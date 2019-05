Tanjug | 05. maj 2019. 23:59 | Komentara: 0

Nakon tog Ministarstva, najviše pitanja je upućeno Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao i Ministarstvu finansija, a interesantna su, kaže Jovanović, i pitanja koja dolaze iz dijaspore, koja istovremeno daje i korisne informacije kako da se unapredi rad u službama, konzulatima i ambasadama.





Direktor vladine Kancelarije za IT Mihailo Jovanović





Od početka novembra, od kako je pokrenut novi sajt Vlade Srbije, u okviru koje je i aplikacija "Budimo u kontaktu", preko koje građani mogu postaviti pitanje svim ministarstvima i vladinim službama, do sada je na taj način vladi stiglo preko 3.000 pitanja, a odgovore je, u najavljenom roku od 72 sata, dobilo 90 odsto građana.Ukoliko odgovor ne stigne u roku od 72 sata, građani će biti obavešteni da se na njihovom pitanju, sugestiji ili predlogu radi i dalje, kaže za Tanjug direktor vladine Kancelarije za IT Mihailo Jovanović, a odgovor će svakako dobiti, izvan planiranog roka ako je priroda pitanja takva da zahteva više vremena."To su najčešće teža pitanja, za koje je, da bi se odgovorilo potrebno da se uključi nekoliko ministarstava, zbog čega nisu dovoljna 72 sata. Ako i istekne taj rok, građani će biti obavešteni da se radi na njihovom pitanju i sigurno će dobiti odgovor na svoje pitanje", objasnio je Jovanović.Direktor vladine IT Kancelarije navodi da pitanja zavise i od aktuelnih tema, pa tako kaže da su trenutno najviše vezana za to kako se mogu brzo i efikasno izvaditi nova biometrijska dokumenta - pašoši i lične karte, s obzirom da je tačno 10 godina od kako su izdata prva takva dokumenta."Odgovor je ''zakažite svoj termin preko portala E-uprava, nemojte čekati u redovima''. Najbolji način je da se zakažu termini u policijskim stanicama, gde građani imaju prebivališta i vrlo efikasno i jednostavno, u zakazanom terminu, mogu doći do novog dokumenta", navodi direktor vladine IT Kancelarije.Među pitanjima, sugestijama i predlozima koje su Vladi stigle preko aplikacije "Budimo u kontaktu" je i molba stranca da dobije potpisanu fotografiju premijerke Srbije Ane Brnabić, a Jovanović kaže da će takva fotografija biti i dostavljena."Trudimo se da sve želje ispunimo na vreme", dodaje.Građani se najčešće interesuju za administrativne stvari koje mogu uticati na njihov život, pa je stoga najviše pitanja - 30 odsto, upućeno Ministarstvu za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, koja se tiču zapošljavanja i penzija.Kako živimo u dobu digitalizacije, javljaju se mnogi građani koji daju odgovarajuće predloge za digitalizaciju, kaže Jovanović i dodaje da je jedan od tih predloga bio i da se digitalizuje prodaja karata na železničkoj stanici, jer ljudi žele da imaju mogućnost da plaćaju i platnim karticama."Stižu i druge slične sugestije i pitanja koja se tiču načina kojima je moguće olakšati život građanima Srbije, što je i cilj Vlade da imamo dvosmernu komunikaciju i da na svaki način čujemo građane i privredu i gde god je to moguće unapredimo rad svih službi u Vladi", kaže Jovanović.Direktor vladine IT Kancelarije navodi da se 14 godina čekalo na novi portal Vlade Srbije, koji je pravljen tako da bude svojevrstan "hab Srbije", odnosno da ima puno korisnih informacija za građane."Želeli smo da obezbedimno dvosmernu komunikaciju, jer nam je cilj da transformišemo javnu upravu da građani i privreda budu u centru pažnje i zato smo smatrali da je neophodno da omogućimo građanima da brzo i efikasno postave pitanje i da u određenom vremenskom roku dobiju odgovor", kaže Jovanović.Dodaje da je iz tih razloga napravljen sistem i forma - "Budimo u kontaktu", gde građani postavljaju bilo koje pitanje, a iza tog sistema se nalazi savremeni informacioni sistem koji prožima sva ministarstva i službe Vlade."U direktnom kontaktu nikada ne bismo uspeli da stignemo ni da primimo toliki broj građana, koliko je pitanja do sada stiglo, niti da damo toliko odgovora", kaže Jovanović i dodaje da procenat odgovora u određenom roku pokazuje da svi koji su zaduženi za direktnu elektronsku komunikaciju sa građanima rade na dobar način.