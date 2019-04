Tanjug | 26. april 2019. 18:15 | Komentara: 0

Iz malezijske prestonice Kuala Lumpura, mladi naučnici iz Srbije vratili su se sa sedam medalja i to iz oblasti hemije, biologije, informatike, fizike, inženjeringa, matematike i zaštite životne sredine.Srbiju su ponosno u Maleziji predstavljale Ana Mijušković koja je osvojila zlatnu medalju iz oblasti hemije i biologije, Ana Radović i Nevena Vasilevska koje su donele srebrnu medalju, jedna iz oblasti zaštite životne sredine, druga iz informatike.Zatim, bronzanu medalju osvojili su Filip Koladžić iz fizike, Veljko Đonodović iz oblasti inženjeringa, Dimitrije Rajčić iz oblasti matematike i Ognjen Srzentić iz zaštite životne sredine.Mladi naučnici bili su gosti Jutarnjeg programa na RTS-u, a jedan od njih, Filip Koladžić ističe da im je dosta značilo što su imali mogućnost da razmene iskustva sa ljudima širom sveta, a sa druge strane upoznali su jednu novu kulturu.Zlatna Ana Mijušković kaže da će pamtiti taj veliki grad, jer, navodi, malo ljudi njihovih godina ima priliku da ode na drugi kraj sveta i da prezentuje svoje radove na engleskom jeziku pred komisijom.Kažu da sebi nemaju šta da zamere prilikom takmičenja, jer samim tim što su učestvovali na takmičenju, ističu, da su postigli ogroman uspeh.Srebrna Ana Radović rekla je da je to iskustvo samo po sebi uspeh."Pored svega mi ne učimo samo iz svojih radova, već i iz ostalih radova, pošto smo imali priliku da slušamo i druge učesnike i samim tim naučimo nešto novo i da se zainteresujemo za neku novu oblast", navodi Radović.Na takmičenju u Maleziji učestvovalo je više od 26 zemalja, sa 195 naučnih radova, a naši mladi naučnici su već u oktobru počeli da se pripremaju za takmičenje.Direktor Centra za talente Nikola Srzenić kaže da su u konkurenciji imali decu iz Singapura, Malezije i Indonezije, koja su svoje radove godinu dana radili na Oksfordu i Kembridžu."Naši su sve ispoštovali i obaveze, i sport, i muziku, i nauku i stigli do rezultata", ističe Srzentić.Sledeće takmičenje biće održano naredne godine u Beogradu, kada se očekuje da dođu mladi naučnici iz 35 zemalja.