Proglašenjem 36 odeljenja – pobednika završen je drugi konkurs „Pokrenimo našu decu“, koji u okviru istoimenog programa za sve osnovne škole u Srbiji organizuje Aqua Viva, brend kompanije Knjaz Miloš.

Prva mesto zauzeli su učiteljica Svetlana Stanković i odeljenje III2 iz OŠ „Miloje Zakić“ iz Kuršumlije, vicešampioni su učiteljica Zorica Ivković i I1 iz OŠ „Knez Lazar“ iz Lazarevca, dok su se na treće mesto plasirali učiteljica Aleksandra Ivezić i I3 OŠ „Ivo Andrić“ iz Beograda. Osim vrednih paketa rekvizita za fizičku aktivnost, kojima će biti nagrađeno svih 36 pobednika, tri prvoplasirana odeljenja očekuju i nezaboravna putovanja za učenike i učiteljice.

“Kada smo odlučili da učestvujemo u konkursu, nadali smo se rekvizitima za vežbanje u kojima oskudevamo. Znajući da je jaka konkurencija, prepustili smo se uživanju u pokretu i igri, jer je za nas već velika dobit i to što postajemo spretniji, jači, radosniji, svežiji i spremniji i za misaoni rad. Prva nagrada ostavila nas je u neverici jer nikada do sada nismo išli na rekreativnu nastavu, a sada idemo svi! Zahvalni smo kompaniji Knjaz Miloš koja će nam to omogućiti i jedva čekamo povratak sa raspusta da isprobamo nove Aqua Viva vežbe", rekla je učiteljica Svetlana Stanković.

“Bili smo oduševljeni prikazima vežbi, jer uvežbanost i osmesi đaka pokazuju da predložena fizička aktivnost gradi zdrave navike, atmosferu i timski duh u učionici. Posebno smo zadovoljni što je ove godine bilo mnogo prijava iz svih delova naše zemlje, i zato se svim učiteljima i učenicima koji su učestovali na konkursu zahvaljujemo na najvećem i zajedničkom postignuću, a to je aktivan i sadržajan školski dan”, rekla je Milana Petrović, PR menadžer kompanije Knjaz Miloš i članica žirija.



Programom „Pokrenimo našu decu“ Aqua Viva, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) i Srpskim savezom profesora fizičkog vaspitanja i sporta (SSPFVS), u sve osnovne škole u Srbiji uvodi dodatnu svakodnevnu petnaestominutnu fizičku aktivnost za učenike od 1. do 4. razreda. Cilj programa jeste prevencija lošeg držanja, deformiteta kičme i neaktivnog životnog stila kod dece. U okviru programa, svake godine organizuje se i konkurs, o čijim rezultatima odlučuje žiri u sastavu predstavnika MPNTR, SSPFVS i kompanije Knjaz Miloš.

