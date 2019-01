Tanjug | 26. januar 2019. 18:25 > 20:48 |





"Smatram da ne samo da imamo legalitet, već i ogroman legitimitet. Poštujem da ljudi zahtevaju određene stvari, ja sam spreman za sve što kažu, ali moraju da kažu - nemate legitimitet. A to se onda pokazuje na izborima", rekao je Vučić i dodao:



"Koje god izbore da izgubimo ne mogu da ostanem predsednik. Ako izgubimo parlamentarne izbore, nema smisla da zamajavam naciju kao što su to činili Pajtić, Tadić, koji su ostajali na vlasti sa šest odsto podrške građana...".



Prema poslednjim istraživanjima javnog mnjenja, rezultati za one koji pozivaju na ostavke bili bi sada mnogo lošiji nego što su bili, a onih čiju ostavku traže - neporedivo bolji, rekao je Vučić.



On je tako uzvratio na opasku novinara da se govori o mogućnosti vanrednih parlamentarnih izbora, te pitanje da li, s obzirom na zahtev protesta za njegovom ostavkom, razmišlja i o raspisivanju predsedničkih izbora.



Rerzultati istraživanja javnog mnjenja, nastavio je, pokazuju da su ljudi u Srbiji ozbiljni i odgovorni i da gledaju one koji marljivo rade, a ne povode se time ko koliko viče i vređa.



"Mislim da bi bilo veoma fer da, kad govorite o ostavkama, kažete da se one podnose u doba velike krize, kada smatrame da nemate legitimitet, a ja smatram ne samo da imamo legaltitet, već i ogroman legitmitet", istakao je Vucicć.



On se istovremeno izvinio novinarkama i političarkama koje su ovih dana pretrpele najveće uvrede, podsetivši da su ih nazivali "f....ma, k....ma" i poručio da će pobediti pristojna Srbija.



"Naše žene su poštene, čuvaju Srbiju, čuvaće i ubuduće i nećemo dozvoliti da ih bilo ko vređa, a da to ne dobije zasluženi odgovor", rekao je Vučić.



Kaže da se govorilo da nikada neće da se hapse oni koji počine teška krivična dela...



"Ovo je samo početak...Biće mnogo političara, mnogo drugih ljudi koji su na razlicite načine kršili zakon i onih koji su deo dojučerašnje vlasti i deo danasnje vlasti. Donosimo i zakon o poreklu imovine, pa će ljudi moći da utrvrde moralni kredibilitet svakog od nas", rekao je Vučić.



OVIH DANA ĆU IĆI U GROCKU





Sutra ili prekosutra ići ću u Grocku da pokušam da se obrati građanima i da se formira vlast koja će im služiti, rekao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučcić na pitanje novinara o uhapšenom predsedniku te opštine Dragoljubu Simonoviću.



Odgovarajući na konstataciju novinara da je kvalifikacija “izazivanje opšte opasnosti” preblago delo koje se stavlja na teret uhapsenom Simonoviću, Vučih je odgovorio konstatacijom da se od njega sada traži da bude i tužilac.



Tužilaštvo će raditi svoj posao i Simonovića će optužiti za delo koje je počinio, dodao je on.



“Vi od mene sada tražite da budem i tužilac. Da ja sada tamo zovem nekog i tražim da bude osuđen za neko teže delo, na smrt, a otkrili smo svaki detalj, što je bilo veoma teško”, rekao je Vučić.



On je rekao da veruje da će Tuzilaštvo da uradi svoj posao i da će da donese pravo i pravdu našem narodu.







NIKO DA NE POMISLI DA MOŽE NAPADATI NOVINARE







Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio večeras da niko u Srbiji ne sme nikada da pomisli da je dozvoljeno napadati novinare, niti bilo koje druge ljude.



Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara, rekao da se zbog toga, pre svega, obratio juče uveče javnosti, kao i zbog značaja te teme.



Kaže da je sasvim siguran da je posao tužioca da istraži sve to i da nije mogao detaljnije da priča o tom slučaju, pošto bi ga posle okrivili kako što se meša u rad sudskih organa.



"Govorio sinoć zbog značaja tema i da bi sve u Srbiji upozorio da se ne igraju sa tim i da niko nikad ne pomisli da je dozvoljeno napadati novinare niti bilo koje druge ljude".



