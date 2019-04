Agencije | 23. april 2019. 14:57 > 17:52 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, povodom Dana Vojske Srbije, doneo je ukaze o postavljenjima na nove dužnosti, unapređenju u viši čin i vanrednim unapređenjima.



Predsednik je doneo ukaz o postavljenju brigadnog generala Siniše Radovića na dužnost načelnika Vojnog kabineta Predsednika Srbije.







Za načelnika Štaba komande za obuku ukazom Predsednika postavljen je pešadijski pukovnik Nikola Dejanović, a za načelnika Uprave za logistiju Generalštaba Vojske Srbije pukovnik tehničke službe Srđan Petković.



Predsednik Vučić je ukazima u viši čin general-potpukovnika unapredio general-majora Gorana Radovanovića, a u čin brigadnog generala pukovnika atomsko-biološko-hemijske službe Sinišu Kresovića, pukovnika oklopnih jedinica Željka Tramošljika, pukovnika oklopnih jedinica Zorana Neškovića, pešadijskog pukovnika Slađana Stamenkovića, pukovnika artiljerijsko-raketnih jedinica za PVD Tiosava Jankovića, pešadijskog pukovnika Savu Iriškića i Miroljuba Čupića.



Takođe, u čin brigadnog generala unapređeni su pukovnik artiljerijsko-raketnih jedinica za PVD i pukovnik telekomunikacija Ljubiša Đolović.



Predsednik Republike je u čin generala vanredno unapredio general potpukovnika Milana Mojsilovića, a u čin brigadnog genera ukazom je unapređen intendantski pukovnik Đuro Jovanić, saopštila je Pres služba Predsednika.