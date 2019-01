Tanjug | 12. januar 2019. 13:53 |

"Ovako jedna država treba da funkcioniše. Hvala Vladi RS, Ministarstvu policije i Ministarstvu pravde što će poslušati volju svojih građana. Nadamo se da će u što kraćem roku preći s reči na delo", naveo je Jurić na svom nalogu na Fejsbuku.





Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas ponovno uvođenje kazne doživotnog zatovra za najteža krivična dela.





OŠTRIJE KAZNE "DOBRA PORUKA" I ZA NASILNIKE I ZA ŽRTVE







Koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević pozdravila je najavljeno uvođenje oštrijih kazni za krivična dela koja se odnose na nasilje u porodici i nad ženama i ocenila da je to ''''dobra poruka kako za nasilnike, tako i za žrtve nasilja''''.



Stanojević je okarakterisala kao pozitivne predložene mere, koje je danas nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost izneo predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kojima će minimalna kazna za nasilje u porodici biti povećana sa šest meseci na godinu dana, dok će maksimalne kazne za to krivično delo, kako je najavljeno, biti uvećane za 35 do 50 odsto.



''''Do sada su kazne za nasilje nad ženama bile niske i uglavnom su se nasilnici kažnjavali uslovno, a po mom mišljenju, uslovne kazne za takva krivična dela treba ukinuti'''', rekla je Stanojević za Tanjug.



Ona je naglasila da je veoma važno da se u Srbiji ujednači sudska praksa i način kažnjavanja nasilnika budući da, kako kaže, imamo jako loše iskustvo sa presudama koje se tiču nasilja u porodici i nasilja nad ženama.



''''Recimo, u jednom kraju Srbije nasilnik se kazni adekvatno, u drugom mu se izrekne blaga kazna, a u trećem uslovna. Očekujem da će i to biti regulisano tako da nasilnik, koji misli da mu ne može niko ništa i da će odležati godinu dana i posle toga biti slobodan, shvati da tako više neće moći'''', kaže Stanojević.



Kao potpisnik peticije Igora Jurića, Stanojević je pozdravila i prihvatanje predloga Jurića i dela javnosti o uvođenu doživotne zatvorske kazne za najteža krivična dela.



''''Podržavam da to konačno bude prihvaćeno kao zakon. Onima koji su u stanju da siluju, ubiju dete i počine slična dela zbog kojih su osuđeni na maksimalnu zatvorsku kaznu, nije mesto na slobodi jer bi ponovo učinili isto, a to je najstrašnije što može da se desi'''', ukazala je Stanojević.



Predsednik Aleksandar Vučić najavio je danas uvođenje oštrije kaznene politike za sva krivična dela koja obuhvataju nasilničko ponašanje, do nasilja u porodici do ubistava i najavio uvođenje doživotnog zatvora za višestruke ubice, ubice dece i druga najteža krivična dela.



Ovo bi mogla da bude zajednička pobeda 160.000 građana ove zemlje koji su potpisali peticiju za uvođenje doživotnog zatvora za pedofile i ubice dece, ljudi koji su bili angažovani u kampanji, i Vlade Republike Srbije, izjavio je danas Igor Jurić, predsednik Fondacije "Tijana Jurić" koja je pokrenula tu inicijativu.On je ocenio da je to prvi korak ka tome da Srbija bude uređenija zemlja.