskočim" u njegovu kultnu ulogu i film, koji su ga proslavili u Kini i učinili najvećom glumačkom zvezdom u toj zemlji - kaže, za "Novosti", Ćetković, koji je sa legendarnim glumcem sarađivao na početku karijere, u TV seriji "Porodično blago", a potom i u serijalu "Moj rođak sa sela".

- Ne znam mladog glumca kom Bata nije pomogao, a jednom čak nisam ni znao da mi je on pomogao. Bio sam u vojsci, i Bata je zvao moje starešine da im kaže da moram na snimanje. Imao sam divne razgovore s njim, govorio mi je neke suštinske stvari i o glumi, i o životu, i mnogo mi je bila bliža ta njegova generacija po životnim shvatanjima, nego ljudi mlađi od mene. Imao sam sreću da dobijem podršku tih glumačkih gromada, kao što je bio Bata.

Vojin Ćetković kao mogući Valter Foto T. Ćirić, Foto Arhiva

Prvo osećanje koje Bata danas budi u njemu, kako ističe, je njegov šarm.

- Ta beskrajna duhovitost i izuzetan šarm jako su bili povezani s Batinom ličnošću, njegovim talentom, i ogromnim uspehom kod nas i u svetu, i sve je to bilo u jednom čoveku. Naravno da bi bilo najnormalnije da se po takvom umetniku nazove jedna ulica u Beogradu. Jer, Bata nije bio samo veliki glumac, nego i svestrana ličnost, i najbolji reprezent naše zemlje - ističe Ćetković.

Tanja Bošković, s kojom je Bata igrao u "Balkan ekspresu", jednom od najpopularnijih filmova i serijala u čitavoj bivšoj Jugoslaviji, kaže da su odlasci onih važnih ljudi koji za našeg života znače, kao da nam neko otkine komad neba iznad glave.

- Bata i Bekim Fehmiu su prva dva partnera koja su me sačekala u filmskom svetu. I jedan i drugi su bili zaštitnici i dobročinitelji, i veliku zahvalnost zaista osećam prema Bati. On je neko ko nas je učio da je ovaj posao zanat, a da samo kod retkih postoji i ono "nešto drugo", do čega se ne dolazi učenjem nego dobrotom.

I ona se seća njegove duhovitosti, kako je umeo da se zasmeje, da nasmeje, ali nikada i da se podsmehne...

- Od Bate sam naučila da ne mora svaki film da bude fenomenalan, ali da mi moramo dati sve što znamo. A Bate nema bez Lule, Lula je najozbiljnija žena sa velikim Ž, koja nikada nije stala ispred kamera, ali je mnogo uradila iza nje. Bata je bio domaćin i ljudina, i mnogo nam nedostaje - ističe Tanja Bošković.





MIHIĆ: OSTALA JE PRAZNINA

SCENARISTA Gordan Mihić, u čijim je filmskim pričama Bata odigrao neke od najvažnijih uloga u karijeri i osvojio brojne domaće i inostrane nagrade ("I Bog stvori kafansku pevačicu", "Čuvar plaže u zimskom periodu", "Pas koji je voleo vozove", "Kraj rata"...), ističe da se tri godine posle Batinog odlaska još oseća koliko je taj gubitak veliki.

- Napravio je ogroman broj neverovatnih, neponovljivih uloga, od "crnog talasa", do komedija. Mogao je, zaista, da igra sve, zato je i ostala tolika praznina otkako Bate više nema.





Lula Živojinović i Andrija Jorgić, Foto Ž. Knežević

SPOMEN-KUĆA U KORAĆICI JOŠ NIJE ZAŽIVELA

Tokom razgovora, Lula Živojinović je kazala i da mnogo žali što još nije zaživela spomen-kuća sa Batinim legatom u njegovoj rodnoj Koraćici:

- Ta divna ideja da se napravi spomen-kuća sa projekcionom salom i legatom, potekla je od Raleta Zelenovića i nekoliko viđenijih Koraćičana. Bilo bi dobro da se ostvari i za našu Srbiju, za Beograd i Mladenovac. Koraćica bi bila turistička atrakcija, gde bi dolazili stranci, prevashodno Kinezi. Ali, nažalost, sve je još na dugom štapu. Rale je bio kod prethodnog kineskog ambasadora koji je bio oduševljen, nudio pomoć, želeo da Bati odmah podignu spomenik. Mladenovac je, međutim, siromašna opština. Prisustvovala sam na mnogo sastanaka i shvatila da sve zavisi od Grada Beograda. Ako se Beograd ne uključi u tu inicijativu, teško da će išta krenuti napred.

Zbog nade da će Batina spomen-kuća u Koraćici ipak biti otvorena, naša sagovornica kaže da je zamolila Jugoslava Pantelića, direktora Jugoslovenske kinoteke, da sačekaju sa formiranjem legata Velimira Živojinovića u ovoj ustanovi.

- Nedavno sam bila u Sarajevu gde je otvoren "Valterov muzej" i hvala im što su se setili - kroz suze govori Lula. - Izložene su slike i rekviziti. Posebno su me zadivile voštane figure Šibe, Bate, Ljubiše Samardžića i Radeta Markovića u prirodnoj veličini. Sve je skromno, ali divno. Predivno.