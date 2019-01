Tanjug | 26. januar 2019. 18:25 > 20:48 |





Posle ceremonije otvaranja Omladinske prestonice Evrope u Novom Sadu, predsednik Srbije, Aleksandar Vučić obratio se građanima povodom aktuelnih događaja u zemlji i regionu.Odgovarajući na pitanja novinara, on se osvrnuo na sastanke sa zvaničnicima u Davosu, a posebno na susret sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i rekao da veruje kako će Nemačka voditi računa o dijalogu Beograda i Prištine, a da li će Srbija moći da ispoštuje sve što budu zahtevali od nje, ostaje da se vidi.Poručio je da je vreme da počnemo da razmišljamo o ljudima, čuvajući svoje interese i dobijajući najviše što je moguće i dodao da se varaju svi koji misle da je moguće zadržati zamrznuti konflikt na Kosovu i Metohiji.- Žalostan sam ako ljudi neće to da razumeju, ali ja to ne mogu da promenim, kao što neću da menjam politiku koja je racionalna, ozbiljna i odgovorna i koja je donosila dobre rezultate Srbiji - rekao je Vučić.Predsednik je podsetio da je ne samo Nemačka, već da su 22 od 27 članica EU već priznale nezavisnost Kosova u granicama naše južne pokrajine.Vučić je rekao da se trudio i pokušavao svih godina, vodeći računa i o omladini, da sačuva mir i stabilnost, da ukaže da nije moguće zadržati zamrznuti konflikt.- Postoje interesi i drugih strana, interesi Albanaca, ali i mnogih velikih sila koje ne žele rešavanje problema. Postoje oni koji kažu da žele konačno sopstvenu državu i da su spremni da plate cenu kolika god bila. Pitam građane Srbije: koliku cenu smo spremni da platimo? Koliko smo platili već u prošlosti zbog pogrešne politike. Vreme je da počnemo da razmišljamo o ljudima, naravno čuvajući svoje interese i dobijajući najviše što je moguće - poručio je on.Komentarišući raspisivanje parlamentarnih izbora i zahtev njegove ostavke, kao i pitanje da li bi u tom slučaju raspisao i predsedničke izbore, rekao je da smatra da ima ogroman legitimitet, ali da ne beži od volje građana.- Ostavke se podnose samo u doba velikih kriza, kada nemate legitimitet. Smatram da ne samo da imamo legalitet, već i ogroman legitimitet. Poštujem da ljudi zahtevaju određene stvari, ja sam spreman za sve što kažu, ali moraju da kažu - nemate legitimitet. A to se onda pokazuje na izborima. Koje god izbore da izgubimo ne mogu da ostanem predsednik. Ako izgubimo parlamentarne izbore, nema smisla da zamajavam naciju kao što su to činili Pajtić, Tadić, koji su ostajali na vlasti sa šest odsto podrške građana - rekao je Vučić i dodao da prema poslednjim istraživanjima javnog mnjenja, rezultati za one koji pozivaju na ostavke bili bi sada mnogo lošiji nego što su bili, a onih čiju ostavku traže - neporedivo bolji.- Mislim da bi bilo veoma fer da, kad govorite o ostavkama, kažete da se one podnose u doba velike krize, kada smatrame da nemate legitimitet, a ja smatram ne samo da imamo legaltitet, već i ogroman legitmitet - istakao je Vucić.Predsednik Srbije se izvinio novinarkama i političarkama koje su ovih dana pretrpele najveće uvrede, podsetivši da su ih nazivali "f....ma, k....ma" i poručio da će pobediti pristojna Srbija.- Naše žene su poštene, čuvaju Srbiju, čuvaće i ubuduće i nećemo dozvoliti da ih bilo ko vređa, a da to ne dobije zasluženi odgovor - rekao je Vučić.Poručio je da najoštrije osuđuje uvrede izrečene na račun poslanice Aleksandre Jerković, ako se to, kako je rekao, dogodilo, jer on ih nije čuo.Vučić je to rekao na opasku novinara da niko iz vlasti nije reagovao na uvrede upućene poslanici Aleksandri Jerkov.- Ako je to tačno, ja to najoštrije osuđujem - rekao je Vučić.On ih, kazao je, nije čuo ali, ako su se dogodile, onda je to “strašno i nedopustivo” i da je to ono po čemu se razlikuje od političara sa druge strane političkog spektra.On se osvrnuo na jučerašnje hapšenje predsednika Opštine Grocka i visokog funkcionera SNS Dragoljuba Simonovića i rekao da je poruka države da niko neće biti zaštićen u Srbiji i da ni novinarima niti bilo kom građaninu neće niko smeti da preti.Kaže da je sasvim siguran da je posao tužioca da istraži sve to i da nije mogao detaljnije da priča o tom slučaju, pošto bi ga posle okrivili kako što se meša u rad sudskih organa.- Govorio sam sinoć zbog značaja tema i da bi sve u Srbiji upozorio da se ne igraju sa tim i da niko nikad ne pomisli da je dozvoljeno napadati novinare niti bilo koje druge ljude. Siguran sam da će tužilac uzeti sve u obzir u vezi sa napadom na novinara Milana Jovanovića, kao i da je povodom tog slučaja urađen najteži posao, pošto tu nije bilo reči da li se nešto zna ili ne već da li to može da se dokaže - rekao je on.Predsednik Srbije je izjavio da Al Dahra donosi i novu opremu u PKB i da očekuje da ta investicija uskoro bude primer uspešnog biznisa u našoj zemlji.Vučić je rekao novinarima da će ta kompanije pored novca za kupovinu dela imovine PKB-a dati i 17 miliona evra za stočni fond.- Verujem da ću moći uskoro da ih obiđem tamo i pokažemo koliko je to napredovalo - dodao je Vučić.Kaže da su svi, od Fiskalnog saveta, do MMF i Sveske banke podržali rešavanje PKB-a, "zato što smo imali ljude koji su nesposobni ili koji su mnogo krali i dovodili do nemogućih gubitaka uz ogromna ulaganja države u PKB-u".Vučić je rekao da se i tokom Svetskog ekonomskog foruma sastao sa predstavnicima Al Dahre i zamolio da PKB bude primer uspešnog biznisa, da više proizvode, kao i da plate budu više za zaposlene.- PKB je preduzeće, oni tu zemlju ne mogu da odnesu na ćilmu arapskom ili bilo kojem drugom na neko drugo mesto - naglasio je Vučić.