Prisustvo u Donjoj Gradini, najvećem stratištu ustaškog logorskog sistema zločina Jasenovac u Drugom svetskom ratu, iz godine u godinu, zauvek, naša je obaveza, naša odgovornost, i potvrda da se ti zločini nikada ne zaborave, izjavila je danas srpska premijerka Ana Brnabić u Donjoj Gradini.Ona je istakla da je to i zalog za budućnost u kojoj će se ceniti život i sloboda, ljubav prema otadžbini, ali i ljubav i poštovanje prema drugom ljudskom biću bez obzira na veru, naciju, verovanje, ili sve različitosti."Naše prisustvo ovde je i potreba i potvrda da nikada nećemo zaboraviti teška, nezamislivo užasna vremena, koja je naš narod prolazio i preživeo. Uprkos svim tragedijama: opstajao", istakla je Brnabićeva.Ona je podsetila da su tu ubijani Srbi, Jevreji, Romi, nedužni ljudi, žene, deca i starci, "nemilosrdno i svirepo, bez bilo kakve naznake ljudskosti od strane dželata, u ime fanatičnih ideja, bezumne i nerazumne mržnje prema drugima i drugačijima".Premijerka Srbije da se ne sme dozvoliti da se zločin zaboravi, što su decenijama razni - i ljudi i sistemi - pokušavali da na razne načine "zataškaju" činjenice o masovnosti i svireposti jasenovačkog sistema ustaških koncentracionih logora, što je dovelo do toga da se danas relativizuje karakter Nezavisne Države Hrvatske kao jedne od najužasnijih tvorevina nacističkih vlasti u Evropi toga vremena."Relativizuje se postojanje, svirepost i masovnost Jasenovca idovodi u pitanje čak i činjenica o strašnom stradanju Srba, Jevreja i Roma i pokušaju njihove sistemske eksterminacije na ovim područjima.Za neverovati je, ali živimo u vreme kada mnogi umanjuju Jasenovac, a veličaju Blajburg", rekla je Ana Brnabić."Upravo zbog toga osnovna ljudskost nalaže da podignemo svoj glas - bez obzira na to koje smo vere ili nacije, gde smo rođeni i kako se, i da li, krstimo. Ono u nama što nas čini ljudima nalaže da ne dozvolimo, da se svim svojim bićem borimo protiv tako mučnih pokušaja prekrajanja istorije i relativizacije najgnusnijih zločina", istakla je premijerka.Istakla je i da se svakoga dana mora insistirati na istini o Jasenovcu, baš kao što se insitira na istini o Aušvicu, i da, kao što zna za Dahau ili Mathauzen, svet isto tako mora da zna i za Ciglanu, Staro sajmište ili Jadovno.Ocenila je da je fašizam fašizam bez obzira da li je 1941. ili 2019. godina, da je isti je bio i tada i danas."Da se ne bi ponovilo, da bi ispravili greške iz prošlosti i generacijama koje dolaze ostavili jasno sećanje na neljudskosti koje su se ovde desile tokom Drugog svetskog rata - rekla bih zverstva, ali nikakva zver tako nešto ne bi uradila - mi ćemo uložiti mnogo veće napore da negujemo uspomenu na žrtve u Jasenovcu, da ih snažnije i odlučnije zaštitimo od zaborava i da pokažemo naše poštovanje prema njima i svemu što su predstavljali, a što mi treba da predstavljamo danas", poručila je Ana Brnabić.Ona je najavila da će znatna sredstva biti uložena u obnovu i izgradnju Memorijalnog centra Donja Gradina na lično zalaganje predsednika Srbije Aleksandra Vučića, što će biti samo početak obnove sećanja i poštovanja."Jer to dugujemo svim nevinim žrtavama. Dugujemo i njima i pokolenjima da iz godine u godinu podsećamo svet na razmere monstruoznog zločina koji je počinjen u Jasenovcu", rekla je srpska premijerka."Odavde pa zauvek, jedina podela - podela je na ljude i neljude. Smrt fašizmu. Živela Srbija", istakla je na kraju svog govora u Donjoj Gradini premijerka Srbije Ana Branbić.Vence su položili predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik, premijerka Srbije Ana Brnabić, predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović, premijer RS Radovan Višković , kao i predsednik Skupštine RS Nedeljko Čubrilović i ministri u vladama RS i Srbije.Parastos srpskim žrtvama služio je srpski patrijarh Irinej, a potom sui upućene jevrejska i romska molitva.Na grobnom polju Topole u Spomen-podrucju Donja Gradina položeni su venci za više od 700.000 Srba, 80.000 Roma i 23.000 Jevreja koji su mučki ubijeni u Jasenovcu.