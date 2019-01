Tanjug | 07. januar 2019. 13:09 | Komentara: 0

Česnicu, čiji je obim 10 metara, pekari su pravili četiri dana.





Na platou kod Hrama Svetog Save danas je održano tradicionalno, 28. lomljenje česnice, u organizaciji Unije pekara Srbije.Lomljenju česnice prisustvovao je patrijarh Irinej, posle Božićne liturgije održane u kripti Hrama Svetog Save.Patrijarh je čestitao Božić, najradosniji hrišćanski praznik, i poručio da se mir i radost Božija usele u srca i duše vernika.Vernike je tradicionalno pozdravio sa "Mir Božiji, Hristos se rodi", a prisutni su uzvratili pozdravom "Vaistinu se rodi".U česnici su bila 33 zlatnika, koji simbolizuju broj godina Isusa Hrista, a lomljenju česnice su, kao i do sada, najviše obradovali najmlađi koji su sa roditeljima došli na plato ispred Hrama Svetog Save.Prečnik česnice je veći od 3,5 metra i imala je više od 5.000 komada, među kojima i 33 sa zlatnicima.Deci koja su u delovima česnice našla zlatnike, za koje se veruje da donose sreću onome ko ih pronađe, deljeni su i paketići.Predsednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica podsetio je da je prvo lomljenje česnice u organizaciji Unije pekara Srbije organizaovano 1991. godine ispred hotela Moskva, na Terazijama."Tada smo ubeđivali ljude da dođu da prelome česnicu, da potraže sreću. Trebalo je dosta energije da bi došli do ovoga do čega smo došli danas, a to je jedna prelepa manifestacija kojom pokušavamo da obradujemo naše najmlađe sugrađane i da vidimo ko će od njih imati više sreće od ostalih", rekao je Pralica novinarima.Lomljenju česnice prisustvovali su i princ Aleksandar Krađorđević i princeza Katarina, koji su pretodno bili na Božićnoj liturgiji.