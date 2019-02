Tanjug | 15. februar 2019. 08:56 > 09:28 |

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je povodom današnjeg praznika, Dana državnosti Srbije, odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama.





Predsednik jee dodelio oko 60 odlikovanja, a među odlikovanima su pojedinci, institucije ili udruženja u oblasti kulture, medicine, privrede, sporta, nauke, diplomatije.









VUČIĆ: POTREBNI SU NAM HRABROST I MUDROST





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio na Sretenje da su nam danas potrebni hrabrost da ne podlegnemo pritiscima spolja i odbranimo pravo naroda na opstanak i mudrost da donesemo najbolje odluke za budućnost Srbije.





"Pred našim društvom i državom su i danas, kao i pre 215 godina, veliki izazovi a centralne vrednosti kojima se vodimo su i danas - sloboda, mir i ravnopravnost i ljubav prema našoj Srbiji", poručio je Vučić na svečanosti uručenja odlikovanja.





Podsetio je da su na današnji dan, pre 215 godina, ustanici krenuli u brobu za slobodu, predvođeni voždom Karađorđem.











"Bio je to početak dugog i napornog puta sa ciljem se obezbedi sloboda,mir, ravnospravnost, ali i izgradnja moderne i uspešne srpskle države. U proteklih 215 godina stvorili smo državu , rezultati te države su utoliko veći ako se zna da smo ne malo puta bili saplitani, kočeni, unazađivani a nekad su pokušavali i da nas unište - to su nekada činili bili naši neprijatelji, a nekada smo u tome i samo učestvovali", rekao je on.









Predsednik je dodelio odlikovanje paraolimpijki Borislavi Perić Ranković koja je osvojila je zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu u para stonom tenisu







Davor Stefanek, osvajač olimpijskog zlata u rvanju i predsednik Sportskog saveza Srbije dobio je odlikovanje









Vučić je rekao da se vrednosti kojima su ustanici bili vođeni nalaze i u prvom Ustavu od 1835. godine, modernom, savremenom, izuzetnom za to vreme, kojim je ukinut feudalizam, garantovana sloboda i zauzdana apsolutistička vlast.









Srebrnom medaljom za hrabrost "Miloš Obilić'" odlikovan je Miloš Milošević, pripadnik MUP-a, za ispoljenu izvanrednu hrabrost i delo ličnog herojstva







"Nakratko, ali i to je bilo dovoljno da se nastavi borba za modernu i slobodnu Srbiju i da se pokaže svima u celom svetu da sunce slobode snažno sija nad našom zemljom. Na tom putu smo i danas, pred našim društvom i državom su veliki izazovi i danas su, kao i tad, centralne vrednosti - sloboda, mir ravnopravnost, i više od svega ljubav prema našoj Srbiji", kaže predsednik Srbije.





Odlikovana je i Bojana Borić Bresković direktorka Narodnog muzeja u Beogradu









Kako ističe, danas nam je više nego ikada potrebna Karađorđeva hrabrost, odlučnost, ali možda i više od toga Miloševa pamet i mudrost.





"Hrabrost da ne podlegnemo brojnim pritiscima spolja i odbranimo pravo na opstanak našeg naroda i mudrost i hladna glava da donesemo najbolje odluke za život i budućnost Srbije", poručuje Vučić.









Slobodan Ristanović pisac i počasni predsednik Saveza udruženja učesnika omladinskih radnih akcija primio je odlikovanje





Svojim radom laureati najviših odlikovanja, nesebičnošću, energijom i požrtvovanjem su neizmerno doprineli da Srbija ostane privržena svojim vrednostima da bude blja, uspešnija, srećnija i modernija, rekao je Vučić i dodao da im zbog toga, u ime građana uručuje odlikovanja.









Predsednik je dodelio odlikovanje bivšem načelniku Generalštaba VS Ljubiši Dikoviću







"Posebno bih želeo da zahvalim inostranim laureatima koji su širili ugled Srbije daleko van nenih granica, time su potvrdili pripadnost istim ciljevima kulturi i privrženost istim vrednostima i s pravom možemo reći da su postali deo nas", rekao je Vučić.





