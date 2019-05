Tanjug | 09. maj 2019. 20:59 | Komentara: 0

BEOGRAD - Na vojno-policijskoj paradi "Odbrana slobode" koja će povodom Dana pobede u petak biti održana u Nišu premijerno će biti prikazan i ruski tenk T-72, koji ćemo dobiti vojnotehničkim sporazumom, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin."Imaćemo veliko zadovoljstvo da čitavoj Srbiji pokažemo ruske tenkove T-72, koje ćemo dobiti u okviru vojnotehničkog sporazuma koji je postignut između predsednika Aleksandra Vučića i Vladimira Putina, i kojim će naše oklopne jedinice biti značajno unapređene i ojačane", rekao je Vulin.Vulin je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekao da će pripadnici MUP-a i Vojske Srbije u Nišu pokazati čime su opremljeni, šta mogu i šta umeju. On je dodao da će građani imati priliku da vide i proizvode domaće odbrambene industrije.PROČITAJTE JOŠ -"Prikazaćemo i ''šumadiju'', ''moravu'' i ''pasars'' i ''alas''... Sve ono što naša odbrambena industrija radi sa brojnim modifikacijama u nekim od sistema koji su već ušli u naše naoružanje i koji su u prototipu i tek treba da prođu odgovarajuću tehničku procenu i postanu deo našeg naoružanja", rekao je Vulin.On je istakao da ova parada treba da nas podseti šta smo sve dali za slobodu. Ministar Vulin je naveo da se parada održava u Nišu po odluci vrhovnog komandanta Vojske Srbije, jer je Niš jedan od gradova koji su najviše stradali - i u Drugom svetskom ratu i u ratovima koji su došli posle."Ne treba zaboraviti da je Niš imao strašne civilne žrtve tokom NATO agresije, ali isto tako i velike žrtve i doprinos u borbi za slobodu u svim ratovima koje god je Srbija vodila", rekao je Vulin. On je napomenuo da Srbija nije samo Beograd, te da je Niš veliki i važan grad koji zaslužuje da u njega dođe čitava država i pred njima pokaže koliko je unapredila svoju vojsku.Komentarišući to što ove godine na paradi prvi put učestvuju veterani ratova devedesetih, ministar je rekao da se sa njima od 2012. godine razgovara sa ponosom i poštovanjem. On ističe da to više nisu ljudi koji su, kako kaže, "morali da kriju da su se borili protiv NATO pakta ili da su ucestvovali u građanskim ratovima tokom devedesetih na prostorima bivše Jugoslavije"."To su ljudi koje poštujemo i kojima na ovaj nacin odajemo konačno zasluženu počast. O njima se kao ni o jednoj generaciji naših ratnika ćutalo, kao da smo ih se stideli. Mi smo ponosni na njih. Zato će u petak ponovo imati priliku da pred čitavom Srbijom ponosno marširaju jer su se ponosno i borili, i mi smo ponosni na svakog vojnika, svakog oficira, svakog policajca koji je branio ovu zemlju", rekao je Vulin.Na pitanje da li ti borci mogu da očekuju konkretnu pomoć od države, odgovorio je da očekuje da će zakon o pravima boraca ubrzo biti u skupštinskoj proceduri, gde će, kako kaže, njihova prava "biti sačuvana, a mnoga i unapređena".