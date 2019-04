S. B. Milošević | 24. april 2019. 11:02 |

Američki novinar o NATO bombardovanju i ubistvu 16 radnika RTS. Ljude je bombama ubijala moja zemlja, a niko za to nije kažnjen

IZVINjENjE u ime vlade Sjedinjenih Američkih Država koje je istraživački novinar Džeremi Skejhil (45) uputio članovima porodica tragično nastradalih radnika RTS-a tokom bombardovanja ove medijske kuće aprila 1999. godine, odjeknulo je u javnosti. Reči koje je suosnivač The Intercept-a izrekao na otvaranju dvodnevne međunarodne konferencije "Kraj nekažnjivosti za zločine protiv novinara", koja je u utorak i ponedeljak održana u Beogradu, kako tvrdi, nikada niko od zvaničnika SAD neće izgovoriti.

Pročitajte još: AMERIČKI NOVINAR SE IZVINIO: Žao mi je što je moja vlada hladnokrvno ubila članove vaših porodica, ono što su SAD uradile bio je ratni zločin (FOTO)

- Vlada SAD i dalje tvrdi da je bombardovanje RTS-a bilo legitimno i pravda napade na novinare koji su usledili posle toga - priča, za "Novosti", Skejhil, koji je u Srbiju zasutu bombama došao kao dvadesetpetogodišnjak. - Meni je bilo važno da porodicama žrtava kažem "oprostite", zato što to ni od koga nisu čuli. Kada sam video njihova lica, nisam mogao da ne kažem "izvinite". Oni to zaslužuju da čuju i od mnogo moćnijih ljudi od mene, ali to se neće dogoditi.

Pročitajte još: Odata počast poginulim radnicima RTS-a u NATO bombardovanju (FOTO)

Kao mladi novinar, u večeri kada je trebalo da dobije nagradu za radio-reportažu, Ričard Holbruk saopštio je da je NATO uspeo da "ugasi RTS". I dok su neke njegove kolege na to aplaudirale, Skejhil i njegova koleginica Ejmi Gudman odbili su da prime nagradu u tim uslovima. U pokušaju da postave pitanje: "Zašto?", izbačeni su sa dodele. Skejhil se zatim uputio ka Srbiji.

- Zbog, kako su naveli, medijske propagande, RTS je proglašen legitimnom metom. A propagande ima svuda. Bombardovanja Iraka ne bi bilo da američke medijske kuće nisu promovisale laži koje su Buš i Čejni govorili svetu. SAD nemaju čiste ruke kada je reč o medijima i propagandi. Si-En-En i "Njujork tajms" nisu državni mediji, a ipak promovišu poglede države. SAD su imale najodvratniju propagandu kada su prikazale devet puta ubrzan snimak pogađanja putničkog voza u Grdeličkoj klisuri, jer su htele da kažu da je to bila greška - ističe Skejhil.

SANjAM UBIJENE NA NIŠKOJ PIJACI - MNOGO sam naučio te 1999. godine u Srbiji - kaže Skejhil. - Posle sam išao u Irak, Jemen, Avganistan i Somaliju. Pokušavao sam da pričam sa ljudima za koje naša vlada kaže da su nam neprijatelji. Prestao sam kada sam shvatio da me to uništava kao čoveka. Video sam previše mrtvih. I danas imam košmare kada mi u san dođu scene iz Niša, gde sam video šta su kasetne bombe uradile ljudskim telima. I užasno je da vlada koja tvrdi da je najdemokratskija u istoriji koristi takvo divljačko oružje na pijaci. Sećam se i lica ubijenih u čijim sam domovima bio.

Ubistvo 16 novinara RTS-a bilo je, kako kaže, "prelazak Rubikona". Činjenica da niko za to nije odgovarao i da pravda nije zadovoljena, prema mišljenju Skejhila, i danas svima šalje poruku da postoje okolnosti u kojima je dozvoljeno ubijati novinare. Zato mu je, priznaje, i dolazak na ovaj događaj bio veoma važan. Tvrdi da je ostala velika mrlja vlade SAD zbog ubistva ljudi koji su radili svoj posao, i da je to jedna od najšokantnijih epizoda u modernoj istoriji ratovanja.

Skejhil je u Srbiju prvi put došao sa samo godinu i po novinarskog iskustva. Nije radio, kako kaže, političke priče, već je išao na mesta koja su bombardovana i razgovarao sa preživelima i svedocima stradanja.

- Bilo mi je jasno da ljude bombama ubija moja zemlja i bilo mi je važno da moji sunarodnici čuju njihovu priču - priznaje ovaj Amerikanac. - Postao sam novinar u vreme popularog demokratskog predsednika Klintona, i tada sam naučio lekciju o moći. Nema razlike između demokratskog i republikanskog projektila. To su bombe SAD. On je bio demokratski predsednik koji je bombardovao evropsku državu i ubio 16 novinara.

LICEMERJE

Novinari u SAD nisu danas hrabriji zato što se mnogi od njih suprotstavljaju Trampu, tvrdi Džeremi Skejhil:

- Kad je Barak Obama, "gospodin dobitnik Nobelove nagrade za mir", započinjao nove ratove, niko od njih mu nije postavljao škakljiva pitanja. Voleli su ga jer je bio pametan i obrazovan. Tramp je klovn, zvezda rijalitija i lako ga je napadati. Ko je postavljao teška pitanja Bilu Klintonu, ko Obami? Niko. Ujedno, svi znaju da su u Vašingtonu moćni novinari prijatelji moćnim političarima. A prijatelja ne ponižavate pred ljudima. Taj "brak" između elitnih novinara i političara je razlog zašto niko ne preispituje odluke vlade SAD.

Vladimir Vuletić i Dragan Bujošević Foto Tanjug

"ZAŠTO?" - 20 GODINA

PREDSTAVNICI ministarstava kulture i rada, uprave Grada Beograda, opštine Palilula i Radio-televizije Srbije položili su u utorak, tačno u 14.06, vence na spomenik "Zašto" u Tašmajdanskom parku, u znak sećanja na radnike RTS-a nastradale u bombardovanju zgrade televizije. Počast nastradalima porodica, kolege i prijatelji su odali i u noći između ponedeljka i utorka, u 2.06, tačno 20 godina posle njihove tragične smrti.