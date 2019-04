Beta/Tanjug | 22. april 2019. 19:33 > 19:45 |

Premijerka Srbije Ana Brnabić poručila je na međunarodnoj konferenciji “Kraj nekažnjivosti za zločine nad novinarima” da je bombardovanje zgrade RTS u kojem je poginulo 16 zaposlenih te kuće, varvarsko delo, za koje ne postoji nijedno opravdanje i brutalno, necivilizovano ubistvo koga treba jasno i glasno da se stidi većina onih zemalja koje danas pričaju o slobodi medija.





Brnabić je na konferenciji koja se održava povodom 20 godina od kada je poginulo 16 radnika, noćnih dežuraca, stražara, miksera, reditelja, šminkera, tehničara, mehaničara tokom NATO bombardovanja da su tada mnogi od onih koji nas danas podučavaju o slobodi mediji, nemilosrdno su, sa razdaljine od desetine kilometara, sa bezbedne udaljenosti za njih, uputili projektile na jedan medij.





“ Prvo što mi pada na pamet kada pomislim na ovaj strašan zločin je da je on ništa drugo već varvarsko delo”, istakla je premijerka i dodala da b i se osećala kao licemer da na današnji dan ne kaže da kakav god medij bio i šta god emitovao, ne postoji ni jedno opravdanje.





Bombama ste odgovorili na TV program”, naglasila je Brnabiće i kazala da nažalost nikada neće biti održano suđenje onima koji su naredili, kao ni i onima koji su bombardovali zgradu Radio televizije Srbije i pobili nedužne ljude na njihovom radnom mestu.





“ Neće, zato što je jedna propaganda, koja je bila, a i danas jeste, jača, tu zgradu, te ljude, taj medij, proglasila za propagandu i, samim tim, legitimnu metu. I neće, zato što mi jesmo mali i nemoćni da sudimo velikima i mnogo moćnijima”, kazala je premijerka.





Prema njenim rečima, naše sećanje i čuvanje od nezaborava predstavlja neku vrstu presude, ne zvanične i pravosnažne, ali one koja bar govori da znamo i šta nam se desilo i ko je to uradio.





“ I ovaj skup doživljavam kao tužni i besni vapaj jednog naroda, jedne profesije, za pravdom. Kao potrebu da svet ipak bude fer, bez obzira na moć, veličinu, snagu, politiku, da se ipak pokaže da je pravda potrebna i da postoje oni koji neće prestati da je traže. I da, koliko god da si jak i moćan, neke stvari jednostavno su nedopustive, a standardi koji važe za moćne, važe i za sve ostale”, kazala je premijerka.





Kako je navela, svet danas nije takvo mesto, ali ovo je način da se čuje naš glas o ovoj tragediji, ovom zločinu i da taj glas nekada neko od moćnih čuje i samo razmisli o njemu.





“ Možda je to malo, ali jeste ono što danas možemo, moramo, da uradimo. Mi živimo u svetu u kojem zločine definiše politika. U svetu u kojem su, nažalost, od pravde, često mnogo važniji interesi i novac. Mi živimo u svetu propagande, koju opet definišu novac i moć i zato je običnom, malom čoveku, u običnoj, maloj zemlji, gotovo nemoguće da doživi pravdu, da je oseti, zadovolji i da zna da se nepravda neće, bez ikakve kazne, ponavljati”, istakla je Brnabić.





foto N.Skenderija







Kako je navela, Srbija je nekoga makar osudila jer nije evakuisao zaposlene iz RTS-a, Srbija je makar probala da pronađe deo krivice u sebi, u svojim greškama i paranoji jednog teškog i lošeg vremena.





“ Očekivati od drugih zvaničnih struktura, da isto to urade, danas nije realno. Ali, mi ćemo nastaviti da podsećaamo, i sve druge i nas, da je zločin zločin, da je ubistvo ubistvo, bez obzira ko ga je i sa kojim motivima počinio”, naglasila je premijerka.





Brnabić ističe da Srbija ima pravo, ali i obavezu da ne ćuti i ne izbegava da stvari nazove pravim imenom i dodaje da bombardovanje jedne zemlje hiljadama i hiljadama tona bombi je agresija





“ Grdelica je zločin, Niš je zločin, Varvarin je zločin, 16 mrtvih u RTS-u je zločin”, istakla je Brnabić i dodala da taj stav nema veze sa politikom, već da odražava odnos prema pravdi koja mora da postoji za sve, bez obzira na nečiji uticaj, novac, moć, politiku.





“ Današnji svet nije onaj u kome je pravda jednaka za sve, ali takav svet i ja u to čvrsto verujem, jednog dana mora da bude moguć, ili ga neće biti - svet u kome je pravda ista za sve. U takvom svetu svi bi rekli ono što mi danas kažemo i što ćemo nastaviti da govorimo svake godine: da je bombardovanje RTS-a vandalski čin, brutalni zločin nad 16 ljudi koji su ubijeni bez razloga i nad njihovim porodicama koje su bez njih ostale bez da ikada razumeju razlog ili smisao, zauvek sa jednim pitanjem: zašto”, naglasila je Brnabić.





Zahvalila je Radio-televiziji Srbije i Udruženju novinara Srbije što su organizovali današnji skup, na kojem, kaže, nećemo naći pravdu, ali ćemo jasno reći da je tražimo, i to zbog poginulih radnika RTS-a, njihovih porodica, zbog istorije, istine i zbog svih nas.





BUJOŠEVIĆ: ŽELIMO DA SE IMENA STRADALIH RADNIKA SETE SVA NOVINARSKA UDRUŽENjA U SVETU

Generalni direktor RTS-a Dragan Bujošević rekao je u ponedeljak, prilikom obeležavanja 20 godina od ubistva 16 radnika RTS-a, da će ta medijska kuća i dalje pokušavati da se njihova imena nađu na listi Komiteta za zaštitu novinara."Želimo da se njihovog imena sete sva novinarska i tv udruženja u svetu", rekao je Bujošević, na otvaranju konferencije "Kraj nekažnjivosti za zločine protiv novinara" koju, povodom 20. godišnjice NATO bombardovanja zgrade Radio-televizije Srbije, organizuju Udruženje novinara Srbije (UNS) i RTS.Bujošević je podestio da je Amnesti Internešnal osudio taj zločin, ali da Komitet za zaštitu novinara ne želi da njihova imena budu upisana na listu novinara.On je rekao da bi to bilo "ljudski i profesionalno" i da veruje da će to skup podržati.foto N.Skenderija"RTS će stalno ponavljati da niko nema pravo da ubija novinare i da mediji ne mogu da budu legitimni vojni cilj, bez obzira koliko se moćnima i bahatima ne sviđa to što oni objavljuju", rekao je Bujošević.On je rekao i da ne veruje da je vrh RTS-a sam odlučivao o sudbini zaposlenih u toj medijskoj kući i da se zna ko je to radio, ali da nema dokaza.Bujošević je rekao da je nerazumljivo to što haški sud nije procesuirao ubistvo radnika RTS-a, jer je osnovan da se bavi ratnim zločinima.Predsednik UNS-a Vladimir Radomirović rekao je da će to Udruženje podržati inicijativu koju je predložio Bujošević."Na nama je da otkijemo punu istinu šta se dešavalo sa sudbinama svih stradalih kolega novinara i ko je za to odgovoran", kazao je Radomirović.