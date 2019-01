Tanjug | 22. januar 2019. 14:43 > 17:25 |

DAVOS - Koliko sam ponosan na ekonomske reforme i očuvanje mira i stabilnosti u regionu, toliko nisam ponosan zbog kritika na račun slobode medija u Srbiji, ali sam uveren da ćemo, u saradnji sa međunarodnim proifesionalnim udruženjima, za godinu dve postići napredak u toj oblasti, kojim ćemo biti ponosni, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Na panelu "Medijske slobode u uslovima krize" sa Vučićem su učestvovali ruska novinarka Tina Kandelaki, izvršni urednik "Vašington posta" Martin Baron, glavni urednik Rojtersa Stiven Adler, generalni sekretar Amnesti Internešenela Kumi Naido i Metju Galicija iz "Mundus journalism"-a, a u publici su bile brojne zvanice, uključujući begijsku kraljicu Matildu.

Na pitanje da li je opravdana kritika Vlada upućenih medijima, predsednik Srbije je odgovorio:

"Hvala vam što ste mi dali šansu da ovde govorim, iako to nisam zaslužio iz mnogo razloga. Hteo sam da kažem da je Srbija popravila ekonomiju i ponosan sam na to. Prvi put imamo suficit u budžetu treću godinu zaredom, sve u vezi s ekonomijom smo uradili na dobar način. Ono što nismo uradili na dobar način su polarizovani mediji, tu imamo mnogo problema", rekao je Vučić.

PROČITAJTE JOŠ - SAMIT U DAVOSU: Svetske bure u snežnoj idili

Vučić je podsetio na slučaj kada je Metju Karuan Galicija, sin ubijene novinarke sa Malte i takođe učesnik panela, na jednoj konferenciji u Poljskoj, gde je dobio informacije od srpskih novinara da je stanje u medijima u Srbiji teško i da se nešto može dogoditi, reagovao tako da je preneo da će Srbija biti sledeća zemlja u kojoj će biti ubijen sledeći novinar u Evropi.

„ Međutim, to se nije dogodilo. Desilo se u pet zemalja EU, kao i pucnjava na novinara u Crnoj Gori. Ali, nisam tu da napadam Metjua", dodao je on.

Preneo je da se u Srbiji ipak nešto dogodilo, da je jednom novinaru, koji je napisao nešto u jednom lokalnom mediju, za koji on nije ranije čuo, zapaljena garaža, te da se požar prelio na kuću, pa mu je čitava porodica bila ugrožena.

„ Tada sam se setio Metjuovih reči. Nisam mogao da verujem da se to desilo u mojoj zemlji. I dalje mislim da je deo tih optužbi lažan. Uhapsili smo čoveka koji je to uradio, i ženu koja mu je pomagala, ali "mastermajnd" nije bio uhapšen. Mislim da znamo ko je bio iza toga i očekujem da finaliziramo taj slučaj za nedelju ili deset dana", rekao je, govoreći o slučaju ugrožavanja bezbednosti novinara Milana Jovanović iz Vrčina.

Posle tog događaja, kaže, počeo je da strepi:

„ Moramo da završimo ovaj slučaj i budemo brutalni u sličnim slučajevima", poručio je on.

Preneo je da u Srbiji nisu kriminalizovane lažne vesti ili kršenje standarda novinarske profesije kad je reč o obavezi istinitog izveštavanja.

„ Ne znam kako ćemo to učiniti. Pogledali smo nemački primer. Ako bi uradili isto u Srbiji, kritikovali bi nas da ograničavamo slobode", kazao je on.

"Nemamo najbolje ocene u poslednje dve godine od Reportera bez granica i Fridom hausa i uopšte nisam ponosan na to. Pitao sam Reportere bez granica na jučerašnjem sastanku da dođu u Srbiju da nam daju neophodnu podršku i eksperte, posebno u pogledu državne pomoći medijima, i siguran sam da mogu da dođem ovde za godinu - dve i da budem ponosan na slobodu štampe i govora u Srbiji, kao što sam ponosan na ekonomske reforme koje smo sproveli", rekao je Vučić.