Istakao je da je siguran da će tužilac uzeti sve u obzir u vezi sa napadom na novinara iz Vrčina Milana Jovanovića, kao i da je povodom tog slučaja urađen najteži posao, pošto tu nije bilo reči da li se nešto zna ili ne već da li to može da se dokaže.



Tužilac je zadovoljan slučajem i odlučio je da pokrene postupak, dodao je predsednik Srbije.



Vučić je rekao da je, takođe, pre 10 dana doneta odluka i da se sada priprema donošenje Zakona o poreklu imovine, kao i da će biti značajno pooštren Krivični zakonik.



On je izrazio uverenje da će to naići na odobravanje u javnosti, jer to znači i borbu za škole bez droge i manje nasilja.







MLADE TREBA PITATI O BUDUĆNOSTI







Čast da Novi Sad bude Omladinska prestonica Evrope treba da opomene sve nas koga moramo da pitamo kada o budućnosti razmišljamo, rekao je večeras predsednik Aleksandar Vučić i poručio da su mladi ti koje treba pitati kada se o budućnosti radi.





Kaže da u njegovo vreme nikom od mladih ne bi palo na pamet da organizuje ovakvu priredbu, sa ovakvim sadržajem, dodajući da to pokazuje koliko su organizatori ispred, i da je siguran da će Srbija sa njima biti mnogo ispred drugih.





Obećao je da će mladi u Novom Sadu dobiti sve što traže od Srbije, jer novca ima više, a zemlji su potrebni nada, energija, koliko je svih godina i decenija nedostajalo.













SUFICIT U BUDžETU U JANUARU MOŽDA I 200 MILIONA EVRA



Suficit u budžetu će u januaru iznositi možda i 200 miliona evra, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.



"Pogledao sam prihode januarske i rashode, predviđenan nam je suficit u januaru po Zakonu o budžetu, kao i prema planu MMF, oko 70 miliona evra, a verujem da će možda biti čak i 200 miliona evra", rekao je Vučić novinarima.



Istakao je da je to suficit samo za jedan mesec, kao i da to znači više škola, bolnica, kliničkih centara i programa za mlade.





VUČEVIĆ: DOBRODOŠLI U NOVI SAD, GRAD EVROPSKIH VREDNOSTI



Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević istakao je večeras da je Opens - Novi Sad omladinska prestonica Evrope 2019 naš sistem za budućnost, koji će mladima vratiti mesto koje im pripada u društvu i dodao da je to prilika koja se ne sme propustimo i prokockati, ni po koju cenu.



"Dobrodošla mladosti Evrope, dobrodošla si u Novi Sad, za vas će naša vrata uvek biti otvorena", rekao je Vučević.



Novi Sad i Srbija će u narednih 365 dana pokazati celom svetu kako izgleda društvo u kome mladi nisu statisti, dodao je on.



"Ako nas pitaju kako smo uspeli da postanemo i omladinska i kulturna prestonica Evrope, da pobedimo među top kulturnim destinacijama u svetu, to je zbog vrednosti koje svakodnevno živimo", kaže Vučević.



"Bićete generator koji će pokretati društvo i graditi bolju Srbiju", rekao je Vučević, obraćajući se mladima, nosiocima te manifestacije, na svečanosti u istorijskom zdanju novosadske Sinagoge, kojoj prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i brojni ministri, predsednica parlamenta Maja Gojković i šef delegacije EU Sem Fabrici.



"Tokom narednih 365 dana uverićemo svet da je ovo politika zivota oko koje smo se okupili svi", poručio je.



"Ovde odrastaju mladi ljudi koji se bore za svaku šansu kojom će doprinositi dobrobiti čovečanstva, a mi smo tu da ih podržimo da se nikada više ne ponovi da se njihove ideje gube u besparici, a da oni budu na margini", rekao je Vučević.



Titula novi sad omladinska prestonica Evrope dokazuje da smo na pravom putu koji pokazuje da je ulaganje u mlade ulaganje u budućnost.



Vučević je podsetio da svi ti uspesi nisu pali sa neba, zahvalio mladima na njihovoj energiji, sinergiji, kao i predsedniku Srbije koji je verovao i kada su mnogi o snu koji sada živimo pričali podozrivo.



