Tanjug | 10. maj 2019. 09:23 > 10:04 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u petak u Nišu, uoči održavanja vojno-policijske parade "Odbrana slobode", s komandantima jedinica Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova i resornim ministrima.

Sastanku u Komandi Kopnene vojske, koji je počeo oko 9.00, prisustvuju ministar odbrane Aleksandar Vulin i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

Nakon sastanka, planirane su izjave za medije.

Vučić će se, tokom posete Nišu, sastati i s predsednikom Međunarodnog komiteta Saveta Ruske Federacije Konstantinom Kosačovim, a razgovaraće i s ministrom odbrane Grčke Evangelosom Apostolakisom.

Zatim će prisustvovati paradi "Odbrana slobode", koja se održava povodom Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, na kojoj će biti prikazane sposobnosti Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Pročitajte još - Parada u sećanje na otpor agresoru

Na paradi će učestvovati više od 4.000 vojnika i policajaca, a biće predstavljena i tehnika i naoružanje Vojske Srbije.

Foto I.Marinković







Uz učešće oko 300 borbenih i neborbenih vozila i sistema i oko 40 vazduhoplova, u Nišu će građani danas moći da vide i borbena vozila pešadije, tenkove, borbena vozila "hamer", artiljerijske sisteme "oganj", borbena vozila "lazar", artiljerijska oruđa "nora", PVO sisteme, oklopna vozila žandarmerije, policijska vozila i savremeno naoružanje i opremu po projektima "1500" i "1500+"...

Foto I.Marinković



Premijerno će biti prikazan i ruski tenk T-72, koji će Srbija dobiti na osnovu vojno-tehničkog sporazuma s Rusijom, čime će oklopne jedinice Vojske Srbije biti značajno ojačane.

MOJSILOVIĆ: PRAZNIK ZA VOJSKU SRBIJE I MINISTARSTVO ODBRANE

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general-potpukovnik Milan Mojsilović, izjavio je danas da će na paradi u Nišu srpska vojska i Ministarstvo odbrane pokazati odlučnost i sposobnost da ispune svoju funkciju prema državi i narodu.

Mojsilović je u izjavi za RTS pojasnio da je specifičnost današnje parade u Nišu što će u 27 pešadijskih ešalona biti spojeni iskustvo i mladost.

"Prvi put će veterani iz Vojske Jugoslavije i Vojske Srbije biti u stroju s mladima. Šaljemo poruku da oni imaju mesta, mi između sebe kažemo da moramo da brinemo o ljudima", rekao je načelnik Generalštaba.

Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane žele da prikažu "odlučnost, sposobnost, opredeljenost i ukupan odnos Ministarstva odbrane prema državi, da kroz opremljenost sredstvima iskažemo nepokolebljivu funkciju ka narodu, kao nekada u prošlosti", naglasio je Mojsilović.

Biće prikazana, naveo je, celokupna paleta motorizovanih sredstava koji su ušli u upotrebu Vojske Srbije - putnička, terenska vozila.

Biće prikazana i teška vozila, uključujući "lazar tri", haubice 152, topovi 130, rekao je Mojsilović i dodao da će biti prikazana balistička oprema, koja je, kako je istakao, domaće proizvodnje.

"Kad to spojite u projekat 1500 i 1500+, dobijate da su snage opremljene da vode borbu u složenim uslovima, danju i noću. To neće moći da se vidi u punom profilu", napominje general Mojsilović.

Načelnik Generalštaba istakao je da je stanje bezbednosti nepromenjeno, odnosno i dalje nepredvidivo, pre svega zbog Kosova i Metohije.

"Nedostatak dijaloga na političkom nivou ostavlja prostor da se situacija promeni, da iz stabilne pređe u nestabilnu. Voleo bih da svi igrači na terenu budu opredeljeni ka miru i stabilnosti kao mi", rekao je Mojsilović.

Prema njegovim rečima, evidentna je učestalost pojedinačnih incidenata na Kosovu i Metohije.