Belgijska kraljica Matidla u publici, prva s desna



Tina Kandelaki, glavni producent ruske Match TV, tokom diskusije obratila se Vučiću:

"Predsedniče, vidim da ste sad tvitovali, tokom panela. Kako ste uspeli?"

Svi su se nasmejali, a Vučić je odgovorio da to ne radi on.

"Za to su zadužene one dame tamo", pokazao je na svoje saradnice u publici.

VUČIĆ: NA DAVOSU SA KINEZIMA O FABRICI ELEKTRIČNIH VOZILA





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio danas da će pokušati tokom Svetskog ekonomskog foruma u Davosu na kratko da se vidi sa potpredsednikom Kine Vangom Chišanom i da sa njim razgovara o eventualnom pravljenju kineske fabrike električnih autobusa u zapadnoj Srbiji, pošto smo jedna od zemalja sa najviše litijuma na svetu.





Na pitanje novinara da li bi i projekat "Jadarit" koji kompanija Rio Tinto realizuje na zapadu Srbije mogao da postane uspešna priča kao i Železara Smederevo koju su preuzeli Kinezi, Vučić je rekao da upravo ovih dana treba da se vidi i sa predstavnicima Rio Tinta.





On je naglasio da je taj projekat važan za celu zapadnu Srbiju, kao i da ta kompanija već razgovara sa Kinezima o saradnji.





"Pokušaću negde na sekund da uhvatim kineskog potpredsednika kako bi o tome razgovrali", naveo je Vučić.





Kaže da kod Loznice postoji nalazište minerala jadarit koji sadrži litijumu, kao i a se tu nalazi 10 odsto svetskih razervi litijuma.





Objasnio je da je litijum neophodan za baterije odnosno akumulatore u električnm vozilima.





"Zato želimo da dovedemo Kineze koji već razgovaraju sa Rio Tintom koji bi napravili fabriku u Srbiji, ali da imaju najpovoljniju cenu litijuma i da onda budemo proizvođači električnih autobusa".





Vučić ističe da bi ta fabrika moda da se napravi u zapadnoj Srbji, negde na potezu od Prijepolja do Krupnja.





Podsetio je da su već dve fabrike napravljene u Loznici i istakao da treba napraviti i fabrike u užičkom i zlatiborskom kraju, pošto tu nije bilo velikih investicija.





Zato je važno što ćemo graditi autoput Čačak - Požegu, kao i da ostaje da se izgade putevi oko Uzića, odnosno Požega - Sevojno - Užice.





VUČIĆ: IZJAVA HARADINAJA O TAKSAMA LOŠA VEST ZA CEO REGION



Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je u Davosu da je izjava Ramuša Haradinaja da Priština neće ukinuti takse na srpsku robu loša vest i loš signal ne samo za Srbiju, već i ceo region.



Vučić je, na pitanje novinara da prokomentariše izjavu Haradinaja da takse ostaju na snazi do postizanja sveobuhvatnog sporazuma, kazao da na to ne možemo da odgovorimo drugačije osim da nastavimo sa molbama da te takse ukinu.



Do tada, kaže, nemamo o čemu da razgovaramo.



„Kako da razgovaramo o nečemu, dok nam je neko, ko kaže da želi sporazum, uveo takve anticivilizacijske mere. Nažalost, pored nekih dobrih vesti koje smo danas ovde imali, to je loša vest, loš signal, ne samo za Srbiju, već ceo region“, podvukao je Vučić.



Haradinajev stav, kako kaže, govori ne samo o odnosu Prištine, već i drugih faktora u svetu.



„Na kraju, u se i u svoje kljuse. Dovoljno smo snažni da možemo da podižemo sami svoju ekonomiju, bez obzira što će ovo imati loš uticaj na nas. Ne daj Bože da smo mi uveli takve mere, zamislite šta bi bilo svuda u svetu“, rekao je on.





Zahvalio se svima iz sveta koji su makar formalno rekli da treba da se ukinu takse, i što nisu rekli da su krive, uobičajeno do sada, "obe strane".



Najavio je da će Srbija nastaviti da snabdeva svoj narod na Kosovu i Metohiji, bez obzira na teškoće.



„Nama ostaje samo da se borimo, da radimo, budemo još vredniji i zaradimo za naš narod još više“, naglasio je on.





