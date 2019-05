Tanjug | 05. maj 2019. 15:49 | Komentara: 0

Sve je više državljana Evropske unije koji nude fiktivan brak državljanima Srbije, a najčešće se prodaje potpis na venčanom listu Nemačke i Švajcarske.Međutim, advokati upozoravaju da se iza mnogih oglasa u kojima se nude ovakvi brakovi krije velika prevara, prenosi Alo.Kako je rekao advokat Željko Simić, za fiktivne brakove se u ovim državama plaća i do 30.000 evra, ali zbog rigoroznih kontrola u ovim državama, lažni supružnici moraju pet godina da provedu u braku.- Supružnici se ispituju bukvalno u sitna crevca. Postavljaju im se unakrsna pitanja, od toga koju muziku najviše vole do detalja o zajedničkim putovanjima i poklonima koje jedno drugom daruju. Takve kontrole su nenajavljene i mogu da budu česte - rekao je Simić.On upozorava da iza velikog broja oglasa koji nude lažni brak u inostranstvu stoje prevaranti, zbog čega je mnogo Srba kojima je san o životu u zemljama zapadne Evrope, ostao nedosanjan, a pored toga su ostali i bez novca.Prema njegovim rečima, postoje čak organizovane grupe koje jure ljude spremne na fiktivan brak.- Uglavnom se predstavljaju kao sredovečni muškarci ili žene koji žele da pomognu nekome tako što će stupiti sa njim u fiktivan brak. Dostavljaju falsifikovanu dokumentaciju i traže da se pre stupanja u brak plati kaucija od 1.000 evra, kako bi tobože znali da je zainteresovani ozbiljan. Prevare dnevno po nekoliko ljudi, a onda posle pet do deset dana ukinu nalog na društvenim mrežama i isključe telefonski broj - kaže Simić.