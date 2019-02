Tanjug | 06. februar 2019. 12:10 | Komentara: 0

BEOGRAD - Premijerka Ana Brnabić smatra da je izveštaj “Fridom haus”, u kome se navodi da je Srbija delimično slobodna zemlja, nedovoljno objektivan i da se bavi nekim percepcijama sa kojima se ona ne bi složila.Brnabić je novinarima rekla da to ne znači da je taj izveštaj za nju irelevatan i poručila da će se njime baviti kako bi se stvari u Srbiji unapredile.“Što se tiče izvestaja ja moram da kažem da ću detaljno da pročitam, on je za mene relevatan kao i ostali izveštaji”, rekla je premijerka. Ona je rekla da se pak sa tim izveštajem ne slaže, navodeći da ne oseća da živimo u delimično slobodnoj zemlji već da, kako kaže, živimo u slobodnijoj zemlji nego pre nekoliko godina.PROČITAJTE JOŠ -Sloboda je, kaže, kada vlada brine o građanima, pokazujemo im da je na usluzi i oslobađa njihovo vreme da oni rade neke druge stvari. Brnabić je na pitanje o pretnjama novinarima N1 televizije rekla da to apsolutno osuđuje i da je od toga još važnije da su oni koji su uputili pretnje privedeni.“Apsolutno osuđujem sve pretnje i sve napade kao i uvek do sada direktno i nedvosmisleno. Mislim da je to nedopustivo, crvena linija koja nikada ne sme da se prelazi. Drago mi je da je, umesto toga, onaj ko je uputio uvrede priveden. To je značajnije od verbalne osude”, rekla je Brnabić.