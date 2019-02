Tanjug | 05. februar 2019. 12:33 |

BEOGRAD - U Jasenovcu je na najsvirepiji način ubijeno najmanje 700.000 ljudi, kaže profesor dr Gideon Grajf, glavni istraživač Instituta za holokaust "Šem olam" u Izraelu koji je radio u studiju "Jasenovac, Aušvic Balkana".Povodom toga što u Hrvatskoj pokušavaju da relativizuju istoriju i smanje broj stradalih Srba, Jevreja i Roma u Jasenovcu, Grajf naglašava da se istorija zasniva na činjenicama, a da broj ubijenih ljudi u Jasenovcu nije bilo manji od 700.000."Brojke su važne, svaki život je važan, ali treba da govorimo o patnjama žrtava. Oni su bili mučeni, ponižavani, patnja je bila bez ograničenja, beskrajna. Ja to isto kažem i o žrtvama holokausta. Pre nego što su ubijani oni su toliko strašno patili, a to je bilo namerno", rekao je Grajf za TV Hepi.Dodaje da je analizirao holokaust i Jasenovac i da oba sistema imaju mnogo sličnosti ali i razlika, da je način ubijanja bio različit. "Nemci su voleli da drže distancu u odnosu na žrtve. Želeli su čiste ruke. Ustaše su uživale da drže svoje žrtve, da okrvave svoje ruke. Oba sistema su bila zla, vrlo okrutna, sadistička", navodi on.PROČITAJTE JOŠ -Podseća da su Nemci ubili većinu žrtava, a ostale su eksploatisali da rade u industriji, a da je u Jasenovcu bilo važno da žrtve pate, budu ponižene, da budu izgladnjivane i da umru na kraju.Za ustaše kaže da su uložili velike napore da ubiju što više ljudi i da su imali projekat ko će ubiti najveći broj logoraša tokom jedne noći, a da je "pobednik" ubio 1.200 ljudi.Tokom istraživanja došao je i do podatka da su ustaše imale 57 načina ubijanja i da na taj način niko do sada nije ubijao. "Umesto divljenja životu, divili su se smrti. To je okretanje naglavačke svake ljudske vrednosti naše civilizacije", rekao je Grajf.Podseća da da su Nemci u svojim prvim izveštajima bili šokirani brutalnošću ustaša, a da su američki avioni pred kraj Drugog svetskog rata nadletali Jasenovac i snimali masovne grobnice."Snimci iz aviona masovnih grobnica i fotografije dokazuju najbolje taj broj žrtava koji je najmanje 700.000, a verovatno i više jer smo videlo 10 kvadratnih kilometara punih masovnih grobnica, a svaka može imati stotine tela", pojasnio je on.Tužno je, smatra on, da ljudske tragedije postaju političko pitanje i da su u komunizmu prikrivani podaci o Jasenovcu. Naša je moralna obaveza da se priča o svakoj pojedinačnoj žrtvi, jer oni zaslužuju naše poštovanje i kada smanjujemo broj žrtva to je ponovo ubijanje. To je ubistvo sećanja na njih i to nije moralno", istakao je on.Većina onih koji su počinili zločine u Jasenovcu su starci ili nisu živi, dodaje Grajf, ali svi treba da budu kažnjeni. Nemačka je, podseća on, promenila svoj pravosudni sistem i može da se sudi starim stražarima i nije više potrebno da imate očevice, već je dovoljno da se utvrdi da ste bili deo sistema.