Gordana Danilović Grković, v.d. direktora Naucno-tehnoloskog parka Beograd među istaknutim laureatima







On je istakao da su odlikovanja koja danas laureati primaju nagrada i zahvalnost za njihova dela ali i velika obaveza koju će, uveren je, imati snage da nose u budućnosti. Svim građanima Srbije čestitam je praznik, naše Sretenje, uz poruku "Živela Srbija!"





Predsednik je dodelio odlikovanje izraelskom istoričaru Gideonu Grajfu













BORISOVU ORDEN NA LENTI, BUGARSKA ĆE UVEK PODRŽAVATI SRBIJU





Povodom Sretenja, dana državnosti i ustavnosti Srbije, predsednik Republike Aleksandar Vučić odlikovao je danas premijera Bugarske Bojka Borisova ordenom Republike Srbije na lenti za izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između dve zemlje.





Među istaknutim laureatima je estradni umetnik Predrag Živković Tozovac







Na ceremoniji u Predsedništvu Srbije Borisov je građanima Srbije čestitao praznik i istakao da je ovo velika čast za njega.

"Čestitam praznik, da budete živi i zdravi, da nas sve Bog sačuva kao hrišćane.





Hvala u ime svih u Bugarskoj koji su uložili napore tokom predsedavanja EU i koji veruju da je Srbija nerazdvojni deo Evrope, kao i da će Srbija uskoro postati član Evropske unije", rekao je Borisov.





Poručio je da želi da Srbija, sused Bugarske, bude deo Evropske unije i da zajedno rade na infrastrukturnim projektima, gasnim stanicama i da razvijaju turizam i sport.









Aleksandar Vučić je dodelio odlikovanje Borisu Bojkovom









Borisov je istakao da će dve zemlje sarađivati ubuduće.





"Ma koliko da su teške odluke koje treba da donosimo nakon ratova, verujem i vidim da Srbija ide pravim putem. Najviša vrednost je prijateljstvo i mir među narodima, upravo smo takve vrednosti izgradili sa vama", poručio je Borisov.





Kaže da će Bugarska, kao sused Srbije učiniti sve najbolje što može za Srbiju.





"Sa Vučićem idemo putem prijateljstva i realizacije projekata", istakao je bugarski premijer.





Među istaknutim laureatima je književnik Radomir Andrić







Svečanosti u Predsedništvu Srbije prisustvovali su ministri Ivica Dačić, Nebojša Stefanović, Zlatibor Lončar, Aleksandar Vulin, Vladan Vukosavljević, predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik, kao i premijer Bugarske Bojko Borisov, koji je među laureatima.





Predsednik Vučić je Borisova odlikovao Ordenom Republike Srbije na lenti.





Odlikovanje dobija i i Li Mančang, bivši ambasador Kine u Srbiji, a jednim od najviših državnih ordena posthumno će biti odlikovan preminuli akademik Vladeta Jerotić, dok će Sretenjski orden prvog reda biti dodeljen i Narodnom muzeju u Beogradu.





Odlikovanja primili Bojko Borisov i Milorad Dodik









Među istaknutim laureatima su i slavni glumac Mihailo Miša Janketić, poznati hirurg-ginekolog Milan Milenković sa instituta "Karolinska" u Stokholmu, koji je prvi u Srbiji izvršio operaciju presađivanja materice, kao i estradni umetnik Predrag živković Tozovac.





Među dobitnicima ordenja je i Davor Štefanek, osvajač olimpijskog zlata u rvanju i predsednik Sportskog saveza Srbije.





Inače, najviše odlikovanje koje dodeljuje naša zemlja je Orden Republike Srbije na ogrlici (prvi stepen), odnosno na lenti (drugi stepen), koja se uručuju šefovima država i vlada stranih država.









U ordenskom sistemu Srbije je još pet ordena - Srpske zastave, Karađorđeve zvezde, Sretenjski, Belog orla s mačevima i Orden zasluga za odbranu i bezbednost. Država će zaslužne pojedince nagraditi i zlatnim i srebrnim medaljama za hrabrost "Miloš Obilić" za zasluge i revnosnu službu.





Sretenje se kao Dan državnosti i ustavnosti Srbije ponovo slavi od 2002. godine u spomen 15. februara 1804. godine, kada je počeo Prvi srpski ustanak, a 1935. donet prvi ustav zemlje.