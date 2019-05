Beta | 09. maj 2019. 18:02 | Komentara: 0

BEOGRAD - Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić ocenio je u četvrtak, na proslavi Dana matičara Srbije, da je ta profesija deo svih naših ličnih, životnih i važnih trenutaka i da je najveći kapital i dalje čovek koji obavlja taj posao, bez obzira na to koliko je digitalizacija neophodna u savremeno doba."Prošli smo dug put kako bismo obezbedili potrebne preduslove za vođenje matičnih knjiga u elektronskom obliku. Vi najbolje znate koliko ste truda, energije i vremena uložili da se matične knjige rođenih, venčanih i umrlih prepišu u elektronski oblik. Uradili ste ključni posao za brže i efikasnije usluge", rekao je Ružić okupljenim matičarima u hotelu Hajat.Ministar je objasnio da će ubrzo biti uspostavljena aplikacija preko koje će građani koji žive u inostranstvu, a žele da glasaju po mestu boravišta, moći elektronskim putem da podnesu zahtev. "Elektronski smo povezali matične knjige venčanih i umrlih sa jedinstvenim biračkim spiskom, u cilju dostizanja većeg stepena ažurnosti podataka u evidenciji. Ovaj spisak nikada nije bio ažurniji", istakao je Ružić.PROČITAJTE JOŠ -Zakonom o centralnom registru stanovništva, koji je usvojen u martu, država će objediniti 13 evidencija koje vode različite institucije, što će biti prvi put da država ima sve evidencije o građanima na jednom mestu. Početak primene ovog zakona predviđen je za septembar 2020. godine, rečeno je na skupu.Pomoćnica ministra državne i lokalne samouprave Marina Dražić objasnila je da je projekat "Bebo, dobrodošla na svet", koji podrazumeva elektronsko prijavljivanje i upisivanja novorođenčadi, mnogo olakšao posao roditeljima i navela da je do sada elektronski prijavljeno 138.974 beba u matične knjige rođenih.U skladu sa konceptom elektronskog načina vođena matičnih knjiga od početka sledeće godine nadležne zdravstvene ustanove će potvrde o smrti i promeni pola dostavljati matičarima elektronski. "Sve aktivnosti na uspostavljanju elektronskih evidencija i njihovog povezivanja su korak ka uspostavljanju jedinstvene centralizovane i pouzdane državne baze podataka centralnog registra stavnovništva. Ideja je da građani više ne idu od šaltera do šaltera da bi prikupili različita dokumenta", istakla je Marina Dražić.Načelnica Uprave za upravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova Valentina Vulić rekla je da je do danas uneto oko 8,9 miliona upisa u elektronske sisteme i da će uskoro taj proces biti završen. "Naši državljani odlaskom na bilo koji šalter na teritoriji Srbije mogu da pribave uverenje o državljanstvu, nezavisno od toga gde je upis odrađen", istakla je ona.Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Mihailo Jovanović objasnio je da je olakšano upisivanje dece u osnovne škole, tačnije roditelji više ne moraju da nose izvode iz matične knjige rođenih pri upisu. Do sada je u osnovne škole, preko elektronske prijave, upisano 30.000 dece."Sledeći korak, koji se očekuje od jula, je upis u srednje škole i na fakultete Univerziteta u Beogradu prilaganjem dokumentacije elektronskim putem. E-vrtić fukcioniše već četiri godine, od ove godine u 18 gradova i opština. Već 11.000 dece je ove godine upisano u predškolske ustanove elektronskim putem, od čega je 48 odsto u Beogradu", rekao je Jovanović.