VUČIĆ: SUTRA SA MERKEL O ČELIKU, KOSMETU, EKONOMIJI





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u 16 sati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, sa kojom će, kako je sam najavio, razgovarati o tome kako da nam pomogne u vezi sa kvotama EU za čelik, Kosovu i Metohiji i ekonomiji.





To će biti njihov 15. susret do sada, uključujući i vreme kada je bio premijer, a Vučić kaže da, i pred toga, oseća tremu.





"Zato što je reč o sobi koja je izuzetno odgovorna i ozbiljna, sa njom nema gluposti na koje su srpski političari navikli, pa su pokušavli da je šarmiraju i slično. Suviše je ona ozbiljna, morate dobro da se pripremite, da imate odgovore na sva pitanja, da dobro razumete šta Nemačka želi, da razumete šta Srbija želi i može da biste dobili najviše", rekao je Vučić u Davosu gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu.





Kako je rekao, uprkos ličnim garancijama predsednika EK Žan Klod Junkera, Srbija nije srećna suštinom odluke EU o čeliku i zbog toga će nastaviti da moli Merkelovu da nam pomogne.





On je naveo da je premijerka Ana Brnabić danas imala sastanak sa predstavnicima kineskog Hbisa i da će oni nastaviti da rade.





"Nastavićemo da se borimo i moliću kancelarku da nam po tom pitanju pomogne", rekao je Vučić.





"Naravno, tu je i Kosovo i Metohija i ekonomija", rekao je Vucicć i dodao da je Merkelovoj već zahvalan, jer pokazuje ozbiljnost i razume koliko politička situacija na Balkanu nije jednostavna.





Kako kaže, nikada sam ne traži sastanke sa njom, jer je ona i previše zauzeta, ali da ona pokazuje odgovornost što sama to traži i želi da vidi šta mi mislimo i da nam ukaže kakva je nemačka politika.





"Veoma važan sastanak", rekao je on.





Na konstataciju novinara da je Davos mesto za ekonomske kontakte, pokretanje poslova i pitanje šta je u tom smislu planirao, Vučić kaže da je uvek veoma značajan forum, a na opaske onih koji kažu da je to mesto gde se ide "tek da nekog sretneš i napraviš selfi", on podseća da je upravo ovde začeta priča o železari u Smederevu.





"Spasili smo Srbiju za, do sada, najmanje 300 miliona evra, a tek koliko je tu ljudskih sudbina. Eto, koliko je važno razgovarati, truditi se i boriti", rekao je Vučić.





Naveo je da će se u Davosu sastati i sa komesarom EU za proširenje Johanesom Hanom, sa predstavnicima kompanija koje već rade u Srbiji ili hoće da dođu, da je sreo i potpredsednika ruske vlade i mnoge druge, kao i da je važno što će tu biti i japanski premijer Šinzo Abe.





Iako su se danas u Davosu neki spremali da na žestok način govore o slobodi medija u Srbiji, kaže Vučić, on je na panelu o toj temi govorio iskreno, otvoreno i na način koji nisu očekivali.





"Čak ste i od bardova svetskog novinarstva mogli da čujete - ovi ljudi su danas dobro govorili. Nama ostaje da to što smo govorili i ispunimo i po tom pitanju i po svim ostalim pitanjima", zaključio je on.





LAKŠE SE PRODAJU EMOCIJE, NEGO ČINjENICE



Medijima u savremenom društvu nije lako da rade na osnovu činjenica, jer se u današnje vreme "lakše prodaje emocija", reklao je danas predsednik Aleksandar Vučić na panelu o medijskim slobodama u uslovima krize, u okviru Svetskog ekonomskog foruma u Davosu.



"Činjenice trenutno nisu u modi", primetio je predsednik Vučić i dodao da su emocije nešto što se prodaje, a da je negativne emocije uvek lakše prodati od pozitivnih. "Čak i moj narod kad pitate da li su zadovljni ekonomskim rezultatima, iako su brojke jasne, kažu da nisu zadovoljni. To znači da činjenice nisu u modi, da se emocije prodaju", rekao je on.



