Srbija je u potpunosti posvećena rešavanju ubistva Olivera Ivanovića, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đ urić i ističe da je srpska strana u istrazi tog slučaja odmakla dalje od Prištine.



Na godišnjicu ubistva lidera Građanske inicijative Sloboda, demokratija,pravda, Đ urić naglašava da je Srbija veoma zainteresovana da se razreši ubistvo Ivanovića i da porodica ubijenog političara, ali i cela Srbija, imaju pravo na istinu i pravdu.



Napomenuo je da Srbija od prvog dana nije imala pristup mestu zločina ni dokaznim materijalima o ubistvu Ivanovića, ali da je u svojoj istrazi dalje odmakla od prištinske strane koja, kaže, nije sprovela policijsku istragu na valjan način.



„Šta vam govori to što je tolika nervoza zavladala u Prištini kada je predsednik Vučić rekao da smo vrlo blizu toga da imamo konkretne pokazatelje o tome ko je to uradi i koji možda vode do nekih veoma važnih ljudi sa prištinske strane“, rekao je Đ urić gostujući na TV Pink.