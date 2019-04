Tanjug | 30. april 2019. 13:41 | Komentara: 0

BEOGRAD - Porodica, prijatelji i kolege oprostili su se u utorak od novinara Dejana Anastasijevića (1962-2019) na komemoraciji održanoj u Pres centru UNS-a.





'''Držao se toga kada je razobličavao ratne zločine ili pisao o kriminalu i političkoj bestijalnosti. Nije se vezivao ni za jednu stranu, već je želeo da ispriča priču sa stanovišta javnog interesa i sa stanovišta onih poniženih i potlačenih koji nisu imali nikakvu drugu zaštitu, osim njega'', istakao je Švarm.





Poslednji medij za koji je Anastasijević pisao bio je BBC njuz na srpskom jeziku, a urednica tog portala Aleksandra Nikšić se u emotivnom i dirljivom govoru oprostila od poznatog novinara kojeg je nazvala pokretačkom silom i dušom i srcem te redakcije.

Pročitala je i pismo ambasadora Velike Britanije u Srbiji Denisa Kifa koji je izrazio žaljenje zbog preranog odlaska ''izuzetnog novinara koji je izgradio reputaciju hrabrog reportera i pronicljivog analitičara regionalnih zbivanja''. ''Mnogi moji prethodnici i kolege su uvažavali Anastasijevićev intelekt, otvorenost i jasnu privrženost najpozitivnijim, univerzalnim ljudskim vrednostima. Reakcije koje ovih dana dolaze iz svih delova sveta su najbolja potvrda poštovanja koje je Dejan uživao'', naveo je Kif u pismu. Novinar Aleksandar Vasović, koji je devedesetih godina sa Anastasijevićem izveštavao sa ratišta u bivšoj Jugoslaviji, priznao je da je pažljivo čitao svaki Dejanov tekst i da je od njega ''krao novinarski zanat''.









''Iako je ovo vreme užasno glupih klik bejtova u kojem naša branša postaje sve plića, zahvaljujući novim tehnologijama Dejan se ne može izbrisati, on ostaje i to ne samo u sećanjima nas koji su radili sa njim i poznavali ga'', kazao je Vasović. Novinar Antonela Riha pročitala je pismo albanskih novinara sa KiM u kojem se se oprostili od Anastasijevića, ističući da je bio inspiracija generacijama mladih novinara sa ovih prostora.





Glavni urednik nedeljnika Vreme Filip Švarm rekao je da je karijera Anastasijevića impresivna i da je nekadašnji novinar Vremena dostigao najveće novinarsko priznanje - to što su ga čitaoci voleli i verovali mu kao malo kome, a kolege mu se istinski divile i poštovale ga.Švarm je uveren da je ulazak Anastasijevića u novinarstvo bio njegov moralni imperativ i ističe da je Dejan uvek bio na strani istine, pravde i potlačenih.Anastasijevića je opisao kao beskrajno radoznalog novinara i vrhunskog stilistu koji mu je pre samo nekoliko dana, u poslednjem zajedničkom razgovoru na putu do bolnice, objašnjavao stilske vrednosti američkog pisca Džejmsa Elroja.'''Dejan je od onih velikih novinara koji nikada neće umreti. Za nas, Dejan je otišao je na teren i znam da će nam se javljati sa tog terena i uvek će ostati sa nama'', rekao je Švarm.Navela je da je Anastasijević nesebično pomagao i imao najviše strpljenja za mlade kolege tog portala, za koje je Dejanov prerani odlazak nenadoknadiv gubitak. ''Sve što ih je zanimalo mogli su da saznaju od Dejana, mogli su u svakom trenutku da mu se obrate za sve, nije im bio potreban Gugl i Bikipedija, ništa od toga'', rekla je Nikšić.''Dejan je uvek svoj posao radio bez ostatka, pisao je pošteno, nije fermao ni Boga, ni ćesara, ni političare, ni ubice'', rekao je Vasović. Anastasijevića je okarakterisao kao neverovatno moralnog čoveka, koji nikada nije moralisao i ukazao da o veličini njegovog talenta svedoči i to što je uspeo da na radiju napravi zanimljivu emisiju o stripu.Anastasijevića su opisali i kao čoveka kome je duboko stalo do ljudi i kolektivne savesti i kao novinara koji im je '''proširio vidike i pomogao da razumeju da žrtve dolaze sa različitih strana i u različitim oblicima''. Od Anastasijevića se oprostio i novinar američkog Tajma, Čak Sudetić, koji je ocenio da je Anastasijevićev rad veoma važan ne samo za novinarsku profesiju već i za međunardno sudstvo.''Dejan je bio neko ko je uvek i iznova proveravao i utvrđivao činjenice i mislim da bi njegova poruka svima nama danas bila da treba da nastavimo da tragamo za činjenicama. To je nešto zbog čga smo ga svi neizmerno cenili'', rekao je Sudetić. Anastasijević je preminuo 24. aprila u Beogradu posle duge i teške bolesti, a kremiran je danas na Novom groblju u Beogradu.Anastasijević je radio za više medije, a više od tri godine je bio dopisnik Tanjuga iz Brisela. Njegov poslednji novinarski angažman bio je mesto urednika u Bi-Bi-Siju na srpskom.