Na pitanje koje mu je uputio moderator panela, glavni urednik Rojtersa Stiven Adler, šta treba da se desi da bi mu bilo ugodnije sa novinarima, uz opasku da je bio kritičan prema medijima u svojoj zemlji, Vučić je rekao da najpre želi da kaže nešto na temu uticaja slobodne štampe na ekonomiju. To je, kaže, nešto od velike važnosti za EU, jer Srbija je privukla preko 60 odsto direktnih stranih investicija na Balkanu.



"Imamo veoma fleksibilan Zakon o radu, subvencije, privući ćemo 75 odsto stranih direktnih investicija na Zapadnom Balkanu, ako bismo mogli da se hvalimo dobrim rezultatima u ovim oblastima, rekao je i nastavio: "Moramo svi da promenimo sebe, moramo da osiguramo slobodno okruženje štampe i ja ću to uraditi. Nijedan lider u svetu neće reći ovakve reči kao ja danas, nego će se braniti. Ja se neću braniti, to je lako. Ali, nešto drugo ne možemo da pobedimo, niko od nas", istakao je i prepričao događaj sa konferencije za medije u Abu Dabiju, kojoj je i sam prisustvovao.

PROČITAJTE JOŠ - Vučić za “EU obzerver”: Srbija poštuje medijske slobode



Tadašnji francuski predsednik Sarkozi je bio isprovociran od strane Japanca, milijardera sa Forbsove liste, koji je rekao "više nema lidera u svetu". "Sarkozi je u stvari rekao: ''Nema lidera u današnjem svetu. Imate društvene mreže, kako jedan čovek može da se bori sa hiljadama lažnih i pravih profila?''" - prepričao je Vučić i dodao:



"Imate društvene mreže, nekoga sa profilom i jednim postom, kako on može da pobedi na hiljade lažnih profila, ljudi poštuju emocije ne činjenice", rekao je Vučić i dodao da medijima nije lako da rade na osnovu činjenica. "Ako pitate ljude u mojoj zemlji, iako imate sve brojke koje sam predstavio, oni će reći da se osećaju da su siromašni, da nisu zadovoljni. To znači da činjenice nisu u modi, emocije su nešto što se prodaje, a uvek je lakše prodati negativnu emociju nego pozitivnu emociju", istakao je i primetio da će sličan problem imati svako kome je posao da se bavi činjenicama u današnjem svetu.





"Moraćemo da se menjamo, da obezbedimo bolje okruženje za medije i uradićemo to", rekao je Vučić. On je, na pitanje novinara N1 Hrvoja Krešića, rekao da kao predsednik jedini u zemlji prima sve novinare na konferencije i odgovara na sva njihova pitanja.



Na opasku Krešića da je njegova televizija kritična prema vlasti u Srbiji i da, kada god bi neko od novinara N1 postavio pitanje, on naglasio da dolazi od nekog sa američke televizije, što u Srbiji nije kompliment zbog bombardovanja, Vučić je odgovorio da nikad nije ništa loše rekao o njegovoj televiziji, već samo ono što je istina. "Ne biste ništa mogli da nađete da sam rekao nesto loše", rekao je Vučić i istakao da novinari N1 koji kritikuju vlast u Srbiji ne trpe bilo kakve teškoće i probleme, kao i da je na to ponosan.



Kazao je da ga je pre šest ili sedam meseci jedan od novinara N1 zamolio da više ne naglašava da je u pitanju novinar sa američke televizije, jer se tada ne oseća lepo, i da otada to više i ne radi. "Pitao sam zašto vam to smetam, zar sam rekao nešto što nije istina? Kazao mi je da se nije lepo osećao kada sam mu rekao da dolazi sa američke telezviije i rekao sam mu da to više neću pominjati i to više nisam ni radio. Ali, nije baš baš sve crno i belo, ja uvek prihvatam i primam sve novinare u mojoj zemlji i ja sam jedini koji to radi", naglasio je Vučić.



Napomenuo je da u Srbiji u kada opozicione stranke pozovu medije ne dozvole svima da uđu. "Ja sve primim i odgovaram na sva pitanja. Uvek sam spreman da se izvinim i da se promenim", dodao je Vučić.