N. B. | 22. april 2019. 16:45 |

KAZNA doživotnog zatvora uskoro će biti deo srpskog Krivičnog zakonika, a višestruki povratnici više neće moći da računaju da će biti osuđeni na uslovne osude. Ove novine uskoro će biti predstavljene Vladi Srbije preko Nacrta o izmenama KZ, koji je danas javnosti predstavilo Ministarstvo pravde. Predlog Zakona bi pred Skupštinom trebalo da se nađe nakon prvomajskih praznika, a u njegovoj izradi učestvovali su članovi iz Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Autonomnog ženskog centra, Advokatske komore, sudije, tužioci....- Neće više biti kazne od 30 do 40 godina zatvora kao najteže u našem sistemu za najteža krivična dela. Ukoliko narodni poslanici usvoje doživotni zatvor on će se odnositi na teška ubistva, silovanje koje za posledicu ima smrt, obljubu nad detetom i nemoćnim licem sa smrtnom posledicom, kao i za obljubu zloupotrebom položaja takođe sa smrtnih ishodom - kaže za "Novosti" Radomir Ilić, državni sektetar u Ministarstvu pravde.Izmenama je uveden novi oblik kažnjavanja - za držanje droge, za šta je predviđena kazna od dve do deset godina zatvora. Pooštrene su kazne i za ubijanje i zlostavljanje životinja i to do dve godine, dok je za organizovanje borbe petlova i pasa podignuta donja granica sa tri na šest meseci zatvora.