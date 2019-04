Tanjug | 23. april 2019. 16:13 | Komentara: 0

Ministar policije prokomentarisao uvredljive grafite na zgradi Ambasade Mađarske i ocenio da je skandal to što se u Srbiji neko usudio da ispisuje upućuje takve poruke

Ministar policije Nebojša Stefanović kaže da su policijski službenici obavili uviđaj na mestu na kom su na zgradi Ambasade Mađarske ispisani uvredljivi grafiti i dodao da se intenzino radi na rasvetljavanju tog događaja i pronalasku počinilaca. "Očekujem da oni u što kraćem roku budu privedeni pravdi, jer Srbija ne sme dopustiti da se bilo ko oseća nebezbednim u našoj zemlji", kazao je Stefanović Tanjugu.Kao skandal je ocenio to što se u Srbiji, koja baštini i neguje sve tekovine antifašističke borbe, neko usudio da ispisuje grafite sa takvim sadržajima i upućuje takve poruke.Pritom je, napominje, reč o diplomatskom predstavništvu zemlje, iz koje poreklo vodi veliki broj naših građana, komšija i prijatelja."Širenje mržnje prema Mađarima, kakvo smo nedavno imali prilike da čujemo u govorima lidera na skupovima Saveza za Srbiju, očigledno inspiriše pojedine u našoj zemlji na mržnju prema drugim narodima i dovodi do pojave i ovakve vrste grafita, neprimerenih i nedostojnih jedne zemlje kakva je Srbija", rekao je Stefanović.Ministar i potpredsednik vlade ocenio je da je i to što se desilo jedna od posledica "njihove politike nasilja i mržnje, jedine koju imaju da ponude i koju u kontinuitetu sprovode, prema ženama, novinarima, drugim narodima i svim ostalima koji ne dele njihovo mišljenje".Na tabli ambasade Mađarske u Krunskoj ulici danas su zatečeni iscrtani grafiti sa kukastim krstovima. Grafite su nepoznata lica nacrtala tokom noći, a oni su jutros uklanjani.